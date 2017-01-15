Билли Джо Сондерс намекнул на завершение карьеры

Британец выиграл все 24 боя на профессиональном ринге.
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Чемпион мира в среднем весе по версии WBO Билли Джо Сондерс заявил, что потерял удовольствие от бокса.
27-летний британец выступает в профессионалах с 2008 года. На его счету 24 боя, в которых он одержал 24 победы (12 нокаутом). В 2016 году из-за травм он провел всего один поединок, победив в декабре по очкам россиянина Артура Акавова (16-2, 7 КО).
"Немного потерял удовольствие от игры, пока думал о том, как продолжать оставаться на вершине", - написал Сондерс в официальном твиттере.
В прессе заявление Сондерса воспринимали как готовность завершить карьеру. Такого мнения придерживается портал WBN, который не исключает того, что британец написал твит на эмоциях.
Lost the buzz a bit for the game thinking about leaving on top— billyjoesaunders (@bjsaunders_) 17 января 2017 г.
Отметим, что Сондерс владеет единственным титулом в среднем весе, который не принадлежит казахстанцу Геннадию Головкину. Чемпион мира по версиям WBC, WBA, IBF и IBO неоднократно предлагал предлагал сделать бой, так как хочет объединить все пояса среднего веса.