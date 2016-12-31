Казахстанский боксер Батыр Джукембаев назван лучшим проспектом 2016 года

В номинации "Нокаут года" журнала "12 раундов" победил Абылайхан Хусаинов.
Сегодня 17:00
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Батыр Джукембаев. Фото со страницы в Facebook
Сразу два казахстанских боксера-профессионала получили номинации по итогам 2016 года по версии канадского журнала "12 раундов", сообщают Vesti.kz.
Приз "Нокаут года" получил Абылайхан Хусаинов. В июле 25-летний Хусаинов встречался с канадским дебютантом Родси Винсентом и завершил поединок жестким нокаутом в третьем раунде. Для казахстанца эта победа стала второй.
Кроме того, лучшим проспектом назван Батыр Джукембаев.
"25-летний талантливый боксер из Казахстана выиграл семь боев, шесть из которых нокаутом. С нетерпением ждем его выхода на ринг в 2017-м", - пишет издание.