Как сбывались мечты паралимпийской чемпионки

Зульфия Габидуллина о бизнесе, материнстве и новом доме.

Чемпионами не рождаются, ими становятся. Нет, не в миг, а после долгой, усердной и ежедневной работы над собой. Благодаря упорным тренировкам и вере в себя Зульфия Габидуллина таки стала чемпионкой Паралимпиады в Рио. Завоевав золотую медаль, она попутно установила мировой рекорд в свободном стиле. По плаванию, разумеется.

За эти заслуги Габидуллиной совсем недавно подарили дом. Чтобы выяснить, как ей живется на новом месте, журналист TengriMIX отправилась к чемпионке в гости. Как это было, предлагаем узнать в нашем репортаже.

Прихожу с опозданием - адрес далековат. Ворота мне открывает Руфия, дочка Зульфии. А у порога звонким тявканьем приветствует милый песик - породистая европейская овчарка.

"Ее зовут Брасси", - поясняет Зульфия, появившаяся в дверях.

Ага, девочка, значит. Оказывается, только вчера друзья подарили.

Протягиваю чемпионке коробку конфет и запоздало поздравляю с новосельем и Новым годом. "Мои любимые шоколадки", - радуется Зульфия. Она объясняет, что после Олимпиады значительно прибавила в весе и теперь старается ограничивать себя.

- Я так люблю сладкое. Ладно, сегодня можно... Я бегемотик.

Недоуменно спрашиваю, это почему же. Оказывается, когда они были в Колорадо, то пошли в зоопарк и там кто-то ей сказал: "Зуля, пойдемте, я Вам Вас покажу". А сейчас у нее даже кружка с бегемотиками есть.

Я замечаю, что Зульфия не без гордости и как-то по-детски об этом рассказывает. Вообще, разговаривая с этой женщиной, трудно поверить, что ей 51 год. В ней чувствуются открытость, искренность, добродушие, жизнерадостность и даже наивность, которая зачастую присуща детям. Делюсь своими мыслями со спортсменкой. Она смеется:

- Говорят, ну все, теперь на пенсию. Я отвечаю, какая пенсия, я только жить начинаю. Тогда спрашивают, а сколько тебе лет. Сколько лет, не могу сказать, взрослая я, но вообще еще девочка.

Надо признать, эти качества невероятно очаровывают и располагают к себе. На кухне я замечаю попугайчика. Выясняется, что в семье Габидуллиных он уже четыре года и зовут его Евро. Что ж, забавно!

- Ну, рассказывайте, когда вам ключи-то вручили?

- 31 декабря. Это было настоящее новогоднее волшебство! Обычно 31 у меня случалось что-то плохое: то телевизор сгорел, то швейная машинка, потом микроволновка, однажды магнитофон упал. В общем, что-то да под Новый год у меня случалось. Но теперь звезды поменялись, и в этом году я получила новый дом, и Новый год тут же встречали! – улыбается спортсменка.

- Вещи все перевезли?

Зульфия пожимает плечами:

- Если все сразу перевозить, то такой хаос будет. Помаленьку перевозим.

- А с той квартирой что будет?

- Там пока доча.

Руфия сейчас учится в 11 классе и усиленно готовится к ЕНТ - сразу после учебы бежит к репетиторам. Новый дом находится слишком далеко от школы. Если она освобождается пораньше, то бежит к маме в новый дом.

- Там за ней моя подруга приглядывает. До весны пока так поживем, а там уже посветлеет и не так страшно будет, - говорит Зульфия. - А после школы в университет легче будет добираться. Я хотела ее отправить в Астану на медицинский. Она не хочет, говорит, мама, а ты как, а дом как. Так и решили остаться. Знаешь, у нас в Таразе тоже есть хорошие университеты.

Я не соглашаюсь. Разве есть тут медицинские вузы?!

