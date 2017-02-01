Допинг-проба Б Поветкина оказалась положительной

WBC вынесет решение по делу боксера в ближайшее время.
Сегодня 12:49
Ссылки по теме:
- Поветкин был чист, виноваты американцы, а Стиверну "пипец" - Рябинский
- Поветкин потерял доверие болельщиков. Спорт должен быть чистым - Виталий Кличко
- WBC отказался делать Стиверна "временным" чемпионом без боя
Александр Поветкин. Фото с сайта eurosport.com
Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман заявил, что сомнения по поводу наличия в организме российского боксера Александра Поветкина запрещенного вещества остарина отпали после результата вскрытия допинг-пробы Б, сообщает "Р-Спорт".
"Вскрытие пробы Б показало тот же результат, что и первая проба. Результат неутешительный, теперь нет сомнений в положительном результате. WBC вынесет решение в ближайшее время", - сказал Сулейман.
Напомним, первая допинг-проба россиянина накануне боя против Бермейна Стиверна также показала наличие в организме Поветкина остарина.
17 декабря 2016 года против уличенного в применении допинга остарина Александра Поветкина отбоксировал француз Жоанн Дюопа, так как Бермейн Стиверн отказался выходить в ринг. Дюопа был нокаутирован в шестом раунде.