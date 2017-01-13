Официально в армии. Как Дмитрий Баландин и Нижат Рахимов приняли военную присягу

Готовиться к следующим запланированным соревнованиям им придется в армейских стенах.
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Победители Олимпиады в Рио-де-Жанейро Дмитрий Баландин и Нижат Рахимов приняли воинскую присягу в Алматы, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Спортсмены с волнением готовились к важному мероприятию. До последнего новоиспеченные солдаты отрабатывали строевой шаг и построение. Для Дмитрия Баландина и Нижата Рахимова принятие присяги стало знаковым событием.
"Волнение присутствовало, даже забыл пару слов. Но безусловно все испытывают подобные чувства. Нас призвало спортивное общество "Динамо" и у нас будет более щадящий режим и спортом заниматься продолжим", - отметил Дмитрий Баландин.
Олимпийский чемпион по плаванию с волнением зачитывал слова присяги, однако тяжелоатлет Нижат Рахимов переживал еще сильнее. Он подчеркнуто читал каждое слово и с воодушевлением расписался в нужной графе.
"Каждый мужчина должен служить, не нужно бояться. Я лично всегда мечтал служить в национальной гвардии", - подчеркнул Рахимов.
Ранее в городском сборном пункте Департамента по делам обороны города Алматы состоялись торжественные проводы призывников на срочную воинскую службу.
Отмечается, что повестку спортсмены получили задолго до Олимпиады, и теперь им предстоит служить в воинской части Астаны. Готовиться к следующим запланированным соревнованиям им придется в армейских стенах, однако тренировочному процессу это не помешает.