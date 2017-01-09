Уорд обошел Головкина в рейтинге самых прибыльных боксеров в Pound-For-Pound по версии Forbes

Лидерство здесь у мексиканца Сауля Альвареса.
Сегодня 08:36
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Андре Уорд и Геннадий Головкин. Фото: Inside Ringside
Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанец Геннадий Головкин (36-0, 33 КО) потерял одну позицию в обновленном рейтинге десяти самых прибыльных боксеров в Pound-For-Pound (вне зависимости от весовой категории) по версии Forbes, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Лидерство в рейтинге сохранил чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе мексиканец Сауль "Канело" Альварес (48-1-1, 34 КО), которого Forbes называет "самой большой звездой бокса".
На второе место поднялся чемпион WBA (Super), WBO и IBF в полутяжелом весе американец Андре Уорд (31-0, 15 КО), оттеснив Головкина на третью строчку. Как отмечает издание, Уорд получил гарантированные пять миллионов долларов за бой с Сергеем Ковалевым, однако цифры по PPV (160 тысяч) выглядят разочаровывающими.
Полностью список десяти самых прибыльных P4P-боксеров по версии Forbes выглядит следующим образом:
1. Сауль "Канело" Альварес
2. Андре Уорд
3. Геннадий Головкин
4. Сергей Ковалев
5. Мэнни Пакьяо
6. Владимир Кличко - Энтони Джошуа
7. Кит Турман
8. Деонтей Уайлдер
9. Теренс Кроуфорд
10. Василий Ломаченко.
Лидерство в рейтинге сохранил чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе мексиканец Сауль "Канело" Альварес (48-1-1, 34 КО), которого Forbes называет "самой большой звездой бокса".
На второе место поднялся чемпион WBA (Super), WBO и IBF в полутяжелом весе американец Андре Уорд (31-0, 15 КО), оттеснив Головкина на третью строчку. Как отмечает издание, Уорд получил гарантированные пять миллионов долларов за бой с Сергеем Ковалевым, однако цифры по PPV (160 тысяч) выглядят разочаровывающими.
Полностью список десяти самых прибыльных P4P-боксеров по версии Forbes выглядит следующим образом:
1. Сауль "Канело" Альварес
2. Андре Уорд
3. Геннадий Головкин
4. Сергей Ковалев
5. Мэнни Пакьяо
6. Владимир Кличко - Энтони Джошуа
7. Кит Турман
8. Деонтей Уайлдер
9. Теренс Кроуфорд
10. Василий Ломаченко.