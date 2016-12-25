Головкину приходится сгонять вес, а это влияет на мощь. В 168 фунтах он будет еще сильнее - Санчес

Тренер добавил, что GGG пока по-настоящему не выкладывался в ринге.

Абель Санчес. Фото с сайта allboxing.ru

Абель Санчес, тренирующий чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанского боксера Геннадия Головкина (36-0, 33 КО), уверен, что его подопечный станет еще лучше после перехода во второй средний вес (168 фунтов).



По его словам, Головкину перед боями приходиться сгонять вес, а это, в свою очередь, отнимает у боксера силу. Также Санчес отметил, что казахстанец пока не показывал в ринге весь свой потенциал, но все может измениться после перехода в 168 фунтов.



"Когда он приезжает в лагерь, то обычно весит 169-170 фунтов, это его естественный вес. Когда ему не нужно будет соблюдать диету и он может больше есть, думаю, он будет очень силен. Я чувствую, что в 168 фунтах он будет даже сильнее, чем в 160. В это трудно поверить, но это так.



Таким мощный бойцом, как он приходится сгонять вес, а это немного влияет на мощь. Но я еще не видел, чтобы он бил кого-то на 100 процентов. В ринге мы не видели того, что было в зале. Все те парни были меньше его, а когда он ударит кого-то в 168 фунтах, то мы посмотрим на его истинную мощь", - рассказал Санчес в беседе с USA Today.