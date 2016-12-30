Головкин говорил, что он лучший. Так почему бы ему не подняться в весе для боя с Уордом - Карл Фроч

Британец отметил, что великие средневесы переходят в категорию выше, а GGG не делает этого.
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Карл Фроч. Фото: ©REX
Бывший чемпион мира во втором среднем весе британец Карл Фроч (33-2, 24 КО) считает, что чемпион мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (36-0, 33 КО) должен в 2017 году подняться в весе и провести бой с американцем Андре Уордом (31-0, 15 КО), которому принадлежат титулы WBA (Super), WBO и IBF в полутяжелом весе.
"Сразу скажу, что никакого боя Головкина со мной не будет, но я бы хотел видеть, как он боксирует с Уордом. Он (Головкин) и его команда говорили, что они лучшие и будут драться с кем угодно, так почему бы ему не подняться в весе, чтобы встретиться с Уордом? Уорд может легко опуститься до второго среднего веса, но вполне возможно, Головкину придется подняться в полутяжелый вес. Келл Брук поднялся сразу на два дивизиона вверх и был при этом вполне доволен, так что теперь настала очередь Головкина.
Почти все средневесы в итоге переходят во второй средний вес. По крайней мере одни из лучших. А если Головкин лучший, то почему он этого не делает? Люди думают, что я хочу победы Уорда из-за того, что он меня побил, но нет. У Головкина большие шансы. Но пора уже сделать шаг вперед", - сказал Фроч Sky Sports.
Ранее Головкин и Фроч обменялись колкостями в соцсетях. Так, британец заявил, что не собирается возвращаться в бокс и посоветовал GGG встретиться с Уордом. Со своей стороны казахстанец назвал британца очередным клоуном, который много болтает и не делает реальных шагов.
Добавим, у Головкина на 18 марта в Нью-Йорке намечена защита титулов. Его соперником будет "регулярный" чемпион WBA в среднем весе американец Дэниэл Джейкобс (32-1, 29 КО).
"Сразу скажу, что никакого боя Головкина со мной не будет, но я бы хотел видеть, как он боксирует с Уордом. Он (Головкин) и его команда говорили, что они лучшие и будут драться с кем угодно, так почему бы ему не подняться в весе, чтобы встретиться с Уордом? Уорд может легко опуститься до второго среднего веса, но вполне возможно, Головкину придется подняться в полутяжелый вес. Келл Брук поднялся сразу на два дивизиона вверх и был при этом вполне доволен, так что теперь настала очередь Головкина.
Почти все средневесы в итоге переходят во второй средний вес. По крайней мере одни из лучших. А если Головкин лучший, то почему он этого не делает? Люди думают, что я хочу победы Уорда из-за того, что он меня побил, но нет. У Головкина большие шансы. Но пора уже сделать шаг вперед", - сказал Фроч Sky Sports.
Ранее Головкин и Фроч обменялись колкостями в соцсетях. Так, британец заявил, что не собирается возвращаться в бокс и посоветовал GGG встретиться с Уордом. Со своей стороны казахстанец назвал британца очередным клоуном, который много болтает и не делает реальных шагов.
Добавим, у Головкина на 18 марта в Нью-Йорке намечена защита титулов. Его соперником будет "регулярный" чемпион WBA в среднем весе американец Дэниэл Джейкобс (32-1, 29 КО).