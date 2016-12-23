Геннадий Головкин похож на Майка Тайсона - Том Леффлер

В 2016 году американец назвал GGG "почти легендарным персонажем".
Сегодня 17:43
6 Комментариев
Ссылки по теме:
- Я не считаю себя вторым Майком Тайсоном. Я - GGG - Геннадий Головкин
- Майк Тайсон назвал Геннадия Головкина "почти легендарным персонажем"
- Почему Геннадий Головкин круче Майка Тайсона
Геннадий Головкин и Майк Тайсон. Фото с сайта cyberboxing.com
Промоутер Том Леффлер в интервью BoxingScene сравнил своего казахстанского боксера Геннадия Головкина с легендарным американцем Майком Тайсоном.
По его словам, болельщикам нравится Головкин, потому что он скромный парень, но в то же время может нокаутировать соперника уже в самом начале боя, как Тайсон.
"Головкин - особенный боксер. Болельщики тянутся к такому скромному парню, как он. Но он похож и на Майка Тайсона во многих отношениях. Люди хотели видеть Тайсона, потому что знали: он может нокаутировать соперника в первом, втором или третьем раунде. У Геннадия 23 нокаута подряд - болельщикам это нравится", - цитирует Леффлера "Спорт-Экспресс".
В апреле 2015 года Тайсон назвал Головкина "почти легендарным персонажем". Сам GGG заявил, что не считает себя вторым Тайсоном.
Отметим, что в 2015 году Головкин побил рекорд Тайсона по числу побед нокаутом подряд. Серия легендарного американца составляла 19 боев, а серия казахстанца продолжается и на данный момент насчитывает 23 победы нокаутом подряд.
По его словам, болельщикам нравится Головкин, потому что он скромный парень, но в то же время может нокаутировать соперника уже в самом начале боя, как Тайсон.
"Головкин - особенный боксер. Болельщики тянутся к такому скромному парню, как он. Но он похож и на Майка Тайсона во многих отношениях. Люди хотели видеть Тайсона, потому что знали: он может нокаутировать соперника в первом, втором или третьем раунде. У Геннадия 23 нокаута подряд - болельщикам это нравится", - цитирует Леффлера "Спорт-Экспресс".
В апреле 2015 года Тайсон назвал Головкина "почти легендарным персонажем". Сам GGG заявил, что не считает себя вторым Тайсоном.
Отметим, что в 2015 году Головкин побил рекорд Тайсона по числу побед нокаутом подряд. Серия легендарного американца составляла 19 боев, а серия казахстанца продолжается и на данный момент насчитывает 23 победы нокаутом подряд.