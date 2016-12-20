Загнал его в угол и бил, пока он не упал - казахстанец Моминов о дебюте на профи-ринге

25-летний боксер стартовал в США с победы техническим нокаутом.
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Начинающий на профессиональном ринге свой путь казахстанский боксер Бобиржан Моминов в интервью корреспонденту Vesti.kz рассказал о дебютном бое и том, что привело его в бокс.
- Естественно, хотелось бы узнать о карьере до перехода в профессионалы. Как пришли в бокс?
- Спортивная карьера началась с борьбы. В моем переходе в бокс большую роль сыграли Олимпийские игры-2004. К тому моменту я уже год занимался борьбой, но увидел выступление наших боксеров на тех Играх, особенно Бахтияра Артаева. Сразу после Олимпиады я пошел в спортивную школу-интернат имени Бекзата Саттарханова в Шымкенте. После чего все поехало и закрутилось. За два года я просто влюбился в бокс. Перевелся в школу-интернат имени Алии Молдагуловой в Караганде. Здесь ко мне пришел результат, и я все чаще и чаще стал подниматься на пьедестал. Стал чемпионом Казахстана среди юношей. В 2011 году выиграл Кубок КФБ. Неоднократно выигрывал международные турниры, а затем победил в чемпионате мира среди военнослужащих в Алматы.
- Почему местом дислокации выбрана Флорида? С кем из казахстанских боксеров поддерживаете общение?
- Я приехал во Флориду так как здесь уже устроился и выступает в профессионалах мой друг из Узбекистана Ботиршер Обидов. В моем переезде помогли мои родители и мой близкий брат, заслуженный певец Казахстана Атхамбек Юлдашев. Также помогли мой наставник, заслуженный тренер Казахстана по боксу Елдос Сайдалин, начальник областного управления туризма, физической культуры и спорта Алибек Нурбаевич Нуртаев и Миргани Миралиевич Махкамбаев. Большое им спасибо.
- С кем из соотечественников общаетесь в США?
- Из наших боксеров постоянно общаюсь с Канатом Исламом, Мадияром Ашкеевым, Дауреном Елеусиновым и Сериком Сапиевым.
- Можно рассказать о первом бое чуть подробнее. Успели прочувствовать профессиональный ринг?
- Первый бой закончился очень быстро, за минуту и 38 секунд первого раунда. Честно сказать, ринг не успел прочувствовать. Соперник с первых секунд начала боя накинулся на меня с яростью, но как только почувствовал силу моего удара, то сразу попятился назад. А там уже было дело времени... Я его загнал в угол и начал жесткими ударами поражать его, пока он не упал на пол. И рефери остановил бой.
- С кем из менеджеров работаете? Есть уже варианты продолжения карьеры?
- Моим менеджером является Фархад Шарипов, он помогает мне и боксерам - выходцам из бывшего Советского союза. На данный момент у меня намечается бой 30 декабря. Ждем подтверждения. Также на бой 14 января.
- Средний вес для Казахстана почти родной - следите за карьерой Геннадия Головкина?
- Да, в среднем весе очень много наших боксеров, и я желаю нашим братьям только самых высоких достижений. Уверен, что Геннадий Головкин является примером для многих боксеров не только Казахстана. Здесь в Америке очень многие его любят и уважают.
Напомним, 25-летний боксер Бобиржан Моминов в дебютном профессиональном поединке техническим нокаутом в первом раунде победил американца Эндрю Джеймса Липтона. Следующий поединок казахстанского средневеса намечен на 14 января: в этот день Моминов встретится с еще одним американцем - Стефаном Бассом.
- Естественно, хотелось бы узнать о карьере до перехода в профессионалы. Как пришли в бокс?
- Спортивная карьера началась с борьбы. В моем переходе в бокс большую роль сыграли Олимпийские игры-2004. К тому моменту я уже год занимался борьбой, но увидел выступление наших боксеров на тех Играх, особенно Бахтияра Артаева. Сразу после Олимпиады я пошел в спортивную школу-интернат имени Бекзата Саттарханова в Шымкенте. После чего все поехало и закрутилось. За два года я просто влюбился в бокс. Перевелся в школу-интернат имени Алии Молдагуловой в Караганде. Здесь ко мне пришел результат, и я все чаще и чаще стал подниматься на пьедестал. Стал чемпионом Казахстана среди юношей. В 2011 году выиграл Кубок КФБ. Неоднократно выигрывал международные турниры, а затем победил в чемпионате мира среди военнослужащих в Алматы.
- Почему местом дислокации выбрана Флорида? С кем из казахстанских боксеров поддерживаете общение?
- Я приехал во Флориду так как здесь уже устроился и выступает в профессионалах мой друг из Узбекистана Ботиршер Обидов. В моем переезде помогли мои родители и мой близкий брат, заслуженный певец Казахстана Атхамбек Юлдашев. Также помогли мой наставник, заслуженный тренер Казахстана по боксу Елдос Сайдалин, начальник областного управления туризма, физической культуры и спорта Алибек Нурбаевич Нуртаев и Миргани Миралиевич Махкамбаев. Большое им спасибо.
- С кем из соотечественников общаетесь в США?
- Из наших боксеров постоянно общаюсь с Канатом Исламом, Мадияром Ашкеевым, Дауреном Елеусиновым и Сериком Сапиевым.
- Можно рассказать о первом бое чуть подробнее. Успели прочувствовать профессиональный ринг?
- Первый бой закончился очень быстро, за минуту и 38 секунд первого раунда. Честно сказать, ринг не успел прочувствовать. Соперник с первых секунд начала боя накинулся на меня с яростью, но как только почувствовал силу моего удара, то сразу попятился назад. А там уже было дело времени... Я его загнал в угол и начал жесткими ударами поражать его, пока он не упал на пол. И рефери остановил бой.
- С кем из менеджеров работаете? Есть уже варианты продолжения карьеры?
- Моим менеджером является Фархад Шарипов, он помогает мне и боксерам - выходцам из бывшего Советского союза. На данный момент у меня намечается бой 30 декабря. Ждем подтверждения. Также на бой 14 января.
- Средний вес для Казахстана почти родной - следите за карьерой Геннадия Головкина?
- Да, в среднем весе очень много наших боксеров, и я желаю нашим братьям только самых высоких достижений. Уверен, что Геннадий Головкин является примером для многих боксеров не только Казахстана. Здесь в Америке очень многие его любят и уважают.
Напомним, 25-летний боксер Бобиржан Моминов в дебютном профессиональном поединке техническим нокаутом в первом раунде победил американца Эндрю Джеймса Липтона. Следующий поединок казахстанского средневеса намечен на 14 января: в этот день Моминов встретится с еще одним американцем - Стефаном Бассом.