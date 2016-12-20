На бой Кличко - Джошуа реализовано 50 тысяч билетов в первый день продаж

Ожидается, что "Уэмбли" будет распродан.
Вчера 22:35
5 Комментариев
Ссылки по теме:
Фото с сайта xsport.ua
В продажу поступила первая партия билетов на бой между британцем Энтони Джошуа и украинцем Владимиром Кличко.
Как сообщает sports.ru, в первый же день были распроданы 50 тысяч билетов.
Вторая партия билетов на бой поступит в продажу в начале следующего года. Предполагается, что в общей сложности на бой будет продано 90 тысяч билетов, что эквивалентно вместимости стадиона "Уэмбли", на котором и состоится поединок 29 апреля.