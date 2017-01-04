Если будет реванш, то это будет нечто большее, чем просто заставить Ковалева замолчать - Уорд

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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Борнмут Арсенал 3:3
Тоттенхэм Челси 2:0
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Металлург Нк Витязь 3:4
Авангард Динамо М 2:3
Ак Барс Трактор 5:3
Динамо Мн СКА 5:4
Медвешчак Куньлунь Ред Стар 1:0
Югра Торпедо НН 0:2
Автомобилист ХК Сочи 1:5
Барыс Спартак 3:0
Металлург Нк Локомотив 1:2
Сибирь Динамо М 2:5
Ак Барс Салават Юлаев 1:2 Б
Йокерит СКА 3:2
Водное поло. Открытый чемпионат России по водному полу среди женщин - 2016/17
Штурм 2002 Айша-Биби 9:18
Югра Айша-Биби 12:11
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Бангкок (Тайланд) -2017"
Попко, Вайнтрауб Чень, Чу-Хуань 0:2
Теннис. Турнир серии ITF - "Лос-Анджелес (США) - 2017"
Каловелонис, Хабибулин Перейра, Рапп 2:0
Бэмбридж, Солсбери Каловелонис, Хабибулин 2:1
Теннис. Турнир WTA. Шэньчжэнь (Китай) 2017
Атаво, Сюй Хань, Воскобоева 2:0
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Спринт. 10 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) 19:15
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
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Универсал Акжайык
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Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Эспаньол Депортиво 01:45
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Югра Спартак 17:30
Барыс ХК Сочи 19:30
Медвешчак Адмирал 22:00
Баскетбол. Восточно-Европейская женская баскетбольная лига 2016/17
Тигры Астаны ТТТ 20:15
Теннис. Турнир серии ITF - "Лос-Анджелес (США) - 2017"
Бэмбридж, Солсбери Каловелонис, Хабибулин 2:1
Теннис. Турнир WTA Сидней (Австралия) 2017
Шведова Броди 10:00
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Спринт. 7,5 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) (женщины) 19:15
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальная гонка, 10 км. Свободный стиль. Этап 6. Тоблах (Италия) 15:45
Индивидуальная гонка, 5 км. Свободный стиль. Этап 6. Тоблах (Италия) (женщины) 18:00
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Югра Спартак 17:30
Барыс ХК Сочи 19:30
Медвешчак Адмирал 22:00
Авангард Локомотив 17:00
Ак Барс Металлург Мг 20:00
Барыс Торпедо НН 17:00
Слован Адмирал 22:00
Медвешчак Барыс 23:55
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо УК Молот-Прикамье 18:30
Сарыарка Спутник 19:00
Торпедо УК Спутник 18:30
Сарыарка Молот-Прикамье 19:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Снежные Барсы (мол) Реактор (мол) 17:00
Алтай (мол) Спутник (мол) Ал 17:00
Алтай (мол) Спутник (мол) Ал 17:00
Снежные Барсы (мол) Реактор (мол) 17:00
Алтай (мол) Реактор (мол) 18:30
Снежные Барсы (мол) Спутник (мол) Ал 19:00
Алтай (мол) Реактор (мол) 18:30
Снежные Барсы (мол) Спутник (мол) Ал 19:00
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею среди женских команд (U-18) 2016/17. Дивизион I. Группа В
Великобритания (U-18) Италия (U-18) 18:00
Китай (U-18) Казахстан (U-18) 21:30
Польша (U-18) Дания (U-18) 01:00
Италия (U-18) Китай (U-18) 18:00
Дания (U-18) Великобритания (U-18) 21:30
Казахстан (U-18) Польша (U-18) 01:00
Дания (U-18) Китай (U-18) 18:00
