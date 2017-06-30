Сборная Португалии обыграла Мексику в овертайме в матче за третье место Кубка конфедераций

Команды доигрывали в меньшинстве.
Сегодня 20:32
Фото: Getty Images
Сборная Португалии по футболу в овертайме обыграла команду Мексики в матче за третье место Кубка конфедераций, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Основное время встречи, прошедшей на стадионе "Открытие Арена" в Москве, завершилось со счетом 1:1. На 54-й минуте защитник португальцев Нету забил мяч в свои ворота, а уже в компенсированное ко второму тайму время Пепе сравнял счет. При этом на 15-й минуте нападающий португальской сборной Андре Силва не реализовал пенальти.
Победу Португалии на 104-й минуте принес Адриен Силва, точно пробивший с 11-метровой отметки.
При это команды доигрывали встречу в меньшинстве. Сначала на 106-й минуте Нелсон Семеду оставил португальцев вдесятером, а спустя шесть минут Рауль Хименес получил красную карточку и восстановил численное преимущество. На 120-й минуте главный арбитр матча удалил со скамейки запасных главного тренера мексиканцев Хуана Карлоса Осорио.
Финал Кубка Конфедераций, в котором сыграют сборные Германии и Чили, пройдет в ночь с 2 на 3 июля и начнется в 00:00 по времени Астаны.
Основное время встречи, прошедшей на стадионе "Открытие Арена" в Москве, завершилось со счетом 1:1. На 54-й минуте защитник португальцев Нету забил мяч в свои ворота, а уже в компенсированное ко второму тайму время Пепе сравнял счет. При этом на 15-й минуте нападающий португальской сборной Андре Силва не реализовал пенальти.
Победу Португалии на 104-й минуте принес Адриен Силва, точно пробивший с 11-метровой отметки.
При это команды доигрывали встречу в меньшинстве. Сначала на 106-й минуте Нелсон Семеду оставил португальцев вдесятером, а спустя шесть минут Рауль Хименес получил красную карточку и восстановил численное преимущество. На 120-й минуте главный арбитр матча удалил со скамейки запасных главного тренера мексиканцев Хуана Карлоса Осорио.
Финал Кубка Конфедераций, в котором сыграют сборные Германии и Чили, пройдет в ночь с 2 на 3 июля и начнется в 00:00 по времени Астаны.