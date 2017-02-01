Брошенное на ринг ведро со льдом нокаутировало боксера и спровоцировало массовую драку

Так прошел вечер бокса в Монреале, где выступили два казахстанца.
Вчера 12:40
Ссылки по теме:
- Казахстанский боксер Батыр Джукембаев за две с половиной минуты нокаутировал мексиканца
- Казахстанец Абылайхан Хусаинов нокаутировал соперника и одержал пятую победу в профи
Фото с сайта montrealgazette.com
Вечер профессионального бокса, прошедший 28 января в канадском Монреале, завершился массовой дракой в зале.
Главным событием вечера стал бой двух непобежденных канадских боксеров Стивена Батлера (18-0-1, 15 КО) и Брендона Кука (17-0, 10 КО) за пояса IBF и WBA в первом среднем весе.
Кук (из провинции Онтарио) огорчил местную публику, победив Батлера досрочно. После этого в ринг полетели разные предметы, одним из них было ведро со льдом, которое прилетело в голову победителю боя. Затем в зале возникла массовая драка.
Добавим, что в рамках этого вечера бокса выступили два казахстанских боксера. Так, Батыр Джукембаев за 2,5 минуты нокаутировал мексиканца Давида Ранхеля, а Абылайхан Хусаинов одержал досрочную победу над другим представителем Мексики.
Главным событием вечера стал бой двух непобежденных канадских боксеров Стивена Батлера (18-0-1, 15 КО) и Брендона Кука (17-0, 10 КО) за пояса IBF и WBA в первом среднем весе.
Кук (из провинции Онтарио) огорчил местную публику, победив Батлера досрочно. После этого в ринг полетели разные предметы, одним из них было ведро со льдом, которое прилетело в голову победителю боя. Затем в зале возникла массовая драка.
Добавим, что в рамках этого вечера бокса выступили два казахстанских боксера. Так, Батыр Джукембаев за 2,5 минуты нокаутировал мексиканца Давида Ранхеля, а Абылайхан Хусаинов одержал досрочную победу над другим представителем Мексики.