Головкина назвали монстром и посоветовали Джейкобсу держаться на расстоянии

Кори Спинкс оценил шансы американца на победу в бою с GGG.

20 декабря 10:50 Tweet

Постер с сайта Round By Round Boxing Кори Спинкс. Фото с сайта Alchetron

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях американский боксер Кори Спинкс оценил шансы своего соотечественника Дэниэла Джейкобса (32-1, 29 КО) на победу в бою с чемпионом WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (36-0, 33 КО).



По его словам, Головкин слишком силен для Джейкобса. Однако у американца есть шанс, если он проведет поединок без ошибок.



"Я не хочу ничего сказать против Дэнни, но он не сможет победить Головкина. Если Головкин в него попадет, а он это сделает, все будет зависеть от того, как Дэнни это выдержит. Головкина можно побить, любого можно победить.



Джейкобс, держи этого монстра на расстоянии. Нужно использовать уловки, находясь с ним на ближней дистанции, потому что это та дистанция, на которой он захочет тебя держать. Нужно провести идеальный бой, без ошибок", - заявил Спинкс Dontae’s Boxing Nation.



Напомним, бой между Головкиным и Джейкобсом состоится 18 марта в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden и будет показан телеканалом HBO по системе платных трансляций.