- Это я хотела, чтобы дочка в мед. пошла, а она с детства рисует и мечтает связать свою жизнь с искусством, - поясняет мне Зульфия. - А делать надо все-таки то, что любишь, пусть даже если занятие будет неприбыльным - для девочки пойдет. И потом, творческие профессии можно с семьей совмещать. Вот ты, например, журналист, родишь и из дома сможешь писать, а Руфия рисовать сможет.

Тут Зульфия решает заварить свежий чай. Признается, что как и большинство казахстанцев, жить без чая не может. Чтобы достать заварку, тянется к верхней полке кухонного гарнитура.

- Полки, что пониже - это мои, а те, что повыше - дочкины, - объясняет она.

- Скажите, а под себя мебель сложно было выбирать? - Сложно, когда денег нет. В этот раз мы на деньги даже не смотрели, выбирали по принципу "нравится-не нравится". Нашли все, что хотели. Вот только кровать дочке долго искали. Руфия всю жизнь мечтала о кровати с тремя выдвижными полками, именно с тремя. Были с одной полки, без полки, потом с двумя нашли, и дочь мне говорит, ладно, пусть будет с двумя. А я говорю, нет, пойдем искать дальше, не найдем, так закажем. Мне стало любопытно, зачем же так из-за мелочи мучиться. - Если я сейчас ее мечту не исполню, это потом у нее где-то в бессознательном на всю жизнь останется. Потому что она как замуж выйдет, будет желания своих детей реализовывать. Моя мама тоже старалась все мои мечты осуществить. Зульфия говорит, что до замужества, хоть и была с мамой как с подругой, все равно могла ответить ей не очень вежливо, как многие дети. Мама ее всегда соглашалась, лишь бы ребенок не переживал. А когда будущая чемпионка вышла замуж (на тот момент ей было 30), она поняла, что хочет в отчий дом. - После родов я маму полюбила еще больше. И еще в реанимации подумала, не дай бог мне увидеть то, что видела моя мама. Моя авария ведь перед ее глазами произошла! Сколько она пережила и к тому же терпела мой эгоизм, - вздыхает Зульфия. - Но потом мы были с мамой неразлучны. Мама ухаживала за мной после родов. Я ничего не могла делать, у меня проблемы со здоровьем были. Я просто лежала, кормила, потом мама кормила меня. Когда дочке было девять месяцев, я маму похоронила. Однажды у чемпионки поинтересовались, что бы она сделала, если бы смогла повернуть время вспять. Она ответила, что относилась бы к матери по-другому - с большей любовью и уважением, а остальное ее устраивает. - И даже мое положение в коляске, - с улыбкой говорит Зульфия. - И даже то, что в разводе. Хорошо, конечно, когда есть муж, и вы любите друг друга, но в жизни всякое бывает. А дети - это спасение. Например, когда ты болеешь, так тяжело, хочется лежать, а тут маленький ребенок: "Мама, ням-ням". И ты встаешь, кормишь, моешь, только ляжешь и "мама, пи-пи". Снова встаешь, тОскаешь, одеваешь, а потом "мама, пить". И так к вечеру ты уже расшевелилась, и все нормально. Ребенок не дает тебе болеть, ребенок не дает тебе думать о плохом. При ребенке не хочешь подавать виду, что тебе грустно, и думаешь, ночью наревусь. А потом ночью уже и не хочется. Я очень благодарна Аллаху за то, что у меня есть дочь.

По словам Зульфии, мама она нестрогая, любит баловать. Еще у нее есть трое родных племянников, которых она тоже старается всегда порадовать. Сейчас она видит их реже. Так вышло, что брат Зульфии по работе переехал в Алматы. Сама же спортсменка уезжать из родного города категорически отказывается.

- Тут у нас все условия в Таразе: и погода, и спортивный комплекс, - объясняет Зульфия. - Нужна машина - пожалуйста! У нас есть инотакси, облтакси, гортакси. Пандусов много где есть, а если нет, то охранники тебя поднимут. Спина болит - массажист есть, болеешь - врач есть.

