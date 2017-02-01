Чемпион WBA согласился на объединительный бой с Василием Ломаченко

Их поединок состоится 8 апреля в США. Для украинца он станет девятым на профи-ринге.
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Чемпион мира по версии WBA во втором полулегком весе американец Джейсон Соса (20-1-4, 15 КО) согласился стать соперником обладателя титула WBO в этой же весовой категории украинца Василия Ломаченко (7-1, 5 КО).
Их бой состоится 8 апреля в городе Оксон Хилл (Мэриленд) на новой арене MGM National Harbor и будет транслироваться телеканалом НВО. На кону будут стоят титулы боксеров.
"Мы были более чем счастливы принять бой против Ломаченко, – отметил Соса. – Мы очень и очень рады. Чувствуем, что готовы к бою с ним. Мы и сами просили этот поединок, просто цена должна была быть правильной. С нетерпением ждем этой возможности показать миру, на что мы способны против одного из так называемых лучших бойцов в мире".
Напомним, что Соса завоевал титул в июне прошлого года, остановив в 11-м раунде доминиканского фаворита Хавьера Фортуну. В ноябре американец провел успешную защиту, перебоксировав британца Стивена Смита.
Ломаченко также выходил на ринг дважды в 2016 году, поочередно остановив Романа Мартинеса и Николаса Уолтерса.