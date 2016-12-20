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Кто станет обязательным претендентом на титул WBC Геннадия Головкина?

Я видел, что значит боксировать на высоком уровне, когда вышел на ринг против Головкина - Монро-младший

Американец поделился планами на год.

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15 Комментариев
Геннадий Головкин и Вилли Монро-младший. Фото ©RingTV
Геннадий Головкин и Вилли Монро-младший. Фото ©RingTV

Экс-соперник Геннадия Головкина Вилли Монро-младший, поделившись планами на 2017 год, отметил, что после боя с GGG знает, что значит боксировать на высоком уровне, сообщает worldboxingnews.net.

"2017 год будет захватывающим. Я видел, что значит боксировать на высоком уровне, когда в 2015 году вышел на ринг против Геннадия Головкина в титульном бою. В этом году я победил двух претендентов на чемпионский титул и планирую придерживаться этого - в следующем году вы увидите гораздо больше моих поединков. Я уже показал, на что способен как боксер, и в 2017 году покажу другие стороны Вилли Монро.

Я был на высоком уровне в бою с Головкиным, но я был еще выше, выступая в андеркарте у "Канело" перед 50 000 зрителями. И я доказал, что вхожу в число топовых бойцов категории. Главное для меня - сохранить активность в следующем году. Можно устроить бои с Билли Джо Сондерсом, Кертисом Стивенсом и Давидом Лемье - хочу драться с ними один за другим", - сказал Монро. 

Напомним, Монро-младший встречался с Головкиным в мае прошлого года в Лос-Анджелесе. Казахстанец нокаутировал соперника в шестом раунде, нанеся американцу первое досрочное поражение в карьере. 

Просмотров: 7629  Комментариев: 15
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Комментарии

 
 
Мухамбет Имангазиев Вчера 17:20
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 257
Оказывается выступать в андеркарде у Саулешки круче чем с нашим чемпионом в главном бою. Не может забыть как плюшки получал. Злой и память хорошая
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Дархан Телев Вчера 17:32
Статус: Фанат
Рейтинг: 34
Против лемье, стивенса у него нету шансов
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KAIRAT Вчера 17:43
Статус: Ветеран спорта
Рейтинг: 4505
монро единожды выступив против головкина, возомнил себя топом и экспертом по боксу
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Fanat&sport; Вчера 18:09
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1392
Скунс раздухарился)) Хотя боксер неплохой, только безударный
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ARYSTAN Вчера 18:25
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1844
я уверен он не пройдет Кертиса Стивенсона
Ответить 1
 
Булат Балагур Вчера 19:01
Статус: МСМК
Рейтинг: 986
хороши и быстрый технарь , если не попадет под удар , то может пройти всех кого назвал .
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serikjan atau Вчера 20:15
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2651
Булат Балагур, конечно, он пройдет Лемье и Кертиса, а Сондерса нет. Монро из неуловимых, копия Лары в среднем весе. А Лемье и Кертис - нокаутеры в дивизионе. Но они не умеет резать углы, и поймать невидимку, как Гена. И они не кровожадные охотники и не следопыты, каким является Головкин. У них есть сильнейшие, кувалдовые удары - вот и все. А Сондерс может его поймать своим кривым и непонятным, порой непредсказуемым и неправильным стилем. Сондерса предугадать невозможно.
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Булат Балагур Вчера 20:44
Статус: МСМК
Рейтинг: 986
serikjan atau,уровень сондерса аваков показал . нету там ничего нереального и для быстрого монро он вполне проходимый соперник , а Гена его реально кривым сделает и отправит в небытие .
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serikjan atau Вчера 21:49
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2651
Булат Балагур,уровень боксера не определяется одним боем. Никто скажет, что уровень Головкина показал Брук. Весь мир увидел, что Брук уверенно брал два раунда у Головкина из трех. Но никто не сказал, что это и уровень Головкина. Все таки Сондерс победил Юбенка и Энди Ли, никто из средневесов их обоих не победил. А я сам фанат Головкина.
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Виталий Виталий Сегодня 01:59
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 239
serikjan atau, да ничего он там не забирал, только если на карточках своих судей.
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Аягоз Сегодня 08:40
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1721
Виталий Виталий,
да, к сожалению, мы стали привыкать к тому, что счета на судейских карточках живут своей особой. только этим судьям известныой жизнью
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Бек $$$ Вчера 19:31
Статус: МСМК
Рейтинг: 912
ЕМУ НАДО В ЛЮБИТЕЛЯ ВЫСТУПАТЬ ТАМ МОЖЕТ СДЕЛАЕТ КАРЬЕРУ И СТАНЕТ ЧЕМПИОНОМ МИРА !!!
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Viprin Viprin Вчера 21:17
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1033
Монро с каждым годом прогрессирует как боксер.
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serikjan atau Вчера 21:51
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2651
Viprin Viprin, единственный прогрессирующий. А Лемье и Брук, Рубио и Росадо, Кертис и Мюррей - деградирует с каждым годом или давно деградировали, умерли как боксеры.
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Viprin Viprin Сегодня 06:03
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1033
serikjan atau, не совсем согласен в отношении Кертиса и Лемье они еще покажут себя, видел бой Монро-Росадо где Монро убедительно выиграл.
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