- А раньше как было?

- Когда-то я занималась в бассейне "Дельфин". Добиралась туда час, а потом на ступеньках карабкалась. Однажды директор бассейна увидел, как я по лестнице спускаюсь и говорит: "Ой, этой нужно пандус ставить, а то убьется она у меня тут", - со смехом рассказывает Зульфия. - Поставили пандус, потом в туалете условия сделали. А мне и так хорошо было. Я ничего не прошу, сами дают.

Мы хохочем.

Свою олимпийскую медаль Зульфия вешать на стену к остальным наградам пока не будет. Сглазить не хочет. "Она мне тяжело досталась. Она весит полкило, - добавляет спортсменка. - Конечно, получила я ее благодаря Саттару Ергалиевичу, моему тренеру, который мне как отец.

- В общем, мечты сбываются?

- Еще как!

В 2005 году тех, кто без работы остался, отправляли на различные курсы. Зульфия записалась на курсы шитья. Она дома сама шила, но сложных вещей не знала. Там ее научили правильно чертить, кроить. Но машинки были электрические, нужно было ногой нажимать на педаль. Зульфия на курсах только кроила, а уже потом дома на ручной швейной машинке строчила, но оверлока у нее не было. На следующий день она возвращалась с двумя пакетами. Оверложила вещи и там же их гладила. Так она сшила много платьев для дочери и для себя. Ее руководительница тогда поражалась желанию и азарту Зульфии. Она была единственной колясочницей в классе.

- Однажды у нас в городе проходил конкурс "Посмотри на звезды" для инвалидов. Нужно было рассказать о своем хобби, которое можно превратить в бизнес. Я написала, что на этот грант (50 тысяч тенге) я куплю электрическую швейную машинку с оверлоком. И выиграла. Купила и до сих пользуюсь и никому не даю, потому что они ногами, а я-то руками, по-другому, шью, - отмечает Зульфия.

Каждый месяц в течение года выбирали победителей. Затем из 12 победителей одному доставался супер-выигрыш - 70 тысяч тенге. Зульфия вновь одержала победу. На эти деньги она собиралась купить вышивальную машинку, но ей не хватило денег, поэтому она купила материалы и сшила из них детские новогодние костюмы. Так начался ее небольшой бизнес, который продолжается две недели в году. - Я еще на заказ раньше шила и вязала, - добавляет спортсменка. - Спортивную стипендию мы тогда не получали, а жить-то на что-то надо. - А сейчас шьете? - На заказ нет, да и для дома редко. Вон только шторы успела сшить. А так времени не хватает. Все время тренировкам посвящаю, все-таки спорт - это мое, я без него никуда. Ну, я к чему эту историю рассказала? Все мечты сбываются! На тот момент я мечтала об этих небольших выигрышах и получила их. А вот теперь Олимпийскую медаль и дом возле "Тараз Арены". Не поверишь, но последние четыре года я смотрела во время тренировок на эту землю, где сейчас дом, и всем говорила: "Здесь будет мой дом!". Когда я узнала, что дом возле спорткомплекса подарят, так у меня слезы потекли. Я на тренировки ходила и наблюдала, как мой дом поднимается. Обычно я занимаюсь активно, не отвлекаясь, а эти два месяца, пока строился дом, я тренировалась будто в замедленном действии: все глаза там, на стройке.

- Он, кажется, немного не достроен...

- Осталось еще по мелочи. Сейчас эти дни у меня рабочие тут ходят. Там у ворот временно плиткой дорожку выложили, чтобы я могла проехать на коляске, а то она буксует. А весной уже и асфальт положат, пандус удлинят и летнюю кухню закончат.

- Ну здорово! А с соседями уже познакомились?

- Они вчера приходили, шашу сделали. Понравились они мне. А вообще, знаешь, от тебя все зависит. Если ты с любовью к окружающим будешь относиться, то даже самый злой к тебе повернется. А еще нужно верить и жить с радостью, тогда все получится!