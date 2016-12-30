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Кто стал лучшим спортсменом Казахстана в 2016 году?

Головкин говорил, что он лучший. Так почему бы ему не подняться в весе для боя с Уордом - Карл Фроч

Британец отметил, что великие средневесы переходят в категорию выше, а GGG не делает этого.

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10 Комментариев
Карл Фроч. Фото: ©REX
Карл Фроч. Фото: ©REX
Бывший чемпион мира во втором среднем весе британец Карл Фроч (33-2, 24 КО) считает, что чемпион мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (36-0, 33 КО) должен в 2017 году подняться в весе и провести бой с американцем Андре Уордом (31-0, 15 КО), которому принадлежат титулы WBA (Super), WBO и IBF в полутяжелом весе.

"Сразу скажу, что никакого боя Головкина со мной не будет, но я бы хотел видеть, как он боксирует с Уордом. Он (Головкин) и его команда говорили, что они лучшие и будут драться с кем угодно, так почему бы ему не подняться в весе, чтобы встретиться с Уордом? Уорд может легко опуститься до второго среднего веса, но вполне возможно, Головкину придется подняться в полутяжелый вес. Келл Брук поднялся сразу на два дивизиона вверх и был при этом вполне доволен, так что теперь настала очередь Головкина.

Почти все средневесы в итоге переходят во второй средний вес. По крайней мере одни из лучших. А если Головкин лучший, то почему он этого не делает? Люди думают, что я хочу победы Уорда из-за того, что он меня побил, но нет. У Головкина большие шансы. Но пора уже сделать шаг вперед", - сказал Фроч Sky Sports.

Ранее Головкин и Фроч обменялись колкостями в соцсетях. Так, британец заявил, что не собирается возвращаться в бокс и посоветовал GGG встретиться с Уордом. Со своей стороны казахстанец назвал британца очередным клоуном, который много болтает и не делает реальных шагов.

Добавим, у Головкина на 18 марта в Нью-Йорке намечена защита титулов. Его соперником будет "регулярный" чемпион WBA в среднем весе американец Дэниэл Джейкобс (32-1, 29 КО).
Просмотров: 2527  Комментариев: 10
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Комментарии

 
 
Сабит Оразбаев Сегодня 19:32
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1159
Успокойся кобра. Лучше наслаждайся отпуском, без тебя разберутся и тем более Головкин никогда не говорил что он великий
Ответить -1
 
ARYSTAN Сегодня 19:54
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1874
ты чё Фроч подрабатываешь? сводишь людей, или промоутером хочешь стать?
Ответить -1
 
Рауан Калдыбаев Сегодня 20:00
Статус: Зритель
Рейтинг: 3
Если бы Головкин был бы уверен в себе то он подписался бы в 168 фунтах)) но надо доказыват свой уровень в супер среднем весе) а не говорит насчёт в 74 кг))
Ответить 1
 
Ержан Нурашев Сегодня 20:01
Статус: Дублёр
Рейтинг: 138
он как обиженный петух со стороны кукарекает
Ответить -1
 
Zharas Balmaganbetov Сегодня 20:24
Статус: Юниор
Рейтинг: 84
Старые песни о главном достал он со своим Уордом
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Not Rated Сегодня 20:27
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 272
что-то я не припомню, чтобы Гена говорил , что он лучший.
Ответить 0
 
Непрощённый Непрощённый Сегодня 20:33
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 246
Профи бокс - большая деревня)))))))))))))))) Ни куда не денется Уорд с подводной лодки)))))))))))))))))) Пусть купит у GGG его лейб и тихо завидует)))))))))))))))))))))))))) А ты Карла - лучше нос свой укороти - а то его даже из Казахстана видно)))))))))))))))))))))))
P.S. Друзья - всех с наступившим Новым годом
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Mara Сегодня 21:02
Статус: МСМК
Рейтинг: 918
ГГГ сразу сказал что хочет собрать все пояса .Фроч и такие как он сделайте бой за последнии пояс и потом кукарекуйте.
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Рауан Калдыбаев Сегодня 21:07
Статус: Зритель
Рейтинг: 3
. Головкин был уверен что побьет Чавеса и Фроча вот им и подписывался в 168 фунта. Но Уорду отказал.)) И еще просил его сушится в 74 кг)))
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Санек Васильев Сегодня 21:52
Статус: Профи
Рейтинг: 362
Рауан Калдыбаев , Сам то хоть понял че написал? Мозги купи себе сначала
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