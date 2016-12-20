Два отмененных титульных боя Поветкина нанесли серьезный урон WBC - Сулейман

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Адмирал Барыс 1:4
Сибирь Динамо Мн 1:3
Медвешчак Металлург Мг 6:3
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Арлан Бейбарыс 2:1
Иртыш Кулагер 0:2
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Сибирские Снайперы (мол) Авто (мол) 2:1
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/6"
Евсеев Лескюр 2:0
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Алтай Караганда 3:0
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Алтай Иртыш-Казхром 1:3
Караганда Алматы 0:3
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Акбербаев Крстатич
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Универсал
Акжайык Универсал
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
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Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Бавария РБ Лейпциг 3:0
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Интер Лацио 3:0
Фиорентина Наполи 01:45
Рома Кьево 01:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Кайсар 21:00
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо НН Динамо М 22:00
Спартак Локомотив 22:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Челмет Торпедо УК 0:5
Южный Урал Сарыарка 2:3
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Горняк Бейбарыс 2:3
Алматы Темиртау 4:3
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Астана Жетысу 1:3
Алтай Иртыш-Казхром 1:3
Караганда Алматы 0:3
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/6"
Евсеев Нам 2:0
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2016/17
Динамо Ас Астана 21:00
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо НН Динамо М 22:00
Спартак Локомотив 22:30
Адмирал Югра 15:30
Авангард Динамо Мн 19:00
Барыс Трактор 19:30
Медвешчак Салават Юлаев 23:55
Куньлунь Ред Стар Амур 15:30
ХК Сочи Динамо М 20:00
Авангард Трактор 17:00
Барыс Металлург Мг 17:00
Нефтехимик СКА 20:00
Барыс Авангард 19:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Челмет Торпедо УК 0:5
Южный Урал Сарыарка 2:3
Челмет Сарыарка 14:00
Южный Урал Торпедо УК 18:00
Зауралье Торпедо УК 19:30
Рубин Сарыарка 20:00
Зауралье Сарыарка 19:30
Рубин Торпедо УК 20:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Алматы Темиртау 4:2
Алтай-Торпедо Кулагер 14:00
Горняк Бейбарыс 19:00
Алматы Темиртау 19:00
Алтай-Торпедо Кулагер 14:00
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2016/17
Динамо Ас Астана 21:00
Динамо Ас Астана 21:00
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Халл Сити Манчестер Сити 23:15
Ливерпуль Сток Сити 23:15
Футбол. Суперубок Италии 2016
Ювентус Милан 23:55
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Фиорентина Наполи 01:45
Рома Кьево 01:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Кайсар 21:00
Тобол Окжетпес 21:00
Тобол Атырау 21:00
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Иртыш-Казхром Караганда 14:00
Жетысу Алтай 16:00
Алматы Астана 18:00
Караганда Астана 14:00
Иртыш-Казхром Жетысу 16:00
Алтай Алматы 18:00
Алматы Иртыш-Казхром 14:00
Жетысу Караганда 16:00
Астана Алтай 18:00
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
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Акжайык Динамо-Казань-2
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Кто станет обязательным претендентом на титул WBC Геннадия Головкина?

Два отмененных титульных боя Поветкина нанесли серьезный урон WBC - Сулейман

Российский боксер оба раза сдавал положительные допинг-тесты перед боями.

4 Комментария
Фото © РИА Новости. Павел Лисицын
Фото © РИА Новости. Павел Лисицын
Два отмененных боя за звание чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) с участием россиянина Александра Поветкина нанесли организации серьезный урон, заявил агентству "Р-Спорт" президент WBC Маурисио Сулейман.

В субботу Сулейман сообщил, что допинг-проба Поветкина перед боем в Екатеринбурге за титул временного чемпиона WBC с канадцем Бермейном Стиверном дала положительный результат на запрещенное вещество остарин, поединок не состоялся. В мае этого года за несколько дней до боя с чемпионом WBC американцем Деонтеем Уайлдером у Поветкина были найдены следы мельдония. В итоге поединок был также отменен, но позднее Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и WBC оправдали россиянина. Тогда WBC назначил усиленное тестирование Поветкина на протяжении года и постановила провести бой со Стиверном.

"WBC несколько месяцев жестко отстаивал свою позицию, потратив много времени и средств, чтобы провести тщательное расследование и начать бороться со "всемирным движением" против России, потому что люди стали обращаться к случаям на Олимпиаде, таким образом пытаясь очернить всех российских спортсменов. WBC никогда не допускал таких дискриминаций и подобных атак. WBC провел процесс по делу о положительном допинг-тесте Поветкина на мельдоний. В 2016 году WBC лишился двух боев за титул чемпиона мира в супертяжелом весе, что нанесло серьезный урон нашей организации", - сказал Сулейман.

"Лично я как президент WBC не могу высказывать никаких мыслей или суждений, основанных на чувствах, эмоциях, слухах или мнениях других людей - только на фактах. Я очень расстроен этой ситуацией в целом и, честно говоря, не могу поверить, что такое случилось", - резюмировал глава WBC.
Просмотров: 1315  Комментариев: 4
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Комментарии

 
 
KAIRAT 20 декабря 14:33
Статус: Ветеран спорта
Рейтинг: 4505
хахаха, самый честный ,и чистый заговорил о чистоте бокса и спортивной морали,,вот лицемерсамый коррумпированый насквозь тип
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Непрощённый Непрощённый 20 декабря 18:02
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 243
KAIRAT , - коррупция это твая ипатория - а мы просто стукнем в кумпол - как витязь - и всё - смекаешь?))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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