Италия (U-18) Казахстан (U-18) 21:30
Польша (U-18) Великобритания (U-18) 01:00
Казахстан (U-18) Дания (U-18) 18:00
Великобритания (U-18) Китай (U-18) 21:30
Италия (U-18) Польша (U-18) 01:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Бейбарыс Горняк 18:00
Кулагер Алматы 19:00
Иртыш Темиртау 19:00
Арлан Астана 19:00
Бейбарыс Горняк 20:00
Арлан Астана
Иртыш Темиртау
Кулагер Алматы
Номад Алтай-Торпедо
Номад Алтай-Торпедо
Кулагер Астана
Горняк Арлан
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальная гонка, 10 км. Свободный стиль. Этап 6. Тоблах (Италия) 15:45
Индивидуальная гонка, 5 км. Свободный стиль. Этап 6. Тоблах (Италия) (женщины) 18:00
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) (женщины) 19:30
Масс-старт, 15 км (Классический стиль). Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) 20:30
Гонка преследования. 9 км. Свободный стиль. Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) (женщины) 16:30
Гонка преследования. 9 км. Свободный стиль. Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) 20:30
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Спринт. 7,5 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) (женщины) 19:15
Гонка преследования. 12,5 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) 16:30
Гонка преследования. 10 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) (женщины) 19:40
Масс-старт. 15 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) 17:30
Масс-старт. 12,5 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) (женщины) 19:40
Эстафета. 4х7,5 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) 19:30
Эстафета. 4х6 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) (женщины) 19:30
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Астана Нижний Новгород 16:00
Зенит СПб Химки 22:00
Баскетбол. XXV-й Чемпионат Казахстана среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Каспий Астана
Каспий Астана
Баскетбол. Балтийская баскетбольная лига 2016/17
Невежис Барсы Атырау 22:00
Юрмала/Феникс Барсы Атырау 23:00
Баскетбол. Восточно-Европейская женская баскетбольная лига 2016/17
Тигры Астаны ТТТ 20:15
Гуд Ангелс Кошице Тигры Астаны 19:15
Тигры Астаны АЗС УМЦС Люблин 15:15
Теннис. Турнир WTA Сидней (Австралия) 2017
Шведова Броди 10:00
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Эспаньол Депортиво 01:45
Реал М Гранада 18:00
Эйбар Атлетико М 21:15
Реал Сосьедад Севилья 01:45
Вильярреал Барселона 01:45
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Наполи Сампдория 01:45
Удинезе Интер 17:30
Дженоа Рома 20:00
Ювентус Болонья 01:45
Футбол. Международный юношеский (U-18) турнир "Мемориал Гранаткина" 2017
Литва (U-18) Азербайджан (U-18) 15:00
Словакия (U-18) Казахстан (U-18) 17:15
Казахстан (U-18) Азербайджан (U-18) 15:00
Словакия (U-18) Литва (U-18) 17:15
Водное поло. Открытый чемпионат России по водному полу среди женщин - 2016/17
Айша-Биби Диана 16:30
Динамо-Уралочка Айша-Биби 11:15
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2016/17
Жетысу Аят
Кайрат Актобе
Жетысу Аят
Кайрат Актобе
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Алтай Тараз
Алматы Атырау
Павлодар Есиль СК
Есиль СК Алматы
ТНК "Казхром" Алтай
Тараз Павлодар
Алматы Тараз
Атырау Есиль СК
Павлодар ТНК "Казхром"
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Кто стал лучшим спортсменом Казахстана в 2016 году?

