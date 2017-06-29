Европа vs Южная Америка. Альтернативное превью к финалу Кубка конфедераций Германия - Чили

2 июля определится победитель и обладатель бронзовых наград турнира.

2 июля в Санкт-Петербурге состоится финальный матч Кубка Конфедераций по футболу, в котором сыграют сборные Германии и Чили. В связи с этим Vesti.kz при поддержке букмекерской компании Tennisi.kz подготовили для читателей альтернативное превью.

Эти сборные встречались между собой еще на групповом этапе. Тогда матч не выявил победителя - 1:1. На гол Алексиса Санчеса на шестой минуте немцы ответили точным ударом Ларса Штиндля за четыре минуты до конца первого тайма. При этом Германия в квартете В заняла первое место (семь очков), Чили - второе (пять очков), хотя групповую стадию провели без поражений.





В полуфинале чилийцы встречались с португальцами. Основное время матча завершилось в нулевую ничью. Счет не был открыт и в дополнительных таймах по 15 минут. Лишь в серии послематчевых пенальти определился сильнейший. Голкипер Чили и "Манчестера Сити" Клаудио Браво парировал три пенальти подряд, чем помог своей сборной пробиться в финал.







Вторая полуфинальная встреча с участием Германии и Мексики получилась менее интригующей. Сказалась разница в классе, предопределившая исход матча в пользу "немецкой машины" со счетом 4:1.



Нынешние финалисты ранее не выигрывали данный трофей. За всю историю турнира Кубка конфедерации его победителями становились пять сборных: Аргентина, Дания (еще как кубок Короля Фахда), Бразилия (четырежды), Мексика и Франция (дважды). Действующим обладателем Кубка является национальная сборная Бразилии, завоевавшая титул на домашнем Кубке конфедерации в 2013 году. Однако она не смогла квалифицироваться на Кубок 2017 года.





Интересно, что сборная Германии всего десять дней готовилась к Кубку конфедерации, а главный тренер Йоахим Лев опасался, что сей факт не лучшим образом скажется на выступлении его футболистов. Но как видим, "бундестим" уверенно дошла до финала даже экспериментальным составом.







Кроме того, сразу три немецких футболиста имеют хорошие шансы стать лучшим бомбардиром турнира. В списке снайперов лидирует Тимо Вернер (3 мяча/1 голевая передача), за ним расположились его партнер по команде Леон Горецка (3/0), португалец Криштиану Роналду (2/1), а также Ларс Штиндль (2/0). Но так как португалец по семейным обстоятельствам не примет участие в матче за третье место с Мексикой, "золотая бутса", скорее всего, достанется одному из представителей сборной Германии.





В свою очередь команда Чили может установить уникальное достижение. Она близка к тому, чтобы завоевать третий почетный трофей за последние три года после триумфальных выступлений на Кубке Америки в 2015-м и 2016-м годах соответственно.



В России "бундестим" играет результативнее команды Хуана Антонио Пицци. Немцы забили 11 голов, тогда как южноамериканцы только в четырех случаях поражали ворота соперников в основное время игр. Между тем чилийцы пропустили только два мяча, немцы - пять.







Ориентировочные составы

Чили: Клаудио Браво, Маурисио Исла, Гари Медель, Гонсало Хара, Жан Босежур, Пабло Эрнандес, Марсело Диас, Чарлес Арангис, Артуро Видаль, Эдуардо Варгас, Алексис Санчес.



Германия: Марк-Андре Тер Штеген, Маттиас Гинтер, Антонио Рюдигер, Никлас Зюле, Йозуа Киммих, Себастьян Руди, Леон Горецка, Йонас Хектор, Ларс Штиндль, Юлиан Дракслер, Тимо Вернер.



Ключевые футболисты



Алексис Санчес

В первом матче на Кубке конфедерации нападающий "Арсенала" сыграл чуть больше получаса. Перед игрой с Камеруном форвард получил небольшое повреждение, вследствие чего тренеры не стали рисковать его здоровьем. Однако именно с выходом на поле Алексиса во втором тайме чилийцы заиграли активнее и провели два безответных мяча в ворота Камеруна. В дальнейшем Санчес огорчил немецкую сборную, играя немаловажную роль и в других матчах турнира. Как известно, данный футболист способен не только до логического завершения довести атаку своей команды, но и выдать обостряющую передачу. Безусловно, он станет главной ударной силой Чили в финале вместе с Артуро Видалем и Клаудио Браво.



Леон Горецка

Германия приехала в Россию в экспериментальном составе, в котором не было таких ведущих футболистов, как Мануэля Нойера, Томаса Мюллера, Месута Озила, Марио Гетце и Марко Ройса. Их места заняли молодые футболисты, которые уже успели зарекомендовать себя в бундеслиге, не говоря уже о матчах Кубка конфедерации.



Например, атакующий полузащитник "Шальке" Леон Горецка уверенно вписался в состав "бундестим", в то время как некоторые его партнеры играли с переменным успехом. Горецка действовал на позиции второго форварда, при любом удобном случае ускоряясь в штрафную и создавая напряжение у ворот соперников. Наверняка, и в финале он доставит много хлопот чилийцам. Но южноамериканцам стоит опасаться также Тимо Вернера и Ларса Штиндля, умеющих сыграть не менее нестандартно.



Не исключено, что нынешний розыгрыш Кубка конфедерации в последний раз проводится в таком формате. Потому как в 2016 году Ассоциация европейских футбольных клубов начала вести переговоры с ФИФА об изменении формата клубного чемпионата мира в контексте увеличения количества участников турнира с 8 до 16 или 24 команд и изменении время его проведения на летнее раз в два года. Если данные переговоры увенчаются успехом, то Кубок конфедерации будет упразднен, а его место займет реформированный клубный чемпионат мира.



Напомним, 2 июля в 18:00 по астанинскому времени начнется матч за третье место между Португалией и Мексикой, а в ночь со 2 на 3 июля ровно в 0:00 часов в финале сойдутся Чили и Германия.





Модель Анастасия Варламова, Фото Tennisi.kz. Роман Карагодин© Также в материале использованы фото с сайтов championat.com, sportarena.com, sportbox.ru.