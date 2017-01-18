Головкин встретился с юным поклонником в тренировочном лагере Big Bear

GGG продолжает подготовку к бою с Джейкобсом.
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Геннадий Головкин. Фото с сайта fightnewsasia.com
Непобежденный казахстанский боксер Геннадий Головкин пригласил в тренировочный лагерь Big Bear Summit в Калифорнии, принадлежащий его наставнику Абелю Санчесу, юного поклонника, сообщается в официальном "Твиттере" WBC.
"Спасибо чемпиону Геннадию Головкину и Абелю Санчесу за то, что сделали мечту Джесси реальностью, пригласив его сегодня в Summit!" - написано в сообщении.
Напомним, в лагере Big Bear Головкин продолжает подготовку к бою с американцем Дэниэлом Джейкобсом, который состоится 18 марта в Нью-Йорке.
Thank you Champ @GGGBoxing, @abelthesummit for making Jessie's dream come true and welcoming him at The Summit today! What a Champ! pic.twitter.com/hf86di0L8K— World Boxing Council (@WBCBoxing) 20 января 2017 г.