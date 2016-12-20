Загнал его в угол и бил, пока он не упал - казахстанец Моминов о дебюте на профи-ринге

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Бавария РБ Лейпциг 3:0
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Интер Лацио 3:0
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Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Кайсар 21:00
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо НН Динамо М 22:00
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Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Астана Жетысу 1:3
Алтай Иртыш-Казхром 1:3
Караганда Алматы 0:3
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/6"
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Динамо Ас Астана 21:00
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо НН Динамо М 22:00
Спартак Локомотив 22:30
Адмирал Югра 15:30
Авангард Динамо Мн 19:00
Барыс Трактор 19:30
Медвешчак Салават Юлаев 23:55
Куньлунь Ред Стар Амур 15:30
ХК Сочи Динамо М 20:00
Авангард Трактор 17:00
Барыс Металлург Мг 17:00
Нефтехимик СКА 20:00
Барыс Авангард 19:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Челмет Торпедо УК 0:5
Южный Урал Сарыарка 2:3
Челмет Сарыарка 14:00
Южный Урал Торпедо УК 18:00
Зауралье Торпедо УК 19:30
Рубин Сарыарка 20:00
Зауралье Сарыарка 19:30
Рубин Торпедо УК 20:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Алматы Темиртау 3:1
Алтай-Торпедо Кулагер 14:00
Горняк Бейбарыс 19:00
Алматы Темиртау 19:00
Алтай-Торпедо Кулагер 14:00
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2016/17
Динамо Ас Астана 21:00
Динамо Ас Астана 21:00
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Халл Сити Манчестер Сити 23:15
Ливерпуль Сток Сити 23:15
Футбол. Суперубок Италии 2016
Ювентус Милан 23:55
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Фиорентина Наполи 01:45
Рома Кьево 01:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Кайсар 21:00
Тобол Окжетпес 21:00
Тобол Атырау 21:00
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Иртыш-Казхром Караганда 14:00
Жетысу Алтай 16:00
Алматы Астана 18:00
Караганда Астана 14:00
Иртыш-Казхром Жетысу 16:00
Алтай Алматы 18:00
Алматы Иртыш-Казхром 14:00
Жетысу Караганда 16:00
Астана Алтай 18:00
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Динамо-Казань-2
Акжайык Динамо-Казань-2
Бокс. Профессиональный бокс 2016
Жанабаев Танампей
Баскетбол. XXV-й чемпионат Казахстана среди женских команд 2016/17
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Кто станет обязательным претендентом на титул WBC Геннадия Головкина?

Загнал его в угол и бил, пока он не упал - казахстанец Моминов о дебюте на профи-ринге

25-летний боксер стартовал в США с победы техническим нокаутом.

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Фото из социальных сетей боксера
Фото из социальных сетей боксера
Начинающий на профессиональном ринге свой путь казахстанский боксер Бобиржан Моминов в интервью корреспонденту Vesti.kz рассказал о дебютном бое и том, что привело его в бокс.

- Естественно, хотелось бы узнать о карьере до перехода в профессионалы. Как пришли в бокс?

- Спортивная карьера началась с борьбы. В моем переходе в бокс большую роль сыграли Олимпийские игры-2004. К тому моменту я уже год занимался борьбой, но увидел выступление наших боксеров на тех Играх, особенно Бахтияра Артаева. Сразу после Олимпиады я пошел в спортивную школу-интернат имени Бекзата Саттарханова в Шымкенте. После чего все поехало и закрутилось. За два года я просто влюбился в бокс. Перевелся в школу-интернат имени Алии Молдагуловой в Караганде. Здесь ко мне пришел результат, и я все чаще и чаще стал подниматься на пьедестал. Стал чемпионом Казахстана среди юношей. В 2011 году выиграл Кубок КФБ. Неоднократно выигрывал международные турниры, а затем победил в чемпионате мира среди военнослужащих в Алматы.

- Почему местом дислокации выбрана Флорида? С кем из казахстанских боксеров поддерживаете общение?

- Я приехал во Флориду так как здесь уже устроился и выступает в профессионалах мой друг из Узбекистана Ботиршер Обидов. В моем переезде помогли мои родители и мой близкий брат, заслуженный певец Казахстана Атхамбек Юлдашев. Также помогли мой наставник, заслуженный тренер Казахстана по боксу Елдос Сайдалин, начальник областного управления туризма, физической культуры и спорта Алибек Нурбаевич Нуртаев и Миргани Миралиевич Махкамбаев. Большое им спасибо.

- С кем из соотечественников общаетесь в США?

- Из наших боксеров постоянно общаюсь с Канатом Исламом, Мадияром Ашкеевым, Дауреном Елеусиновым и Сериком Сапиевым.

- Можно рассказать о первом бое чуть подробнее. Успели прочувствовать профессиональный ринг?

- Первый бой закончился очень быстро, за минуту и 38 секунд первого раунда. Честно сказать, ринг не успел прочувствовать. Соперник с первых секунд начала боя накинулся на меня с яростью, но как только почувствовал силу моего удара, то сразу попятился назад. А там уже было дело времени... Я его загнал в угол и начал жесткими ударами поражать его, пока он не упал на пол. И рефери остановил бой.

- С кем из менеджеров работаете? Есть уже варианты продолжения карьеры?

- Моим менеджером является Фархад Шарипов, он помогает мне и боксерам - выходцам из бывшего Советского союза. На данный момент у меня намечается бой 30 декабря. Ждем подтверждения. Также на бой 14 января.

- Средний вес для Казахстана почти родной - следите за карьерой Геннадия Головкина?

- Да, в среднем весе очень много наших боксеров, и я желаю нашим братьям только самых высоких достижений. Уверен, что Геннадий Головкин является примером для многих боксеров не только Казахстана. Здесь в Америке очень многие его любят и уважают.

Напомним, 25-летний боксер Бобиржан Моминов в дебютном профессиональном поединке техническим нокаутом в первом раунде победил американца Эндрю Джеймса Липтона. Следующий поединок казахстанского средневеса намечен на 14 января: в этот день Моминов встретится с еще одним американцем - Стефаном Бассом.
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