Бородюк включил Исламхана в список сборной Казахстана на матчи против Румынии и Армении

Матчи пройдут 5 и 8 октября соответственно.
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Главный тренер сборной Казахстана Александр Бородюк огласил список футболистов, вызванных на матчи отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Румынии и Армении, сообщается на официальном сайте ФФК.
Список приглашенных игроков
Вратари: Давид Лория ("Иртыш"), Стас Покатилов ("Кайрат"), Александр Мокин ("Астана"), Игорь Шацкий ("Шахтер").
Защитники: Дмитрий Шомко, Юрий Логвиненко, Абзал Бейсебеков (все - "Астана"), Гафуржан Суюмбаев, Елдос Ахметов (оба - "Кайрат"), Темирлан Ерланов ("Ордабасы"), Александр Марочкин ("Окжетпес"), Виктор Дмитренко ("Шахтер"), Дмитрий Мирошниченко ("Тобол").
Полузащитники: Бауыржан Исламхан, Исламбек Куат, (оба - "Кайрат"), Серикжан Мужиков, Асхат Тагыберген (оба - "Астана"), Еркебулан Тунгышбаев, Азат Нургалиев (оба - "Ордабасы"), Максат Байжанов ("Кайсар"), Аслан Дарабаев ("Иртыш").
Нападающие: Роман Муртазаев ("Астана"), Танат Нусербаев ("Ордабасы"), Алексей Щеткин ("Тобол"), Сергей Хижниченко ("Шахтер").
В резервный список попали: вратарь - Марсель Исламкулов ("Кайсар"), защитник - Александр Кислицын ("Иртыш"), полузащитники - Жакып Кожамберды ("Тараз"), Мардан Толебек ("Ордабасы"), нападающий - Бауыржан Турысбек ("Кайрат").
Стоит отметить, что 5 октября сборная Казахстана на выезде сыграет с командой Румынии, а 8-го числа примет на своем поле Армению. В группе Е подопечные Александра Бородюка занимают последнее, шестое место. В их активе два очка.
Что касается Бауыржана Исламхана, то он не сыграет с Румынией из-за трехматчевой дисквалификации. Однако сможет принять участие в домашней встрече с армянами.