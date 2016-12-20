Два отмененных титульных боя Поветкина нанесли серьезный урон WBC - Сулейман

Российский боксер оба раза сдавал положительные допинг-тесты перед боями.
20 декабря 14:10
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Фото © РИА Новости. Павел Лисицын
Два отмененных боя за звание чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) с участием россиянина Александра Поветкина нанесли организации серьезный урон, заявил агентству "Р-Спорт" президент WBC Маурисио Сулейман.
В субботу Сулейман сообщил, что допинг-проба Поветкина перед боем в Екатеринбурге за титул временного чемпиона WBC с канадцем Бермейном Стиверном дала положительный результат на запрещенное вещество остарин, поединок не состоялся. В мае этого года за несколько дней до боя с чемпионом WBC американцем Деонтеем Уайлдером у Поветкина были найдены следы мельдония. В итоге поединок был также отменен, но позднее Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и WBC оправдали россиянина. Тогда WBC назначил усиленное тестирование Поветкина на протяжении года и постановила провести бой со Стиверном.
"WBC несколько месяцев жестко отстаивал свою позицию, потратив много времени и средств, чтобы провести тщательное расследование и начать бороться со "всемирным движением" против России, потому что люди стали обращаться к случаям на Олимпиаде, таким образом пытаясь очернить всех российских спортсменов. WBC никогда не допускал таких дискриминаций и подобных атак. WBC провел процесс по делу о положительном допинг-тесте Поветкина на мельдоний. В 2016 году WBC лишился двух боев за титул чемпиона мира в супертяжелом весе, что нанесло серьезный урон нашей организации", - сказал Сулейман.
"Лично я как президент WBC не могу высказывать никаких мыслей или суждений, основанных на чувствах, эмоциях, слухах или мнениях других людей - только на фактах. Я очень расстроен этой ситуацией в целом и, честно говоря, не могу поверить, что такое случилось", - резюмировал глава WBC.
В субботу Сулейман сообщил, что допинг-проба Поветкина перед боем в Екатеринбурге за титул временного чемпиона WBC с канадцем Бермейном Стиверном дала положительный результат на запрещенное вещество остарин, поединок не состоялся. В мае этого года за несколько дней до боя с чемпионом WBC американцем Деонтеем Уайлдером у Поветкина были найдены следы мельдония. В итоге поединок был также отменен, но позднее Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и WBC оправдали россиянина. Тогда WBC назначил усиленное тестирование Поветкина на протяжении года и постановила провести бой со Стиверном.
"WBC несколько месяцев жестко отстаивал свою позицию, потратив много времени и средств, чтобы провести тщательное расследование и начать бороться со "всемирным движением" против России, потому что люди стали обращаться к случаям на Олимпиаде, таким образом пытаясь очернить всех российских спортсменов. WBC никогда не допускал таких дискриминаций и подобных атак. WBC провел процесс по делу о положительном допинг-тесте Поветкина на мельдоний. В 2016 году WBC лишился двух боев за титул чемпиона мира в супертяжелом весе, что нанесло серьезный урон нашей организации", - сказал Сулейман.
"Лично я как президент WBC не могу высказывать никаких мыслей или суждений, основанных на чувствах, эмоциях, слухах или мнениях других людей - только на фактах. Я очень расстроен этой ситуацией в целом и, честно говоря, не могу поверить, что такое случилось", - резюмировал глава WBC.