Геннадий Головкин впервые за четыре года не получит награду "Лучший боец" по версии WBN

Казахстанец выигрывал этот приз три года подряд.
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Геннадий Головкин. Фото с сайта sohood.com
Казахстанец Геннадий Головкин впервые за четыре года не получит награду "Лучший боец" по версии WorldBoxingNews, передает корреспондент Vesti.kz.
По итогам 2016 года на приз WBN претендуют украинец Василий Ломаченко, американцы Андре Уорд и Теренс Кроуфорд, филиппинец Мэнни Пакьяо, никарагуанец Роман Гонсалес и британец Карл Фрэмптон.
34-летний Головкин выигрывал приз "Лучший боец года" от WBN три раза подряд (2013, 2014 и 2015). Этот показатель является рекордным в истории награды, которая вручается с 2011 года.
В этом году на звание лучшего тренера года по версии WBN номинирован Абель Санчес, под руководством которого занимается Головкин. Победители во всех номинациях будут объявлены 15 ноября 2017 года.
Добавим, что в 2016 году Головкин провел лишь два боя. В апреле он нокаутировал американца Доминика Уэйда, а в сентябре досрочно завершил поединок против британца Келла Брука.
По итогам 2016 года на приз WBN претендуют украинец Василий Ломаченко, американцы Андре Уорд и Теренс Кроуфорд, филиппинец Мэнни Пакьяо, никарагуанец Роман Гонсалес и британец Карл Фрэмптон.
34-летний Головкин выигрывал приз "Лучший боец года" от WBN три раза подряд (2013, 2014 и 2015). Этот показатель является рекордным в истории награды, которая вручается с 2011 года.
В этом году на звание лучшего тренера года по версии WBN номинирован Абель Санчес, под руководством которого занимается Головкин. Победители во всех номинациях будут объявлены 15 ноября 2017 года.
Добавим, что в 2016 году Головкин провел лишь два боя. В апреле он нокаутировал американца Доминика Уэйда, а в сентябре досрочно завершил поединок против британца Келла Брука.