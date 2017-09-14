УЕФА утвердил формат Лиги наций с участием сборной Казахстана по футболу

Турнир впервые пройдет в сезоне-2018/19.
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Футболисты сборной Казахстана. Фото: Ербол Каиров, ФФК
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) утвердил формат нового турнира Лига наций, который впервые пройдет в сезоне-2018/19, сообщается на официальном сайте организации.
Согласно формату, 55 национальных команд-участниц будут разделены на четыре дивизиона в соответствии с их позициями в рейтинге сборных УЕФА. В лигах А и В будут выступать по 12 команд, в лиге С - 15 сборных, а в лиге D - 16. Лиги А и В будут делиться на четыре группы, по три команды в каждой. В лиге С будет одна группа из трех команд и три группы по четыре участника, а в лиге D - четыре группы по четыре участника. Групповой турнир пройдет осенью 2018 года.
Победители групп лиги A сыграют в июне 2019 года в финальном этапе Лиги наций, который будет состоять из полуфиналов, матча за третье место и финала. В декабре 2018 года будет определена страна - хозяйка финальной стадии турнира из числа участников данного этапа. Победители лиг B, С, D выйдут в следующую лигу, последние команды лиг A, B и C вылетят в дивизион рангом ниже.
В стыковых матчах Лиги наций, в которых сыграют 16 победителей групп турнира, будут разыгрываться четыре путевки в финальный турнир Евро-2020.
Жеребьевка Лиги наций состоится 24 января 2018 года в Лозанне.
Сборная Казахстана по футболу на данный момент попадает в лигу D. Со списком возможных соперников можно ознакомиться здесь.
Окончательное распределение сборных по дивизионам Лиги наций произойдет только после европейского отборочного турнира чемпионата мира-2018, который закончится в ноябре 2017 года.
Согласно формату, 55 национальных команд-участниц будут разделены на четыре дивизиона в соответствии с их позициями в рейтинге сборных УЕФА. В лигах А и В будут выступать по 12 команд, в лиге С - 15 сборных, а в лиге D - 16. Лиги А и В будут делиться на четыре группы, по три команды в каждой. В лиге С будет одна группа из трех команд и три группы по четыре участника, а в лиге D - четыре группы по четыре участника. Групповой турнир пройдет осенью 2018 года.
Победители групп лиги A сыграют в июне 2019 года в финальном этапе Лиги наций, который будет состоять из полуфиналов, матча за третье место и финала. В декабре 2018 года будет определена страна - хозяйка финальной стадии турнира из числа участников данного этапа. Победители лиг B, С, D выйдут в следующую лигу, последние команды лиг A, B и C вылетят в дивизион рангом ниже.
В стыковых матчах Лиги наций, в которых сыграют 16 победителей групп турнира, будут разыгрываться четыре путевки в финальный турнир Евро-2020.
Жеребьевка Лиги наций состоится 24 января 2018 года в Лозанне.
Сборная Казахстана по футболу на данный момент попадает в лигу D. Со списком возможных соперников можно ознакомиться здесь.
Окончательное распределение сборных по дивизионам Лиги наций произойдет только после европейского отборочного турнира чемпионата мира-2018, который закончится в ноябре 2017 года.