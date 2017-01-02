Жанкош Тураров снялся в клипе Али Окапова для Универсиады-2017

Боксер поделился впечатлениями от участия в съемках и рассказал о своем следующем бое.
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Жанкош Тураров. Фото Vesti.kz
Казахстанский боксер-профессионал Жанкош Тураров, принимает участие в съемках клипа известного исполнителя Али Окапова на композицию "Женiмпаз". В беседе с корреспондентом Vesti.kz он рассказал об особенностях съемочного процесса.
"Для меня большая честь внести свой пусть и небольшой вклад в такой важный для нашей страны проект, как Универсиада. Поэтому, когда мне поступило предложение, я согласился не раздумывая", - отметил Жанкош Тураров.
- Как проходит съемочный процесс?
- Работать на съемочной площадке непросто. Если в спортивных соревнованиях ты сражаешься за победу, то и здесь ты должен выложиться на все сто процентов. Один выход на сцену мы отрабатывали десять раз, который снимали с нескольких ракурсов. Режиссер относится ко всем одинаково строго. Никто не смотрит спортсмен ты или профессиональный актер. Каждый момент нужно отрабатывать внимательно, вплоть до мельчайших подробностей.
- Если встанет выбор между шоу-бизнесом и спортом?
- В Казахстане есть такая тенденция, что любой спортсмен, который становится известным, ему начинают поступать предложения сниматься в клипе, фильме или других роликах. Нужно соответствовать этим требованиям и я готов, посещать актерские курсы если нужно будет для какого-нибудь проекта. Тем не менее, моя главная цель - продолжать свою успешную боксерскую карьеру. Добиваться новых побед.
- Когда ваш следующий бой?
- В конце января уезжаю в США, для проведения тренировочного сбора. Сейчас моя промоутерская компания рассматривает соперников. Планируем провести два рейтинговых боя в США. Так же надеемся, что в рамках ЭКСПО в Астане большой боксерский вечер состоится и мы вместе с Канатом Исламом и другими известными боксерами сделаем праздник для казахстанских любителей спорта.
"Для меня большая честь внести свой пусть и небольшой вклад в такой важный для нашей страны проект, как Универсиада. Поэтому, когда мне поступило предложение, я согласился не раздумывая", - отметил Жанкош Тураров.
- Как проходит съемочный процесс?
- Работать на съемочной площадке непросто. Если в спортивных соревнованиях ты сражаешься за победу, то и здесь ты должен выложиться на все сто процентов. Один выход на сцену мы отрабатывали десять раз, который снимали с нескольких ракурсов. Режиссер относится ко всем одинаково строго. Никто не смотрит спортсмен ты или профессиональный актер. Каждый момент нужно отрабатывать внимательно, вплоть до мельчайших подробностей.
- Если встанет выбор между шоу-бизнесом и спортом?
- В Казахстане есть такая тенденция, что любой спортсмен, который становится известным, ему начинают поступать предложения сниматься в клипе, фильме или других роликах. Нужно соответствовать этим требованиям и я готов, посещать актерские курсы если нужно будет для какого-нибудь проекта. Тем не менее, моя главная цель - продолжать свою успешную боксерскую карьеру. Добиваться новых побед.
- Когда ваш следующий бой?
- В конце января уезжаю в США, для проведения тренировочного сбора. Сейчас моя промоутерская компания рассматривает соперников. Планируем провести два рейтинговых боя в США. Так же надеемся, что в рамках ЭКСПО в Астане большой боксерский вечер состоится и мы вместе с Канатом Исламом и другими известными боксерами сделаем праздник для казахстанских любителей спорта.