Геннадий Головкин похож на Майка Тайсона - Том Леффлер

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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Адмирал Югра 4:1
Авангард Динамо Мн 0:1
Барыс Трактор 3:4
Медвешчак Салават Юлаев 3:2 Б
Куньлунь Ред Стар Амур 0:1 Б
ХК Сочи Динамо М 5:3
Барыс Металлург Мг 5:3
Авангард Трактор 3:1
Нефтехимик СКА 0:4
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Челмет Сарыарка 0:3
Южный Урал Торпедо УК 4:5 Б
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Алтай-Торпедо Кулагер 1:4
Горняк Бейбарыс 1:6
Алматы Темиртау 4:1
Алтай-Торпедо Кулагер 1:7
Футбол. Суперубок Италии 2016
Ювентус Милан 1:1 п. 3:4
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Фиорентина Наполи 3:3
Рома Кьево 3:1
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Окжетпес 0:0
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2016
Казахстан (U-18) ЦСКА (U-18) Ал 4:1
Казахстан (U-18) Сборная Алматы (U-18) 2:1
Волейбол. Первенство Казахстана по волейболу среди мужских команд высшей лиги 2016/17
Жетысу-Жастар Тараз-2 0:3
Жайык Мангыстау 1:3
КазНАУ-Алматы (фарм) Павлодар-2 1:3
Актобе ТНК «Казхром-2» 0:3
Женис-Есиль СК (фарм) Атырау-2 3:1
Кайсар Динамо-Казыгурт 1:3
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Иртыш-Казхром Караганда 3:0
Жетысу Алтай 0:3
Алматы Астана 3:0
Караганда Астана 0:3
Иртыш-Казхром Жетысу 3:1
Алтай Алматы 3:0
Баскетбол. Первенство Казахстана среди мужских команд Высшей лиги 2016/17
Алматинский Легион Казыгурт 80:83
Капшагай Тобол 97:80
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2016/17
Динамо Ас Астана 9:7
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/6"
Евсеев Альтмайер 0:2
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Динамо-Казань-2 9:3
Акжайык Динамо-Казань-2 9:3
Акжайык Универсал
Акжайык Универсал
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
Бокс. Профессиональный бокс 2016
Акбербаев Крстатич
Жанабаев Танампей 1:0
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Барыс Металлург Мг 5:3
Авангард Трактор 3:1
Нефтехимик СКА 0:4
Бокс. Профессиональный бокс 2016
Жанабаев Танампей 1:0
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Караганда Астана 0:3
Иртыш-Казхром Жетысу 3:1
Алтай Алматы 3:0
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Динамо-Казань-2 9:3
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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Челси Борнмут 21:00
Халл Сити Манчестер Сити 23:15
Ливерпуль Сток Сити 23:15
Саутгемптон Тоттенхэм 01:45
Халл Сити Эвертон 02:00
Манчестер Юнайтед Миддлсбро 21:00
Ливерпуль Манчестер Сити 23:30
Уотфорд Тоттенхэм 19:30
Арсенал Кристал Пэлас 22:00
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Атырау 19:00
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Адмирал Амур 15:30
Югра Сибирь 20:00
Йокерит Динамо Р 22:30
ЦСКА Локомотив 22:30
Ак Барс СКА 22:00
Нефтехимик Северсталь 22:00
Йокерит Динамо Р 22:30
Барыс Авангард 19:30
ЦСКА Динамо М 22:30
Куньлунь Ред Стар Адмирал 17:30
Салават Юлаев Металлург Мг 20:00
СКА Локомотив 22:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Зауралье Торпедо УК 19:30
Рубин Сарыарка 20:00
Зауралье Сарыарка 19:30
Рубин Торпедо УК 20:00
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Алматы Иртыш-Казхром 14:00
Жетысу Караганда 16:00
Астана Алтай 18:00
Баскетбол. XXV-й чемпионат Казахстана среди женских команд 2016/17
Иртыш Тигры Астаны 17:00
Тигры Астаны Окжетпес 17:00
Окжетпес Иртыш 17:00
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 17:50
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 17:50
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 18:00
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 21:00
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Геннадий Головкин похож на Майка Тайсона - Том Леффлер

В 2016 году американец назвал GGG "почти легендарным персонажем".

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6 Комментариев
Геннадий Головкин и Майк Тайсон. Фото с сайта cyberboxing.com
Геннадий Головкин и Майк Тайсон. Фото с сайта cyberboxing.com
Промоутер Том Леффлер в интервью BoxingScene сравнил своего казахстанского боксера Геннадия Головкина с легендарным американцем Майком Тайсоном

По его словам, болельщикам нравится Головкин, потому что он скромный парень, но в то же время может нокаутировать соперника уже в самом начале боя, как Тайсон. 

"Головкин - особенный боксер. Болельщики тянутся к такому скромному парню, как он. Но он похож и на Майка Тайсона во многих отношениях. Люди хотели видеть Тайсона, потому что знали: он может нокаутировать соперника в первом, втором или третьем раунде. У Геннадия 23 нокаута подряд - болельщикам это нравится", - цитирует Леффлера "Спорт-Экспресс". 

В апреле 2015 года Тайсон назвал Головкина "почти легендарным персонажем". Сам GGG заявил, что не считает себя вторым Тайсоном. 

Отметим, что в 2015 году Головкин побил рекорд Тайсона по числу побед нокаутом подряд. Серия легендарного американца составляла 19 боев, а серия казахстанца продолжается и на данный момент насчитывает 23 победы нокаутом подряд. 
Просмотров: 4779  Комментариев: 6
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Комментарии

 
 
мурат мукангалиев Сегодня 17:45
Статус: Профи
Рейтинг: 402
Что там с продажами билета?
Ответить 0
 
Viprin Viprin Сегодня 19:39
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1050
Головкин прирожденный, хладнокровный и непобедимый драчун... Майкудук дает о себе знать, такие рождаются раз в 100 лет и он круче Тайсона.
Ответить -3
 
Мистер Бакс Сегодня 19:44
Статус: Дублёр
Рейтинг: 119
а я подумал что внешне похож, а когда присмотрелся оказалось действительно похож, подбородок, оскал, надбровные дуги
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Галина Кудабаева Сегодня 19:48
Статус: Дублёр
Рейтинг: 127
братья близнецы просто.
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Бек $$$ Сегодня 20:09
Статус: МСМК
Рейтинг: 937
придет время он станет лучше чем Тайсон !!!
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damir aliev Сегодня 22:37
Статус: МСМК
Рейтинг: 760
эффект Тайсона и ГГГ который ломает соперников до боя!
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