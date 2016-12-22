Джеймс Дигейл жаждет боя с Геннадием Головкиным

Ради поединка с казахстанцем британский боксер готов спуститься в весе.
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Фото с сайта boxingnews24.com
Джеймс Дигейл, выступающий во второй средней весовой категории, желает встретиться с Геннадием Головкиным. Ради этого боя британец готов спуститься в весе, передает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на зарубежные СМИ.
Кроме того, Дигейл в будущем заинтересован в проведении боя с победителем матча-реванша Андре Уорд - Сергей Ковалев. При этом эксперты отмечают, что Дигейлу будет тяжело противостоять Головкину. По крайней мере, если их бой и состоится, то ему следует избежать ошибок Келла Брука, который во встрече с GGG пренебрегал защитой, за что был впоследствии наказан. А его тренеру ничего не оставалось, кроме как выбросить полотенце.
Головкин уничтожит Дигейла, если последний не изменит свой стиль и не перестанет показывать вялый бокс.
Более того, Дигейлу сначала нужно выиграть у Баду Джека в следующем бою и только потом думать о других чемпионах.
Также специалисты отмечают, что Дигейл не без труда победил в своем последнем поединке мексиканца Рохелио Медину. Последний предстал весьма конкурентоспособным боксером, а Дигейл выиграл во многом за счет того, что мексиканец не отвечал серией ударов.
Как бы то ни было, Дигейл желает проводить больше боев. И в одном из них хотел бы встретиться с Головкиным. В то же время этот бой, по мнению специалистов, мог бы состояться в Великобритании. Там больше шансов собрать необходимую аудиторию, чем в США. Их встреча могла бы состояться в декабре 2017 года.
Правда, главным препятствием может стать то обстоятельство, что у Дигейла контракт с телеканалом Showtime, тогда как Головкин "завязан" с HBO. Исходя из этого, организовать бой будет нелегко.
Добавим, что 14 января в США состоится объединительный поединок во втором среднем весе между чемпионом IBF британцем Джеймсом Дигейлом (23-1, 14КО) и чемпионом WBC шведом Баду Джеком (20-1-2, 12КО).
Кроме того, Дигейл в будущем заинтересован в проведении боя с победителем матча-реванша Андре Уорд - Сергей Ковалев. При этом эксперты отмечают, что Дигейлу будет тяжело противостоять Головкину. По крайней мере, если их бой и состоится, то ему следует избежать ошибок Келла Брука, который во встрече с GGG пренебрегал защитой, за что был впоследствии наказан. А его тренеру ничего не оставалось, кроме как выбросить полотенце.
Головкин уничтожит Дигейла, если последний не изменит свой стиль и не перестанет показывать вялый бокс.
Более того, Дигейлу сначала нужно выиграть у Баду Джека в следующем бою и только потом думать о других чемпионах.
Также специалисты отмечают, что Дигейл не без труда победил в своем последнем поединке мексиканца Рохелио Медину. Последний предстал весьма конкурентоспособным боксером, а Дигейл выиграл во многом за счет того, что мексиканец не отвечал серией ударов.
Как бы то ни было, Дигейл желает проводить больше боев. И в одном из них хотел бы встретиться с Головкиным. В то же время этот бой, по мнению специалистов, мог бы состояться в Великобритании. Там больше шансов собрать необходимую аудиторию, чем в США. Их встреча могла бы состояться в декабре 2017 года.
Правда, главным препятствием может стать то обстоятельство, что у Дигейла контракт с телеканалом Showtime, тогда как Головкин "завязан" с HBO. Исходя из этого, организовать бой будет нелегко.
Добавим, что 14 января в США состоится объединительный поединок во втором среднем весе между чемпионом IBF британцем Джеймсом Дигейлом (23-1, 14КО) и чемпионом WBC шведом Баду Джеком (20-1-2, 12КО).