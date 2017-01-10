Уорд не победил Ковалева, давайте будем честными - Флойд Мейвезер

Он советует американцу сменить тренера для реванша.
Сегодня 13:13
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- Промоутер Сергея Ковалева обвинила Андре Уорда в нежелании сделать реванш
- Если будет реванш, то это будет нечто большее, чем просто заставить Ковалева замолчать - Уорд
- Мне незачем больше драться. Я достиг почти всего, чего хотел, и это не про деньги - Уорд
- Лучше проиграть, чем выиграть так, как Андре Уорд - Сергей Ковалев
Фото с сайта skysports.com
Бывший лидер рейтинга лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории (P4P) американец Флойд Мейвезер-младший считает, что в состоявшемся в прошлом ноябре поединке Сергея Ковалева и Андре Уорда его соотечественник не одержал победу, как это отразили в своих карточках судьи. Об этом сообщает AllBoxing.ru.
"Мне нравится Уорд, но я привык называть вещи своими именами. Уорд не выиграл [у Ковалева], - сказал Мейвезер. - Роман Гонсалес должен быть первым номером P4P. Он не потерял это место, он - потрясающий боец. Мне нравится Андре Уорд? Да, мне нравится Андре Уорд. Но Андре Уорд должен сделать существенные изменения, если собирается снова драться с Ковалевым. Да, существенные изменения, и он должен подобрать другого тренера, который раньше бывал в кризисных и сложных ситуациях".
"Вирджил Хантер не является хорошим тренером для всех и каждого, - добавил Мейвезер. - Таково мое искреннее мнение. Хантер - клевый парень. Он хороший парень, но парень, который никогда не дрался, никогда не был в критических ситуациях. Как он может рассказать тебе о кризисном моменте, если сам никогда в нем не бывал? Я знаю, как все должно быть в бою. Вы должны иметь определенный опыта в боксе. Так что мог бы Хантер находится в моем углу? Абсолютно нет. Но считаю ли я его клевым парнем? Абсолютно да".
Напомним, бой между Ковалевым и Уордом за титулы чемпиона мира по версиям WBA (Super), WBO и IBF в полутяжелом весе состоялся 20 ноября в Лас-Вегасе. По итогам 12 раундов судьи единогласным решением отдали победу американцу, хотя он побывал в нокдауне во втором раунде. Российский боксер потерял принадлежавшие ему титулы, потерпев первое поражение в карьере.
"Мне нравится Уорд, но я привык называть вещи своими именами. Уорд не выиграл [у Ковалева], - сказал Мейвезер. - Роман Гонсалес должен быть первым номером P4P. Он не потерял это место, он - потрясающий боец. Мне нравится Андре Уорд? Да, мне нравится Андре Уорд. Но Андре Уорд должен сделать существенные изменения, если собирается снова драться с Ковалевым. Да, существенные изменения, и он должен подобрать другого тренера, который раньше бывал в кризисных и сложных ситуациях".
"Вирджил Хантер не является хорошим тренером для всех и каждого, - добавил Мейвезер. - Таково мое искреннее мнение. Хантер - клевый парень. Он хороший парень, но парень, который никогда не дрался, никогда не был в критических ситуациях. Как он может рассказать тебе о кризисном моменте, если сам никогда в нем не бывал? Я знаю, как все должно быть в бою. Вы должны иметь определенный опыта в боксе. Так что мог бы Хантер находится в моем углу? Абсолютно нет. Но считаю ли я его клевым парнем? Абсолютно да".
Напомним, бой между Ковалевым и Уордом за титулы чемпиона мира по версиям WBA (Super), WBO и IBF в полутяжелом весе состоялся 20 ноября в Лас-Вегасе. По итогам 12 раундов судьи единогласным решением отдали победу американцу, хотя он побывал в нокдауне во втором раунде. Российский боксер потерял принадлежавшие ему титулы, потерпев первое поражение в карьере.