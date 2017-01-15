Промоутер Головкина поделился ожиданиями от продаж PPV и билетов на бой с Джейкобсом

Том Леффлер добавил, что в этом поединке нет проигравших.

Фото с сайта boxingscene.com

Промоутер чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанского боксера Геннадия Головкина (36-0, 33 КО) Том Леффлер поделился ожиданиями от продаж платных трансляций (PPV) и билетов на бой с американцем Дэниэлом Джейкобсом (32-1, 29 КО).



"Всякий раз, когда вы имеете поединок с кем-то вроде Джейкобса, который хорошо известен нью-йоркской публике, и вы объединяете это с Головкиным, то получаете великолепный отклик фанатов. Билеты пользуются большим спросом. Бой будет транслироваться более чем в 100 странах и здесь в США на НВО PPV. Это тяжелый вызов для обоих боксеров, которые являются наиболее востребованными на данный момент", - цитирует Леффлера BoxingScene.com.



Предыдущий бой Головкина на PPV собрал 150 тысяч. Некоторые считают, что цифры поединка с Джейкобсом должны быть выше, если Головкин рассчитывает получить хороший "кусок пирога" в возможном бою с Саулем "Канело" Альваресом. Однако Леффлер заявил, что они полностью сфокусированы на Джейкобсе и не занимаются боем с "Канело" до 18 марта.



"Все сосредоточены на 18 марта. Если Головкин не выиграет, то все планы на будущее уже не будут иметь значения, все его титулы и погоня за чемпионами - все это вылетит в окно. В то же время и Дэнни хочет показать, что он является лучшим. Не думаю, что здесь будут проигравшие, оба боксера повысят свой статус в этом поединке.



У нас есть более 5 000 билетов по цене в 100 долларов, и за эту сумму вы увидите таких боксеров, как Головкин, Джейкобс и Роман Гонсалес. Плюс будут и другие поединки андеркарта, представляющие ценность для фанатов. Естественно, при таком риске оба бойца хотят быть хорошо вознаграждены. Мы обеспечим справедливое возмещение как для участников шоу, так и для телезрителей", - добавил Леффлер.