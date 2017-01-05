Абель Санчес рассказал о прогрессе в переговорах с Альваресом и переходе Головкина в 168 фунтов

В марте в Нью-Йорке GGG предстоит провести защиту титулов.
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Абель Санчес. Фото с сайта allboxing.ru
Абель Санчес, тренирующий чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанского боксера Геннадия Головкина (36-0, 33 КО), заявил, что бой с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (48-1-1, 34 КО) остается их приоритетом на этот год.
"Том Леффлер (промоутер Головкин) рассказал мне, что в переговорах с "Канело" наметился прогресс. Я действительно надеюсь, что они сумеют договориться, поскольку этот бой нужен боксу. Болельщики заслуживают лучшие поединки, которые можно только организовать", - рассказал Санчес в интервью World Boxing News.
Отвечая на вопрос о том, может ли Головкин перейти в 168 фунтов, если бой с "Канело" на этот год сорвется, тренер заявил, что этот шаг требует времени.
"На данный момент мы не думаем об этом. Когда вы является унифицированным чемпионом, то существуют обязательства. Так, есть обязательные претенденты от организаций. Поэтому мы должны их выполнить, прежде чем думать о переходе в другой веса. Геннадий хочет заполучить все пояса в среднем весе", - пояснил Санчес.
Добавим, что у Головкина на 18 марта намечена защита титулов. Его соперником будет "регулярный" чемпион WBA в среднем весе американец Дэниэл Джейкобс. Бой с "Канело", как ожидается, состоится в сентябре.
"Том Леффлер (промоутер Головкин) рассказал мне, что в переговорах с "Канело" наметился прогресс. Я действительно надеюсь, что они сумеют договориться, поскольку этот бой нужен боксу. Болельщики заслуживают лучшие поединки, которые можно только организовать", - рассказал Санчес в интервью World Boxing News.
Отвечая на вопрос о том, может ли Головкин перейти в 168 фунтов, если бой с "Канело" на этот год сорвется, тренер заявил, что этот шаг требует времени.
"На данный момент мы не думаем об этом. Когда вы является унифицированным чемпионом, то существуют обязательства. Так, есть обязательные претенденты от организаций. Поэтому мы должны их выполнить, прежде чем думать о переходе в другой веса. Геннадий хочет заполучить все пояса в среднем весе", - пояснил Санчес.
Добавим, что у Головкина на 18 марта намечена защита титулов. Его соперником будет "регулярный" чемпион WBA в среднем весе американец Дэниэл Джейкобс. Бой с "Канело", как ожидается, состоится в сентябре.