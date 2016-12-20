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Спартак Локомотив 22:30
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Барыс Металлург Мг 17:00
Нефтехимик СКА 20:00
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Южный Урал Сарыарка 2:3
Челмет Сарыарка 14:00
Южный Урал Торпедо УК 18:00
Зауралье Торпедо УК 19:30
Рубин Сарыарка 20:00
Зауралье Сарыарка 19:30
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Горняк Бейбарыс 19:00
Алматы Темиртау 19:00
Алтай-Торпедо Кулагер 14:00
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2016/17
Динамо Ас Астана 21:00
Динамо Ас Астана 21:00
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Рома Кьево 01:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
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Тобол Окжетпес 21:00
Тобол Атырау 21:00
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Иртыш-Казхром Караганда 14:00
Жетысу Алтай 16:00
Алматы Астана 18:00
Караганда Астана 14:00
Иртыш-Казхром Жетысу 16:00
Алтай Алматы 18:00
Алматы Иртыш-Казхром 14:00
Жетысу Караганда 16:00
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Кто станет обязательным претендентом на титул WBC Геннадия Головкина?

Головкина назвали монстром и посоветовали Джейкобсу держаться на расстоянии

Кори Спинкс оценил шансы американца на победу в бою с GGG.

14 Комментариев
Постер с сайта Round By Round Boxing
Постер с сайта Round By Round Boxing
Кори Спинкс. Фото с сайта Alchetron
Кори Спинкс. Фото с сайта Alchetron
Экс-чемпион мира в двух весовых категориях американский боксер Кори Спинкс оценил шансы своего соотечественника Дэниэла Джейкобса (32-1, 29 КО) на победу в бою с чемпионом WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (36-0, 33 КО).

По его словам, Головкин слишком силен для Джейкобса. Однако у американца есть шанс, если он проведет поединок без ошибок.

"Я не хочу ничего сказать против Дэнни, но он не сможет победить Головкина. Если Головкин в него попадет, а он это сделает, все будет зависеть от того, как Дэнни это выдержит. Головкина можно побить, любого можно победить.

Джейкобс, держи этого монстра на расстоянии. Нужно использовать уловки, находясь с ним на ближней дистанции, потому что это та дистанция, на которой он захочет тебя держать. Нужно провести идеальный бой, без ошибок", - заявил Спинкс Dontae’s Boxing Nation.

Напомним, бой между Головкиным и Джейкобсом состоится 18 марта в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden и будет показан телеканалом HBO по системе платных трансляций.
Просмотров: 4238  Комментариев: 14
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Комментарии

 
 
M585 20 декабря 11:19
Статус: Фанат
Рейтинг: 25
Тссс, тише-тише...не спугните дичь! ))))
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Сабит Оразбаев 20 декабря 11:23
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1136
Резать углы и выбрать нужную дистанцию это конек Головкина и в этом он лучше всех
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Батыр 20 декабря 11:23
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 525
Да да Дэнни держи его на расстоянии, Головкин монстр, можно сказать GGGодзила среднего веса, так что в главном бою ты ощутишь всю мощь, напор, ловкость, высокий тайминг, чувство ринга и все это в одном лице.
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Zh Beisembayev 20 декабря 11:27
Статус: Любитель
Рейтинг: 16
Обьективно, ГГГ всегда выглядит убедительнее остальных, но не нужно забываться, перед вами не парень со двора, Дэнни большой профи и очень опасный боксер. Победит тот, кто проявит больший профессионализм на всех уровнях, как в подготовке, так и в бою. В ожидании BigDramaShow!
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Джо Бонанно 20 декабря 16:06
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 570
Zh Beisembayev ,если уж Пирог нокаутировал Джейкобса, думаю, и у GGG это тоже получиться, скажу больше, уверен в этом на все 100%, будь на то воля Всевышнего.
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fisher 20 декабря 16:47
Статус: Любитель
Рейтинг: 13
Джо Бонанно,с чего такие выводы? Пирог же не проыгривал Головкину? у него нулевая статистика, а вот Джейкобс проиграл Пирогу в 23 года, тоисть 6 лет назад, сейчас Джейкобс уже не тот что тогда. Головкин в 29 лет одних мешков околачивал, тепер сделай новие выводи))
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Джо Бонанно 20 декабря 17:04
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 570
fisher, Пирог не проиграл ни кому только потому, что приболел, встреться он с Головкиным в свое время, был бы сейчас в числе "мешков", о которых ты тут упоминаешь. давай поспорим на 10 000 тенге, что Геннадий прибьет американца, как надоедливую муху. Пари
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Джо Бонанно 20 декабря 17:03
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 570
Джо Бонанно, Пирог не проиграл ни кому только потому, что приболел, встреться он с Головкиным в свое время, был бы сейчас в числе "мешков", о которых ты тут упоминаешь. давай поспорим на 10 000 тенге, что Геннадий прибьет американца, как надоедливую муху. Пари
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Нурлан Акпаев 20 декабря 12:20
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1276
Ребята, не забывайте про бой Джейкобс-Пирог, который он проиграл нокаутом. Это единственный бой проигранный Джейкобсом. До лаки панча Джейкобс вел по очкам.
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Виталий Виталий 20 декабря 20:01
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 239
Нурлан Акпаев, ахаххааа какой лаки панч? вы о чем вообще? сам то бой Пирог-Джейкобс смотрели? Пирог разобрал его просто по запчастям и хладнокровно нокаутировал, кого он там вел по очкам? так же как Брук у ГГГ пока не упал )) Это был в чистую проигранный бой Джейкобсом. Но не забываем что это было пол века назад. Джейкобс изменился, но это ему не поможет. В этой битве только один режиссер и он будет решать когда она окончится)
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damir aliev 20 декабря 12:46
Статус: МСМК
Рейтинг: 743
Да Джейкобс хорош и все у него есть только вот челюсь слабовата что в бою с Геной даст о себе знать!От Куиллина падал Мора ронял его я не беру в счет бой с Пирогом!И в отличии всех этих даже не панчеров!А если ГГГ попадет,а он это сделает и поедит он в бруклин в больницу так,что ждите нокаут да и не даст он ему достоять шанс на судей не будет!
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Данияр Жабаев 20 декабря 13:01
Статус: Зритель
Рейтинг: 2
Джейкобс по сути слегка улучшенный Лемье. С таким же сильным ударом, но хрустальной челюстью и ватными ногами. И кстати Пирогу он проигрывал по очкам и там не лаки панч был, а конретно выцелилвал его Дмитрий. Будет КО, к гадалке не ходи в 6-7 раунде. Но коммерчески бой очень нужный. Однозначно самый прибыльный бой у Гены. Вангую 300 - 350 тыс. PPV
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fisher 20 декабря 16:49
Статус: Любитель
Рейтинг: 13
Данияр Жабаев ,губу закатай
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Галым Аушарип 20 декабря 14:13
Статус: Дублёр
Рейтинг: 131
Дэнни наверное уже несколько раз в штаны наложил)))) Если так будет продолжаться и дальше, то Дэнни не выйдет с Геной))))
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