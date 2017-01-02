Нельзя полагаться на обещание промоутера "Канело". Если награда будет больше риска, то бой с Головкиным состоится - ESPN

Промоутер мексиканца обещал этот поединок в 2017 году.
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Фото с сайта Boxing News
Журналист ESPN Найджел Коллинс составил список наиболее привлекательных и желанных поединков 2017 года, куда вошел бой между мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (48-1-1, 34 КО) и казахстанцем Геннадием Головкиным (36-0, 33 КО).
"Забудьте про двойные стандарты о весе Альвареса. Это просто кампания, направленная на введение в заблуждение, также известная как фэйковые новости. Альварес уже выходил на бои в первой средней категории с весом суперсредневеса благодаря нелепой практике проведения взвешивания за день до поединка. Также нельзя полагаться на обещание Оскара Де Ла Хойи о том, что бой состоится в 2017 году.
Тем не менее Головкин против "Канело" - это по-прежнему самый большой бой в мире бокса, который можно сделать прямо сейчас, и он имеет потенциал дать необходимый импульс PPV-индустрии. Это ситуация "риск - награда", если награда будет достаточно велика, то бой состоится", - говорится в заметке.
Напомним, бой Головкина и Альвареса мог состояться в 2016 году. Основная проблема заключалась в весовой категории: мексиканец хотел драться в промежуточном весе 154 фунта, тогда как GGG настаивал на полноценном лимите среднего веса (160 фунтов). В итоге в мае "Канело" отказался от титула WBC в среднем весе, который перешел казахстанцу, и вернулся в первый средний вес.
Тем не менее у сторон имеется устная договоренность о проведении поединка в сентябре 2017 года. Команды продолжают вести переговоры. Сейчас основная загвоздка заключается в финансовых условиях. Так, промоутеры Альвареса предлагают за бой фиксированный гонорар в 15 миллионов долларов, а команда GGG хочет получить процент от общего дохода.
"Забудьте про двойные стандарты о весе Альвареса. Это просто кампания, направленная на введение в заблуждение, также известная как фэйковые новости. Альварес уже выходил на бои в первой средней категории с весом суперсредневеса благодаря нелепой практике проведения взвешивания за день до поединка. Также нельзя полагаться на обещание Оскара Де Ла Хойи о том, что бой состоится в 2017 году.
Тем не менее Головкин против "Канело" - это по-прежнему самый большой бой в мире бокса, который можно сделать прямо сейчас, и он имеет потенциал дать необходимый импульс PPV-индустрии. Это ситуация "риск - награда", если награда будет достаточно велика, то бой состоится", - говорится в заметке.
Напомним, бой Головкина и Альвареса мог состояться в 2016 году. Основная проблема заключалась в весовой категории: мексиканец хотел драться в промежуточном весе 154 фунта, тогда как GGG настаивал на полноценном лимите среднего веса (160 фунтов). В итоге в мае "Канело" отказался от титула WBC в среднем весе, который перешел казахстанцу, и вернулся в первый средний вес.
Тем не менее у сторон имеется устная договоренность о проведении поединка в сентябре 2017 года. Команды продолжают вести переговоры. Сейчас основная загвоздка заключается в финансовых условиях. Так, промоутеры Альвареса предлагают за бой фиксированный гонорар в 15 миллионов долларов, а команда GGG хочет получить процент от общего дохода.