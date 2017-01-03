Мне незачем больше драться. Я достиг почти всего, чего хотел, и это не про деньги - Уорд

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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Металлург Нк Витязь 3:4
Авангард Динамо М 2:3
Ак Барс Трактор 5:3
Динамо Мн СКА 5:4
Медвешчак Куньлунь Ред Стар 1:0
Югра Торпедо НН 0:2
Автомобилист ХК Сочи 1:5
Барыс Спартак 3:0
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Бангкок (Тайланд) -2017"
Ильхан Попко 2:1
Попко, Вайнтрауб Чень, Чу-Хуань 0:2
Теннис. Турнир WTA. Шэньчжэнь (Китай) 2017
Вонгтеанчай, Ю Хань, Воскобоева 1:2
Атаво, Сюй Хань, Воскобоева 2:0
Теннис. Турнир серии ITF - "Лос-Анджелес (США) - 2017"
Каловелонис, Хабибулин Перейра, Рапп 2:0
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Хэппи Валли (Австралия) -2017"
Бублик Коппейанс 1:2
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Миддлсбро Лестер Сити 0:0
Манчестер Сити Бернли 2:1
Сандерленд Ливерпуль 2:2
Эвертон Саутгемптон 3:0
Вест Хэм Юнайтед Манчестер Юнайтед 0:2
Борнмут Арсенал 3:3
Тоттенхэм Челси 2:0
Водное поло. Открытый чемпионат России по водному полу среди женщин - 2016/17
Штурм 2002 Айша-Биби 9:18
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Тоттенхэм Челси 2:0
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Металлург Нк Локомотив 16:00
Сибирь Динамо М 16:30
Ак Барс Салават Юлаев 20:00
Йокерит СКА 22:30
Теннис. Турнир серии ITF - "Лос-Анджелес (США) - 2017"
Бэмбридж, Солсбери Каловелонис, Хабибулин 01:30
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Спринт. 10 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) 19:15
Водное поло. Открытый чемпионат России по водному полу среди женщин - 2016/17
Югра Айша-Биби 16:30
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Металлург Нк Локомотив 16:00
Сибирь Динамо М 16:30
Ак Барс Салават Юлаев 20:00
Йокерит СКА 22:30
Югра Спартак 17:30
Барыс ХК Сочи 19:30
Медвешчак Адмирал 22:00
Авангард Локомотив 17:00
Ак Барс Металлург Мг 20:00
Барыс Торпедо НН 17:00
Слован Адмирал 22:00
Медвешчак Барыс 23:55
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо УК Молот-Прикамье 18:30
Сарыарка Спутник 19:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Снежные Барсы (мол) Реактор (мол) 17:00
Алтай (мол) Спутник (мол) Ал 17:00
Алтай (мол) Спутник (мол) Ал 17:00
Снежные Барсы (мол) Реактор (мол) 17:00
Алтай (мол) Реактор (мол) 18:30
Снежные Барсы (мол) Спутник (мол) Ал 19:00
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею среди женских команд (U-18) 2016/17. Дивизион I. Группа В
Великобритания (U-18) Италия (U-18) 18:00
Китай (U-18) Казахстан (U-18) 21:30
Польша (U-18) Дания (U-18) 01:00
Италия (U-18) Китай (U-18) 18:00
Дания (U-18) Великобритания (U-18) 21:30
Казахстан (U-18) Польша (U-18) 01:00
Дания (U-18) Китай (U-18) 18:00
Италия (U-18) Казахстан (U-18) 21:30
Польша (U-18) Великобритания (U-18) 01:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Бейбарыс Горняк 18:00
Арлан Астана 19:00
Иртыш Темиртау 19:00
Кулагер Алматы 19:00
Бейбарыс Горняк 20:00
Номад Алтай-Торпедо
Кулагер Алматы
Иртыш Темиртау
Арлан Астана
Номад Алтай-Торпедо
Водное поло. Открытый чемпионат России по водному полу среди женщин - 2016/17
Югра Айша-Биби 16:30
Айша-Биби Диана 16:30
Динамо-Уралочка Айша-Биби 11:15
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Спринт. 10 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) 19:15
Спринт. 7,5 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) (женщины) 19:15
Гонка преследования. 12,5 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) 16:30
Гонка преследования. 10 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) (женщины) 19:40
Масс-старт. 15 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) 17:30
Масс-старт. 12,5 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) (женщины) 19:40
Эстафета. 4х7,5 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) 19:30
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальная гонка, 10 км. Свободный стиль. Этап 6. Тоблах (Италия) 15:45
Индивидуальная гонка, 5 км. Свободный стиль. Этап 6. Тоблах (Италия) (женщины) 18:00
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) (женщины) 19:30
Масс-старт, 15 км (Классический стиль). Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) 20:30
Гонка преследования. 9 км. Свободный стиль. Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) (женщины) 16:30
Гонка преследования. 9 км. Свободный стиль. Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) 20:30
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Астана Нижний Новгород 16:00
Зенит СПб Химки 22:00
Баскетбол. XXV-й Чемпионат Казахстана среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Каспий Астана
Каспий Астана
Баскетбол. Балтийская баскетбольная лига 2016/17
Невежис Барсы Атырау 22:00
Баскетбол. Восточно-Европейская женская баскетбольная лига 2016/17
Тигры Астаны ТТТ 20:15
Гуд Ангелс Кошице Тигры Астаны 19:15
Тигры Астаны АЗС УМЦС Люблин 15:15
Теннис. Турнир серии ITF - "Лос-Анджелес (США) - 2017"
Бэмбридж, Солсбери Каловелонис, Хабибулин 01:30
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Эспаньол Депортиво 01:45
Реал М Гранада 18:00
Эйбар Атлетико М 21:15
Реал Сосьедад Севилья 01:45
Вильярреал Барселона 01:45
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Наполи Сампдория 01:45
Удинезе Интер 17:30
Дженоа Рома 20:00
Ювентус Болонья 01:45
Футбол. Международный юношеский (U-18) турнир "Мемориал Гранаткина" 2017
Литва (U-18) Азербайджан (U-18) 15:00
Словакия (U-18) Казахстан (U-18) 17:15
Казахстан (U-18) Азербайджан (U-18) 15:00
Словакия (U-18) Литва (U-18) 17:15
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2016/17
Жетысу Аят
Кайрат Актобе
Жетысу Аят
Кайрат Актобе
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Алтай Тараз
Алматы Атырау
Павлодар Есиль СК
Есиль СК Алматы
ТНК "Казхром" Алтай
Тараз Павлодар
Обсуждаемые

