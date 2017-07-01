Сборная Германии выиграла Кубок конфедераций

В финале немцы обыграли команду Чили.
Сегодня 07:12
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Фото: Getty Images
Сборная Германии по футболу обыграла команду Чили в финале Кубка конфедераций и стала победителем турнира.
Финальная встреча состоялась в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 1:0 в пользу немцев. Единственный мяч на 20-й минуте забил нападающий сборной Германии Ларс Штиндль.
Ранее 2 июля в матче за третье место сборная Португалии обыграла мексиканцев в овертайме. Основное время завершилось вничью 1:1. Португальцы спаслись благодаря голу Пепе на 91-й минуте. На 105-й минуте победный мяч с пенальти забил Андре Силва.
Лучшим игроком турнира был признан полузащитник сборной Германии Юлиан Дракслер. Он провел все пять матчей, в которых отметился голом и результативной передачей. "Серебряный мяч ФИФА" получил нападающий сборной Чили Алексис Санчес, а "Бронзовый мяч" отдали немецкому полузащитнику Леону Горецке.
Лучшим бомбардиром стал немец Тимо Вернер (три гола), лучшим вратарем - чилиец Клаудио Браво.
Кубок конфедераций проходил в России с 17 июня по 2 июля. Матчи принимали Москва, Санкт-Петерубрг, Сочи и Казань.
Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Окончательный состав участников определится после окончания отборочного этапа в октябре 2017 года.
Финальная встреча состоялась в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 1:0 в пользу немцев. Единственный мяч на 20-й минуте забил нападающий сборной Германии Ларс Штиндль.
Ранее 2 июля в матче за третье место сборная Португалии обыграла мексиканцев в овертайме. Основное время завершилось вничью 1:1. Португальцы спаслись благодаря голу Пепе на 91-й минуте. На 105-й минуте победный мяч с пенальти забил Андре Силва.
Лучшим игроком турнира был признан полузащитник сборной Германии Юлиан Дракслер. Он провел все пять матчей, в которых отметился голом и результативной передачей. "Серебряный мяч ФИФА" получил нападающий сборной Чили Алексис Санчес, а "Бронзовый мяч" отдали немецкому полузащитнику Леону Горецке.
Лучшим бомбардиром стал немец Тимо Вернер (три гола), лучшим вратарем - чилиец Клаудио Браво.
Кубок конфедераций проходил в России с 17 июня по 2 июля. Матчи принимали Москва, Санкт-Петерубрг, Сочи и Казань.
Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Окончательный состав участников определится после окончания отборочного этапа в октябре 2017 года.