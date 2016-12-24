Геннадий Головкин впервые за четыре года не получит награду "Лучший боец" по версии WBN

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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Медвешчак Салават Юлаев 3:2 Б
Куньлунь Ред Стар Амур 0:1 Б
ХК Сочи Динамо М 5:3
Барыс Металлург Мг 5:3
Авангард Трактор 3:1
Нефтехимик СКА 0:4
Адмирал Амур 2:3
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Челмет Сарыарка 0:3
Южный Урал Торпедо УК 4:5 Б
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Алтай-Торпедо Кулагер 1:7
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Динамо-Казань-2 9:3
Акжайык Динамо-Казань-2 9:3
Акжайык Универсал
Акжайык Универсал
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
Бокс. Профессиональный бокс 2016
Акбербаев Крстатич
Жанабаев Танампей 1:0
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Уотфорд Кристал Пэлас 1:1
Футбол. Суперубок Италии 2016
Ювентус Милан 1:1 п. 3:4
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Окжетпес 0:0
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2016
Казахстан (U-18) ЦСКА (U-18) Ал 4:1
Казахстан (U-18) Сборная Алматы (U-18) 2:1
Волейбол. Первенство Казахстана по волейболу среди мужских команд высшей лиги 2016/17
Жетысу-Жастар КазНАУ-Алматы (фарм) 3:0
ТНК «Казхром-2» Атырау-2 1:3
Актобе Мангыстау 3:2
Алтай-2 Динамо-Казыгурт 2:3
Женис-Есиль СК (фарм) Динамо-Костанай 3:1
Кайсар Тараз-2 0:3
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Караганда Астана 0:3
Иртыш-Казхром Жетысу 3:1
Алтай Алматы 3:0
Алматы Иртыш-Казхром 1:3
Жетысу Караганда 3:0
Астана Алтай 0:3
Баскетбол. Первенство Казахстана среди мужских команд Высшей лиги 2016/17
Тобол Алматинский Легион 97:87
Капшагай Казыгурт 82:62
Баскетбол. XXV-й чемпионат Казахстана среди женских команд 2016/17
Иртыш Тигры Астаны 41:66
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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Уотфорд Кристал Пэлас 1:1
Челси Борнмут 0:0
Халл Сити Манчестер Сити 23:15
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Атырау 19:00
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Адмирал Амур 2:3
Югра Сибирь 2:1
Йокерит Динамо Р 22:30
ЦСКА Локомотив 22:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Зауралье Торпедо УК 0:1
Рубин Сарыарка 0:0
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Алматы Иртыш-Казхром 1:3
Жетысу Караганда 3:0
Астана Алтай 0:3
Баскетбол. XXV-й чемпионат Казахстана среди женских команд 2016/17
Иртыш Тигры Астаны 41:66
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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Челси Борнмут 0:0
Халл Сити Манчестер Сити 23:15
Ливерпуль Сток Сити 23:15
Саутгемптон Тоттенхэм 01:45
Халл Сити Эвертон 02:00
Манчестер Юнайтед Миддлсбро 21:00
Ливерпуль Манчестер Сити 23:30
Уотфорд Тоттенхэм 19:30
Арсенал Кристал Пэлас 22:00
Миддлсбро Лестер Сити 18:30
Сандерленд Ливерпуль 21:00
Эвертон Саутгемптон 21:00
Манчестер Сити Бернли 21:00
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Атырау 19:00
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Югра Сибирь 2:1
Йокерит Динамо Р 22:30
ЦСКА Локомотив 22:30
Ак Барс СКА 22:00
Нефтехимик Северсталь 22:00
Йокерит Динамо Р 22:30
Барыс Авангард 19:30
ЦСКА Динамо М 22:30
Куньлунь Ред Стар Адмирал 17:30
Салават Юлаев Металлург Мг 20:00
СКА Локомотив 22:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Зауралье Торпедо УК 0:1
Рубин Сарыарка 0:0
Зауралье Сарыарка 19:30
Рубин Торпедо УК 20:00
Баскетбол. XXV-й чемпионат Казахстана среди женских команд 2016/17
Тигры Астаны Окжетпес 17:00
Окжетпес Иртыш 17:00
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 17:50
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 17:50
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 18:00
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 21:00
Обсуждаемые

Кто станет обязательным претендентом на титул WBC Геннадия Головкина?

Геннадий Головкин впервые за четыре года не получит награду "Лучший боец" по версии WBN

Казахстанец выигрывал этот приз три года подряд.

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7 Комментариев
Геннадий Головкин. Фото с сайта sohood.com
Геннадий Головкин. Фото с сайта sohood.com
Казахстанец Геннадий Головкин впервые за четыре года не получит награду "Лучший боец" по версии WorldBoxingNews, передает корреспондент Vesti.kz

По итогам 2016 года на приз WBN претендуют украинец Василий Ломаченко, американцы Андре Уорд и Теренс Кроуфорд, филиппинец Мэнни Пакьяо, никарагуанец Роман Гонсалес и британец Карл Фрэмптон

34-летний Головкин выигрывал приз "Лучший боец года" от WBN три раза подряд (2013, 2014 и 2015). Этот показатель является рекордным в истории награды, которая вручается с 2011 года. 

В этом году на звание лучшего тренера года по версии WBN номинирован Абель Санчес, под руководством которого занимается Головкин. Победители во всех номинациях будут объявлены 15 ноября 2017 года. 

Добавим, что в 2016 году Головкин провел лишь два боя. В апреле он нокаутировал американца Доминика Уэйда, а в сентябре досрочно завершил поединок против британца Келла Брука
Просмотров: 3047  Комментариев: 7
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Комментарии

 
 
Шымкентский пацанчик Сегодня 19:08
Статус: МСМК
Рейтинг: 828
Выбор между Уордом и Ломаченко будет
Ответить -1
 
Ануар Кари Сегодня 19:19
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 518
Шымкентский пацанчик, Ломаченко пока не дорос, Уорда еле выжил против Ковалева и если б не судьи, Пакьяо в 2016 ничего особенного не совершил. Этим троим не за что давать. Просто им неудобно стало уже каждый год Геннадию отдавать.
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Шымкентский пацанчик Сегодня 19:38
Статус: МСМК
Рейтинг: 828
Ануар Кари, а то Головкин много сделал в этом году? Победил двух ноунеймов, большая честь
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damir aliev Сегодня 19:51
Статус: МСМК
Рейтинг: 766
Шымкентский пацанчик,Брук был хорошим соперником Уэйд да мешок соглашусь НО он был Обязаловкой!А что Джейкобс мозг толкал и другие не хотят выходить это не вина ГГГ!
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Баффер Сегодня 19:21
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 3143
Шымкентский пацанчик,ему в награду Альвареса надо дать, а этой наградой пусть довольствуется твой Уорду.
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damir aliev Сегодня 19:49
Статус: МСМК
Рейтинг: 766
Шымкентский пацанчик,Какой Уорд бегун ему ринг не 6 на 6 нужен а 12 на 12))))))))))При всем уважении к Ломаченко он еще не заслужил быть бойцом года!Пак не в счет!А вот Гонсалес еще может быть!Пока на ринге Геннадий Геннадьевич Головкин он заслуживает 1 место!
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Булат Балагур Сегодня 20:25
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1011
наверно Кроуфорду отдадут , американец и боксер нормальный )
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