Кто стал лучшим спортсменом Казахстана в 2016 году?

Мне незачем больше драться. Я достиг почти всего, чего хотел, и это не про деньги - Уорд

По контракту американец должен дать реванш Ковалеву, но он хочет взять паузу на раздумье.

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13 Комментариев
Андре Уорд. Фото с сайта EURweb.com
Андре Уорд. Фото с сайта EURweb.com
Чемпион мира в полутяжелом весе по версиям WBA (Super), WBO и IBF американский боксер Андре Уорд (31-0, 15 КО) не уверен в том, что он может вернуться на ринг для реванша с россиянином Сергеем Ковалевым (30-1-1, 26 КО).

"Я просто хочу взять время на размышление, потому что на самом деле мне больше незачем драться. Я достиг почти всего, чего хотел. И я не про деньги. Бог дает мне силы еще выступать, и я по-прежнему люблю бокс. Просто сейчас я хочу взять паузу и убедиться в правильности каждого принятого мной решения, что каждый бой, который я приму, будет правильным шагом для меня. Поскольку если это не так, то я не знаю, есть ли смысл продолжать.

В ближайшие месяцы я должен принять несколько непростых решений. Бокс - это серьезный вид спорта. Я занимаюсь этим на протяжении длительного времени и для меня каждый бой должен иметь смысл. Думаю, я приму решение после молитв и после того, как узнаю коллективное мнение своей команды и своей жены по этому поводу. Вместе мы примем правильное решение", – сказал Уорд в интервью журналу Rolling Stone.

