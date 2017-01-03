Мне незачем больше драться. Я достиг почти всего, чего хотел, и это не про деньги - Уорд

По контракту американец должен дать реванш Ковалеву, но он хочет взять паузу на раздумье.
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Андре Уорд. Фото с сайта EURweb.com
Чемпион мира в полутяжелом весе по версиям WBA (Super), WBO и IBF американский боксер Андре Уорд (31-0, 15 КО) не уверен в том, что он может вернуться на ринг для реванша с россиянином Сергеем Ковалевым (30-1-1, 26 КО).
"Я просто хочу взять время на размышление, потому что на самом деле мне больше незачем драться. Я достиг почти всего, чего хотел. И я не про деньги. Бог дает мне силы еще выступать, и я по-прежнему люблю бокс. Просто сейчас я хочу взять паузу и убедиться в правильности каждого принятого мной решения, что каждый бой, который я приму, будет правильным шагом для меня. Поскольку если это не так, то я не знаю, есть ли смысл продолжать.
В ближайшие месяцы я должен принять несколько непростых решений. Бокс - это серьезный вид спорта. Я занимаюсь этим на протяжении длительного времени и для меня каждый бой должен иметь смысл. Думаю, я приму решение после молитв и после того, как узнаю коллективное мнение своей команды и своей жены по этому поводу. Вместе мы примем правильное решение", – сказал Уорд в интервью журналу Rolling Stone.
Напомним, бой между Ковалевым и Уордом за титулы чемпиона мира по версиям WBA (Super), WBO и IBF в полутяжелом весе состоялся 20 ноября в Лас-Вегасе. По итогам 12 раундов судьи единогласным решением отдали победу американцу, хотя он побывал в нокдауне во втором раунде. Российский боксер потерял принадлежавшие ему титулы, потерпев первое поражение в карьере.
За этот поединок Уорд получил рекордные для себя пять миллионов долларов, тогда как Ковалев - два миллиона, что также является рекордным гонораром в карьере россиянина.
Согласно контракту Уорд должен предоставить Ковалеву реванш. При этом ранее американец не исключил, что может завершить карьеру.
"Я просто хочу взять время на размышление, потому что на самом деле мне больше незачем драться. Я достиг почти всего, чего хотел. И я не про деньги. Бог дает мне силы еще выступать, и я по-прежнему люблю бокс. Просто сейчас я хочу взять паузу и убедиться в правильности каждого принятого мной решения, что каждый бой, который я приму, будет правильным шагом для меня. Поскольку если это не так, то я не знаю, есть ли смысл продолжать.
В ближайшие месяцы я должен принять несколько непростых решений. Бокс - это серьезный вид спорта. Я занимаюсь этим на протяжении длительного времени и для меня каждый бой должен иметь смысл. Думаю, я приму решение после молитв и после того, как узнаю коллективное мнение своей команды и своей жены по этому поводу. Вместе мы примем правильное решение", – сказал Уорд в интервью журналу Rolling Stone.
Напомним, бой между Ковалевым и Уордом за титулы чемпиона мира по версиям WBA (Super), WBO и IBF в полутяжелом весе состоялся 20 ноября в Лас-Вегасе. По итогам 12 раундов судьи единогласным решением отдали победу американцу, хотя он побывал в нокдауне во втором раунде. Российский боксер потерял принадлежавшие ему титулы, потерпев первое поражение в карьере.
За этот поединок Уорд получил рекордные для себя пять миллионов долларов, тогда как Ковалев - два миллиона, что также является рекордным гонораром в карьере россиянина.
Согласно контракту Уорд должен предоставить Ковалеву реванш. При этом ранее американец не исключил, что может завершить карьеру.