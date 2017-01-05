Вышел новый документальный фильм о Головкине "Феномен GGG"

Как отметили авторы, он посвящен поклонникам и фанатам казахстанского боксера.
Сегодня 15:45
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Фото с сайта cyberboxingzone.com
Представляем вашему вниманию новый документальный фильм о чемпионе мира по версиям WBA (Super), IBO, IBF и WBC (Interim) в среднем весе казахстанском боксере Геннадии Головкине (36-0, 333 КО).
Фильм получил название "Феномен GGG" и был сделан в Казахстане. Как отмечают его авторы, он посвящен поклонникам и фанатам Головкина.
На профессиональном ринге казахстанский боксер провел 36 боев и во всех одержал победы, из которых 33 - нокаутом. Также в его активе серия из 23 нокаутов кряду.
Кроме того, Головкин является лучшим нокаутером в истории среднего веса (недавно он получил соответствующий сертификат от авторов Книги рекордов Гиннесса), а WBC признал его самым доминирующим боксером. Ни один из его соперников с 2008 года года так и не прошел всю дистанцию.
Свой следующий поединок Головкин проведет 18 марта в Нью-Йорке. Его соперником будет "регулярный" чемпион WBA в среднем весе американец Дэниэл Джейкобс (32-1, 29 КО), которого называют "номером два" в среднем дивизионе. Их бой будет показан телеканалом HBO по системе платных трансляций (PPV).
Фильм получил название "Феномен GGG" и был сделан в Казахстане. Как отмечают его авторы, он посвящен поклонникам и фанатам Головкина.
На профессиональном ринге казахстанский боксер провел 36 боев и во всех одержал победы, из которых 33 - нокаутом. Также в его активе серия из 23 нокаутов кряду.
Кроме того, Головкин является лучшим нокаутером в истории среднего веса (недавно он получил соответствующий сертификат от авторов Книги рекордов Гиннесса), а WBC признал его самым доминирующим боксером. Ни один из его соперников с 2008 года года так и не прошел всю дистанцию.
Свой следующий поединок Головкин проведет 18 марта в Нью-Йорке. Его соперником будет "регулярный" чемпион WBA в среднем весе американец Дэниэл Джейкобс (32-1, 29 КО), которого называют "номером два" в среднем дивизионе. Их бой будет показан телеканалом HBO по системе платных трансляций (PPV).