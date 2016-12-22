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Кто станет обязательным претендентом на титул WBC Геннадия Головкина?

Джеймс Дигейл жаждет боя с Геннадием Головкиным

Ради поединка с казахстанцем британский боксер готов спуститься в весе.

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17 Комментариев
Фото с сайта boxingnews24.com
Фото с сайта boxingnews24.com
Джеймс Дигейл, выступающий во второй средней весовой категории, желает встретиться с Геннадием Головкиным. Ради этого боя британец готов спуститься в весе, передает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на зарубежные СМИ. 

Кроме того, Дигейл в будущем заинтересован в проведении боя с победителем матча-реванша Андре Уорд - Сергей Ковалев. При этом эксперты отмечают, что Дигейлу будет тяжело противостоять Головкину. По крайней мере, если их бой и состоится, то ему следует избежать ошибок Келла Брука, который во встрече с GGG пренебрегал защитой, за что был впоследствии наказан. А его тренеру ничего не оставалось, кроме как выбросить полотенце. 

Головкин уничтожит Дигейла, если последний не изменит свой стиль и не перестанет показывать вялый бокс. 

Более того, Дигейлу сначала нужно выиграть у Баду Джека в следующем бою и только потом думать о других чемпионах.

Также специалисты отмечают, что Дигейл не без труда победил в своем последнем поединке мексиканца Рохелио Медину. Последний предстал весьма конкурентоспособным боксером, а Дигейл выиграл во многом за счет того, что мексиканец не отвечал серией ударов. 

Как бы то ни было, Дигейл желает проводить больше боев. И в одном из них хотел бы встретиться с Головкиным. В то же время этот бой, по мнению специалистов, мог бы состояться в Великобритании. Там больше шансов собрать необходимую аудиторию, чем в США. Их встреча могла бы состояться в декабре 2017 года. 

Правда, главным препятствием может стать то обстоятельство, что у Дигейла контракт с телеканалом Showtime, тогда как Головкин "завязан" с HBO. Исходя из этого, организовать бой будет нелегко. 

Добавим, что 14 января в США состоится объединительный поединок во втором среднем весе между чемпионом IBF британцем Джеймсом Дигейлом (23-1, 14КО) и чемпионом WBC шведом Баду Джеком (20-1-2, 12КО).
Просмотров: 6876  Комментариев: 17
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Комментарии

 
 
KAIRAT Сегодня 11:41
Статус: Ветеран спорта
Рейтинг: 4508
все эти боксеры ,которые вызывае геннадия на поединок, знают заранее ,что их бой невозможен,много препятствии на пути,пиар просто
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ER NUR Сегодня 19:46
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 237
KAIRAT , даже Пакьяо ! для пиара своего возвращения перед боем с Вергасом "вызвал" Головкина..Вызов GGG хороший рекламный трюк и не более- сразу привлекает внимание к боксеру вызвавшего "улыбающегося монстра-убийцы" на бой
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serikjan atau Сегодня 11:42
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2688
Дигейлу сначала нужно выиграть у Баду Джека, Головкин, Уорд, Ковалев - потом.
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serikjan atau Сегодня 11:46
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2688
Готов спустится в средний вес, чтобы выйти на Головкина, и готов подняться в полутяжелый, чтобы драться с Уордом - вот такой он Дигейл, он вне весовой категории. У него - универсальная весовая категория.
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Булат Балагур Сегодня 11:53
Статус: МСМК
Рейтинг: 992
очередной путозвон ! у нас здесь тоже есть такие придурковатые болтуны - дартошка и К.
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НуриК ИсаеВ Сегодня 11:55
Статус: Профи
Рейтинг: 321
Дигейл чемпион
Не не слышал..
Ответить -1
 
Замир Джумагалиев Сегодня 12:13
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 265
Бздеть, не с Геной драться
Ответить -1
 
Timur Sultanov Сегодня 12:52
Статус: Юниор
Рейтинг: 99
Да че вы на него накинулись, что у вас за привычка такая. Надо с уважением к таким боксерам относиться, которые готовы спуститься в весе или подняться, смогут договориться или нет, это уже отдельный разговор. Уэмбли они в двоем точно соберут.
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Григорий Краснощеков Сегодня 15:13
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 550
Timur Sultanov , Это очередной пиарщик на имени GGG, как только он подписал контракт с Джейкобсом, Дигейл тут как тут "буду биться с Головкиным". Вот когда Гена будет свободен и Дигейл серьезно предложит контракт, тогда можно говорить об уважении к нему, а пока это очередной балабол.
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Григорий Краснощеков Сегодня 15:15
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 550
А насчет спуститься в весе - это страховка своего пояса, даже если ляжет от Гены, сохранит свой пояс, если конечно он останется после боя с Джеком.
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fisher Сегодня 18:16
Статус: Фанат
Рейтинг: 21
Григорий Краснощеков,почему как только какой то новый боксер бросает вызов Головкину, все пишут что он пиарщик? нах так делать? GGG еще больше пиарщик за счет Ковалева, Альвареса и Уорда!!
P.S. Можете хоть доночи дислайкать ету запись, если вам не нравится правда, мне пох
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Арай Абикеев Сегодня 13:54
Статус: Зритель
Рейтинг: 3
Дигейл не торопись он сам скоро поднимется и во втором ср.весе тоже соберет пояса, последный бой с Уордом или Ковалевым
Алла жазса 2 вессах абсолютный чемпион мира, непобедимы легенда бокса болсын деп тілейк
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Dron777 Сегодня 14:55
Статус: Профи
Рейтинг: 341
Арай Абикеев , Чето в Ковалеве сомневаюсь он и во второй раз продует. От злости будет махать руками.
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Бек $$$ Сегодня 14:53
Статус: МСМК
Рейтинг: 933
контракт есть теперь все вылезти с нор... где Лар и Юбенк !!!
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Timur Sultanov Сегодня 15:21
Статус: Юниор
Рейтинг: 99
Ему ваше уважение до лампочки. Он дал понять менеджерам Головкина, что открыт для переговоров, и т,к Гена популярнее, готов спуститься. В Британии это будет большой бой, с высокой продажей PPV. И Гена заработает большие деньги.
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Timur Sultanov Сегодня 18:49
Статус: Юниор
Рейтинг: 99
Не забывайте, Гена то же бросил вызовы во времена своей неизвестности, Штурму, Мартинесу, Котто, Флойду .То же пиарился что ли.
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Бесконечность Марс Сегодня 20:53
Статус: Профи
Рейтинг: 373
ДиГейл хорший боец ,техничный ну и понятно что можно заработать в бою с Геной.
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