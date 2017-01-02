"Лучший соперник в карьере" Головкина решил посетить его бой с Джейкобсом

Британский боксер продержался дольше всех в ринге с казахстанцем.
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Мартин Мюррей и Геннадий Головкин. Фото: The Ring
Чемпион WBA Continental во втором среднем весе британский боксер Мартин Мюррей (34-4-1, 16 КО) решил посетить бой своего бывшего соперника - казахстанца Геннадия Головкина (36-0, 33 КО), владеющего титулами WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе, сообщает корреспондент Vesti.kz.
На 18 марта в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden у Головкина намечена защита титулов. Его соперником будет обладатель пояса "регулярного" чемпиона WBA в среднем весе американец Дэниэл Джейкобс (32-1, 29 КО).
"Думаю над тем, чтобы подать визу, чтобы поехать туда и посмотреть бой Головкин - Джейкобс", - написал Мюррей в своем твиттере.
Напомним, Мюррей встречался с Головкиным в феврале 2015-го и уступил ему в 11-м раунде техническим нокаутом. Британец смог продержаться дольше всех на ринге в бою с казахстанцем. Портал Bad Left Hook назвал Мюррея лучшим соперником в карьере Головкина.
На 18 марта в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden у Головкина намечена защита титулов. Его соперником будет обладатель пояса "регулярного" чемпиона WBA в среднем весе американец Дэниэл Джейкобс (32-1, 29 КО).
"Думаю над тем, чтобы подать визу, чтобы поехать туда и посмотреть бой Головкин - Джейкобс", - написал Мюррей в своем твиттере.
Thinking about applying for my visa to go and watch the #GGGJacobs fight. Fancy it @andrew_mikhail ?— Martin Murray (@MartinMurrayBox) 3 января 2017 г.
Напомним, Мюррей встречался с Головкиным в феврале 2015-го и уступил ему в 11-м раунде техническим нокаутом. Британец смог продержаться дольше всех на ринге в бою с казахстанцем. Портал Bad Left Hook назвал Мюррея лучшим соперником в карьере Головкина.