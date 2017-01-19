Старейший журнал о боксе выразил опасения по поводу дальнейшей карьеры Головкина

Отмечается, что GGG уже сокрушил всех боксеров в среднем дивизионе, а другие отказываются с ним драться.
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Фото с сайта boxingnewsonline.net
Старейший журнал о боксе Boxing News выразил опасения по поводу дальнейшей карьеры непобежденного казахстанца Геннадия Головкина (36-0, 33 КО), являющегося чемпионом мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF.
Дело в том, что другие боксеры в среднем дивизионе отказываются с ним драться, и GGG, видимо, придется подняться в весе в поисках больших боев. По мнению издания, Головкин может так и не получить определяющий его карьеру бой, в котором он нуждается и заслуживает.
"В среднем весе у нас есть бой Геннадия Головкина и Дэниэла Джейкобса 18 марта в Нью-Йорке. Если GGG выиграет, ему придется искать больших боев за пределами среднего дивизиона. Чемпиону мира WBO Билли Джо Сондерсу нужно выступать получше, чем в последнем поединке, в котором он решением судей одолел Артура Акавова. В противном случае его бой с Головкиным выйдет очень плохо продаваемым.
Что касается остальных претендентов, то они либо уже были сокрушены GGG, либо выглядят явными аутсайдерами. Бой Головкина против Альвареса получился бы очень выгодным, однако со стороны лагеря "Канело" не заметно большого энтузиазма по поводу этого противостояния. Так что есть опасность, что Головкин так и не получит тот определяющий его карьеру бой, в котором он нуждается и заслуживает", - говорится в заметке.
Напомним, Головкин, являющийся лучшим нокаутером в истории среднего веса, провел на профессиональном ринге 36 боев и во всех одержал победы, из которых 33 он завершил досрочно. Также в его активе серия из 23 досрочных побед.
Дело в том, что другие боксеры в среднем дивизионе отказываются с ним драться, и GGG, видимо, придется подняться в весе в поисках больших боев. По мнению издания, Головкин может так и не получить определяющий его карьеру бой, в котором он нуждается и заслуживает.
"В среднем весе у нас есть бой Геннадия Головкина и Дэниэла Джейкобса 18 марта в Нью-Йорке. Если GGG выиграет, ему придется искать больших боев за пределами среднего дивизиона. Чемпиону мира WBO Билли Джо Сондерсу нужно выступать получше, чем в последнем поединке, в котором он решением судей одолел Артура Акавова. В противном случае его бой с Головкиным выйдет очень плохо продаваемым.
Что касается остальных претендентов, то они либо уже были сокрушены GGG, либо выглядят явными аутсайдерами. Бой Головкина против Альвареса получился бы очень выгодным, однако со стороны лагеря "Канело" не заметно большого энтузиазма по поводу этого противостояния. Так что есть опасность, что Головкин так и не получит тот определяющий его карьеру бой, в котором он нуждается и заслуживает", - говорится в заметке.
Напомним, Головкин, являющийся лучшим нокаутером в истории среднего веса, провел на профессиональном ринге 36 боев и во всех одержал победы, из которых 33 он завершил досрочно. Также в его активе серия из 23 досрочных побед.