Если будет реванш, то это будет нечто большее, чем просто заставить Ковалева замолчать - Уорд

Американец готов провести переговоры.

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13 Комментариев
Андре Уорд. Фото с сайта fightnews.ru
Андре Уорд. Фото с сайта fightnews.ru

Чемпион WBA (Super), WBO и IBF в полутяжелом весе 32-летний американец Андре Уорд заявил о том, что проведет переговоры по поводу реванша с 33-летним россиянином Сергеем Ковалевым

"Конечно, мы обязаны обдумать реванш. И я с удовольствием хотел бы пополнить свою статистику так, чтобы больше не было обсуждений о том, кто победил и проиграл. Если будет реванш, то это будет нечто большее, чем просто заставить Ковалева и команду замолчать и поставить точку в нашем противостоянии. Для меня это будет уже личным делом. Также [после реванша] мы сможем сказать их команде, что первый бой состоялся же, и мы сделали это снова", - цитирует Уорда allboxing.ru.

Напомним, бой между Ковалевым и Уордом за титулы чемпиона мира по версиям WBA (Super), WBO и IBF в полутяжелом весе состоялся 20 ноября в Лас-Вегасе. По итогам 12 раундов судьи единогласным решением отдали победу американцу, хотя он побывал в нокдауне во втором раунде. Российский боксер потерял принадлежавшие ему титулы, потерпев первое поражение в карьере.

Просмотров: 1320  Комментариев: 13
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Комментарии

 
 
Шымкентский пацанчик Сегодня 09:13
Статус: МСМК
Рейтинг: 851
Команда Ковалева подняла вой на весь мир как их обокрали и т.д., а по факту все видели его декласс
Ответить -4
 
Kaizer Сегодня 09:21
Статус: Ветеран спорта
Рейтинг: 4996
Шымкентский пацанчик, по-моему это ты только увидел декласс, а я увидел, что плохо подготовленный Ковалев отшлепал хорошо готового Уорда.
Ответить 1
 
ТТ 44 Сегодня 10:04
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1692
Шым пацан че ты там куришь??? Или кушаешь? Или какая тебя собака укусила??? Где ты там видел декласс??? Декласс это когда 10-0. А не 113-114. Спорное решение судьи.
Ответить 0
 
GGGabit Сегодня 10:48
Статус: Профи
Рейтинг: 488
Шымкентский пацанчик, какай же все таки гнилой уорд. Это по моему намного хуже чем у Левита там хоть даже если будет нокдаун очки не прибавляют а тут все на лицо даже на ничью с натяжкой не тянет. А уорд все говорит о том что он выиграл да после такого его вообще надо с канала выкинуть!!! теперь понятно почему его недолюбливают даже в родном городе. Слишком самоуверенный и наглый тип. Свое поражение в упор не видит и не хочет это признать. Мог хотя бы на судей свалить типа они же судили а не я так нет не признается.
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Kaizer Сегодня 09:18
Статус: Ветеран спорта
Рейтинг: 4996
ну так хватит болтать, делайте бой.
а то эти гнилые разговоры о завершении карьеры похожи на то, что Уорд боится реванша.
Ответить 1
 
Шымкентский пацанчик Сегодня 09:20
Статус: МСМК
Рейтинг: 851
Kaizer, сложно найти мотивацию драться дважды с одним и тем же. если в прошлом бою ты его уже побеждал
Ответить -2
 
Kaizer Сегодня 09:22
Статус: Ветеран спорта
Рейтинг: 4996
Шымкентский пацанчик, такую победу победой то и не назовешь.
Ответить 1
 
ТТ 44 Сегодня 10:05
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1692
Kaizer,Это просто позорное явление в спорте. Как и бой Левит и Тищенко))))....
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Leon 83 Сегодня 10:20
Статус: Фанат
Рейтинг: 46
о
Шымкентский пацанчик, Первые 6 раундов выиграл Ковалев. а вторая половина боя выглядела как будто Шакал путался под ногами льва и мешал ему ходить, а когда лев подустал он слегка покусывал ему хвост я не понимаю как можно было отдать победу и 3 пояса за такое?
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Жан А. Сегодня 10:38
Статус: МСМК
Рейтинг: 917
Kaizer, он цену себе набил... и теперь давайте обсуждать. Теперь 6-7 млн запросит.
Уорд: Но имейте в виду, если вы меня обидите смешной суммой, я ... не буду драться... и всё тут.
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Mox Сегодня 09:38
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1101
Ключевое слово ЕСЛИ, Уорд не хочет второго раза с Ковалевым ..
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GGGabit Сегодня 10:50
Статус: Профи
Рейтинг: 488
Mox, Мало ли что он хочет или не хочет есть обязательства по контракту.реванш указан в случае проигрыша Коваля потому они и пошли на уступки в финансовом вопросе.
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Методист ******* Сегодня 10:06
Статус: Фанат
Рейтинг: 32
Скорее всего Андре будет бегать от боя с Кавалем, как Сондерс от Гены, начнет бухать нюхать кокс и завершит карьеру, как Фьюри. Андре - цыган епт.
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