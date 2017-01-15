Бой Джошуа – Кличко побил рекорд Великобритании по числу проданных билетов

Поединок состоится 29 апреля на "Уэмбли".
Сегодня 15:18
Фото с сайта skysports.com
Бой действующего чемпиона мира по версии IBF британского боксера-тяжеловеса Энтони Джошуа с украинцем Владимиром Кличко побил рекорд Великобритании по числу проданных билетов, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на ESPN.
В понедельник, 16 января, в продажу поступила вторая партия билетов на поединок между двумя олимпийскими чемпионами, которые были распроданы в течение часа. Общее число проданных билетов превысило 80 тысяч, что стало новым рекордом Великобритании. Предыдущие рекордные показатели были установлены в 2014 году - на бой между двумя британцами Карлом Фрочем и Джорджем Гроувсом было реализовано около 77 тысяч билетов.
"Спрос на билеты оказался феноменальным. Это, несомненно, самый большой бой в истории Великобритании. Мы могли бы заполнить "Уэмбли" дважды", - заявил промоутер Эдди Хирн.
Бой между Джошуа (18 побед нокаутом в 18 боях) и Кличко (64 победы и 4 поражения в карьере), в котором на кону будут стоять титулы суперчемпиона WBA, чемпиона мира IBF и чемпиона мира IBO (вакантный), пройдет в Лондоне на стадионе "Уэмбли" 29 апреля.
В понедельник, 16 января, в продажу поступила вторая партия билетов на поединок между двумя олимпийскими чемпионами, которые были распроданы в течение часа. Общее число проданных билетов превысило 80 тысяч, что стало новым рекордом Великобритании. Предыдущие рекордные показатели были установлены в 2014 году - на бой между двумя британцами Карлом Фрочем и Джорджем Гроувсом было реализовано около 77 тысяч билетов.
"Спрос на билеты оказался феноменальным. Это, несомненно, самый большой бой в истории Великобритании. Мы могли бы заполнить "Уэмбли" дважды", - заявил промоутер Эдди Хирн.
Бой между Джошуа (18 побед нокаутом в 18 боях) и Кличко (64 победы и 4 поражения в карьере), в котором на кону будут стоять титулы суперчемпиона WBA, чемпиона мира IBF и чемпиона мира IBO (вакантный), пройдет в Лондоне на стадионе "Уэмбли" 29 апреля.