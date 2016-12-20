Я видел, что значит боксировать на высоком уровне, когда вышел на ринг против Головкина - Монро-младший

Американец поделился планами на год.

Экс-соперник Геннадия Головкина Вилли Монро-младший, поделившись планами на 2017 год, отметил, что после боя с GGG знает, что значит боксировать на высоком уровне, сообщает worldboxingnews.net.

"2017 год будет захватывающим. Я видел, что значит боксировать на высоком уровне, когда в 2015 году вышел на ринг против Геннадия Головкина в титульном бою. В этом году я победил двух претендентов на чемпионский титул и планирую придерживаться этого - в следующем году вы увидите гораздо больше моих поединков. Я уже показал, на что способен как боксер, и в 2017 году покажу другие стороны Вилли Монро.

Я был на высоком уровне в бою с Головкиным, но я был еще выше, выступая в андеркарте у "Канело" перед 50 000 зрителями. И я доказал, что вхожу в число топовых бойцов категории. Главное для меня - сохранить активность в следующем году. Можно устроить бои с Билли Джо Сондерсом, Кертисом Стивенсом и Давидом Лемье - хочу драться с ними один за другим", - сказал Монро.

Напомним, Монро-младший встречался с Головкиным в мае прошлого года в Лос-Анджелесе. Казахстанец нокаутировал соперника в шестом раунде, нанеся американцу первое досрочное поражение в карьере.