Сборные Казахстана и Узбекистана по футболу приблизительно одного уровня - защитник "Бухары"

В минувшем сезоне Кирилл Пасичник провел в узбекском чемпионате 14 матчей.

Корреспондент Vesti.kz побеседовал с казахстанским игроком узбекской "Бухары" Кириллом Пасичником, который отметил положительный рост уровня футбола в Казахстане и выразил желание вернуться в КПЛ.

- Кирилл, как человек, выросший на Украине и поигравший в Казахстане и Узбекистане, не могли бы вы провести аналогии и сравнить чемпионаты трех стран?

- Я родился в России. Переехали мы на Украину, когда мне было три года. Так уж получилось, что толком не удалось поиграть на исторической родине, несмотря на то, что являюсь воспитанником "Днепра". В девятнадцать лет я приехал в Казахстан, где начал выступать за "Астану". Далее были "Атырау", "Окжетпес", "Байтерек" и "Кызыл-Жар СК". Если сравнивать чемпионаты Казахстана и Узбекистана, колоссального различия я не вижу, за исключением требований к легионерам. В Узбекистане они строже. В Казахстане количество легионеров должно быть восемь (плюс двух легионеров можно заявить за дополнительную плату - прим. автора), в то время как в соседней республике разрешено иметь только троих. А так, в целом, Казахстан находится в более предпочтительном положении за счет привлечения качественных зарубежных исполнителей.

- Что скажете о качестве полей и инфраструктуры в целом?

- Мне в Узбекистане больше нравятся поля. Они там натуральные. Спортивно-тренировочные базы находятся приблизительно на одном уровне. Где-то есть свои плюсы и минусы. Не скажу, что в Казахстане плохие стадионы. Конечно, есть куда расти, однако давайте будем учитывать, что страна молодая и средств на решение всех проблем сразу не хватает. Отмечу также, что культура поддержки у болельщиков на порядок выше в Узбекистане. Например, в домашних матчах на "Бухару" ходят не менее 12-13, а порой и 17-18 тысяч любителей футбола. В Казахстане, за исключением Актобе, Алматы и Шымкента, болельщики ведут себя пассивней. Если честно, я скучаю по Казахстану. Будет возможность - вернусь обратно.

- Кстати, вашего тренера Улугбека Бакаева СМИ сватают в казахстанскую премьер-лигу. Может быть, вернетесь вместе с ним?

- Если честно, я узнал об этом буквально вчера, читая местные спортивные СМИ. Пока не могу сказать ничего конкретного.

- Что скажете об уровне тренерского цеха обеих стран?

- За последние несколько лет в положительную динамику роста можно также отнести привлечение квалифицированных тренеров из европейских чемпионатов. Это если говорить о Казахстане. В Узбекистане же ставка в основном делается на местные кадры. Там не очень доверяют приезжим специалистам. Считаю, что чемпионат должен быть конкурентным. Без качественных мастеров своего дела тяжело говорить о росте уровня чемпионата.

- В прессе последнее время активно обсуждается возможный товарищеский поединок между Казахстаном и Узбекистаном. Кто, на Ваш взгляд, является фаворитом противостояния?

- У узбеков очень сильная сборная. Буквально недавно закончился отборочный этап чемпионата мира-2018, где им совсем немного не хватило для выхода в финальную часть. Наша сборная, несмотря на то, что не ходит в фаворитах в своих отборочных группах, заслуживает похвалы за счет постоянной конкуренции со стороны сильных сборных. Все-таки европейский футбол существенно отличается от азиатского. Да и отобраться от Азиатской конфедерации на чемпионат мира намного проще, чем пройти этот путь в УЕФА. Уровень соперников ниже, чем в Европе. Скорее, займу нейтральную позицию и скажу, что обе сборные примерно одинакового уровня, хотя небольшое преимущество отдам нашей сборной за счет умения играть в силовой футбол.

- В Казахстане у Вас были проблемы с игровой практикой. В Узбекистане в 2017 году Вы выступали достаточно стабильно. Учитывая дефицит квалифицированных защитников в нашей стране, обращался ли к Вам тренерский штаб национальной команды? Может быть, были звонки из Астаны?

- Шли разговоры, но в сборную меня пока еще не вызывали. Тем не менее, я всегда готов защищать цвета сборной Казахстана.

Отметим, что в "Бухару" Кирилл Пасичник перешел в феврале 2017 года. Он провел за эту команду 14 матчей и забил один гол.

Фото с сайтов ФК "Бухара", championat.asia