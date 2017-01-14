Опрос: Как завершится бой Головкин - Джейкобс?

На счету казахстанца 36 побед, а в активе американца - 32 выигранных поединка.
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18 марта в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden чемпион мира в среднем весе по версиям WBC, WBA, IBF и IBO казахстанец Геннадий Головкин проведет 37-й бой в профессиональной карьере, передает корреспондент Vesti.kz.
Его соперником станет американец Дэниэл Джейкобс, владеющий поясом временного чемпиона WBA в этом же дивизионе.
В США поединок по системе платных трансляций PPV покажет телеканал HBO, а в нашей стране вечер бокса будут транслировать "Казахстан" и KazSport.
На профессиональном ринге 34-летний Головкин провел 36 боев, в которых одержал 36 побед (33 нокаутом). В активе 29-летнего Джейкобса - 32 победы (29 нокаутом) и одно поражение в 33 проведенных боях.
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