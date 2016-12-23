IBF обязала победителя боя Кличко - Джошуа драться с Пулевым

В противном случае Джошуа или Кличко будет лишен пояса.
Вчера 23:52
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Фото с сайта ukrinform.com
Победитель боя между чемпионом IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (18-0, 18 КО) и Владимиром Кличко (64-4, 54 КО) должен будет затем провести поединок с обязательным претендентом на титул с болгарином Кубратом Пулевым (24-1, 13 КО), сообщает sports.ru.
Такое постановление вынесла Международная боксерская орагнизация. В противном случае Джошуа или Кличко будет лишен пояса IBF.
Напомним, что на кону боя Кличко - Джошуа будут вакантный титул суперчемпиона WBA и титул IBF, который принадлежит Джошуа. Ранее президент WBA Джилберто Хесус Мендоса заявил, что победитель боя встретится с кубинцем Луисом Ортисом.