Напомним, бой между Ковалевым и Уордом за титулы чемпиона мира по версиям WBA (Super), WBO и IBF в полутяжелом весе состоялся 20 ноября в Лас-Вегасе. По итогам 12 раундов судьи единогласным решением отдали победу американцу, хотя он побывал в нокдауне во втором раунде. Российский боксер потерял принадлежавшие ему титулы, потерпев первое поражение в карьере.

За этот поединок Уорд получил рекордные для себя пять миллионов долларов, тогда как Ковалев - два миллиона, что также является рекордным гонораром в карьере россиянина.

Согласно контракту Уорд должен предоставить Ковалеву реванш. При этом ранее американец не исключил, что может завершить карьеру.
Просмотров: 3300  Комментариев: 13
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Комментарии

 
 
Иван Сидоров Сегодня 10:08
Статус: Фанат
Рейтинг: 34
Просто повезло что Сергей сдох во второй половине боя. А так спасался, первую половину боя в одну калитку
Ответить 0
 
Методист ******* Сегодня 10:10
Статус: Фанат
Рейтинг: 21
Дорогой Андре пожалуйста не бросай бокс!!! в нашей стране 2 человека точно потеряют смысл жизни...
Ответить 8
 
Сабит Оразбаев Сегодня 10:18
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1166
Что несет сын судей? Выйди на реванш
Ответить 1
 
ER NUR Сегодня 12:27
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 245
Сабит Оразбаев, какой реванш, он должен с женой посоветоваться
Ответить 2
 
Жумабай Санкубаев Сегодня 10:20
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 218
Вот "УРОД",он будет думать-думалка у него давно отбита! Они вот такие Канело,Котто .Уорд...видите ли "бокс-это серьёзный вид спорта"-он теперь будет молиться у жены разрешения попросит,опрос у населения проведёт...-клоунада.а не бокс! Эх Ковалёв ,что ты наделал,здесь был нужен "кержаковский метод"-бил,бью и буду бить!Теперь попробуй поймать этого Урода,он ушёл в глубокое подполье!
Ответить 1
 
Жумабай Санкубаев Сегодня 10:25
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 218
Жумабай Санкубаев,Забыл добавить в этот список Сондерса,Юбенка.
Ответить 1
 
Максим Кокшетау Сегодня 11:36
Статус: Дублёр
Рейтинг: 145
Дааааа, вот он настоящий чемпион...мышь перепуганая...сынок судей.
Ответить 0
 
Serik Orda Сегодня 11:49
Статус: Профи
Рейтинг: 459
А где Шымкентский пацаннн? Почему не комментируешь? И это твой любимый боксер?
Ответить 3
 
Kaizer Сегодня 11:51
Статус: Ветеран спорта
Рейтинг: 4957
на него. это он спецом делает, чтобы Ковалю реванш не давать. такие вот они эти зпадные людишки.
Мейвезер так когда-то сделал, чтобы не дать реванш ОДЛХ (Флойд очень спорно победил Оскара)
Фьюри тоже так поступил, чтобы не дать реванш Кличко.
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Бахытжан Асылбеков Сегодня 11:59
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 632
Что можно сказать! Просто Сыкун! И какие фанаты его поддерживают. ... Черт.
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Арай Абикеев Сегодня 12:12
Статус: Зритель
Рейтинг: 5
таких клоунов надо добит! до конца! а не расслабляться эххх Серега. Если сделал нокдаун надо было повторит во второй раз не останавливая может быть у тебя получился бы 6 раундов
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love is Сегодня 12:13
Статус: Дублёр
Рейтинг: 155
Один несостоявшийся бой тебя будет изнутри пожирать, это ГГГ
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KAIRAT Сегодня 12:58
Статус: Ветеран спорта
Рейтинг: 4564
похоже лжеSOG сваливает пока цел
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