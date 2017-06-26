Бородюк рассказал о выборе нового капитана сборной Казахстана и оценил кандидатуру Куата

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Актобе Шахтер 0:1
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Линфилд Ла-Фиорита 1:0
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Кайрат Атлантас 19:45
Иртыш Дунав 20:00
Пюник Слован Бр 21:00
Динамо Мн Рунавик НСИ 21:30
Чихура Альтах 22:00
Шахтер Сл Судува 22:00
Зира Дифферданж 03 23:00
Фола Милсами 23:30
Широки Бриег Ордабасы 00:30
Младость Лч Интер Бк 00:30
Сент-Джонстон Тракай 00:45
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Германия Мексика 23:55
Волейбол. Международный турнир "Кубок Ельцина"-2017. Женщины
Турция Сербия 17:30
Россия Болгария 20:00
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Канберра Хит Алтай 14:00
Аль Араби Янь Чай 16:30
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Милан (Италия) -2017"
Попко Эрнандес-Фернандес 0:0
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Брандс Бублик 19:00
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Волейбол. Международный турнир "Кубок Ельцина"-2017. Женщины
Турция Сербия 17:30
Россия Болгария 20:00
Казахстан Турция 17:30
Россия Сербия 20:00
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Канберра Хит Алтай 14:00
Аль Араби Янь Чай 16:30
Аль Араби Алтай 16:30
Янь Чай Канберра Хит 16:30
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Окжетпес Атырау 18:00
Тараз Астана 19:00
Кайсар Акжайык 19:00
Шахтер Актобе 19:00
Астана Кайсар
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Шахтер-Булат Жетысу
Кайрат А Кыран
Кызыл-Жар СК Каспий
Байконур Экибастуз
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Астана (мол) Жетысу (мол) 16:00
Окжетпес (мол) Акжайык (мол) 16:00
Кайсар (мол) Рузаевка 16:00
Атырау (мол) Шахтер (мол) 17:00
Актобе (мол) Тараз (мол) 17:00
Кайрат М (мол) Тобол (мол) 16:00
Иртыш (мол) Ордабасы (мол) 17:00
СДЮШОР №7 Алтай УК 18:00
Жетысу (мол) Атырау (мол)
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Алмалык Бухоро 17:00
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Пайде ЛМ Тулевик 22:30
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
ФКИ Таллин Хибернианс П 22:00
Санта-Колома Алашкерт 00:30
Футбол. Лига Европы 2017/18
Кайрат Атлантас 19:45
Иртыш Дунав 20:00
Пюник Слован Бр 21:00
Динамо Мн Рунавик НСИ 21:30
Чихура Альтах 22:00
Шахтер Сл Судува 22:00
Зира Дифферданж 03 23:00
Фола Милсами 23:30
Широки Бриег Ордабасы 00:30
Младость Лч Интер Бк 00:30
Сент-Джонстон Тракай 00:45
Бальцан Видеотон 21:45
Прогрес Глазго Рейнджерс 23:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Вождовац Спартак М 21:30
Футбол. Кубок Конфедераций 2017
Германия Мексика 23:55
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Шарипова Пряшка
Коточигов Янянин
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Брандс Бублик 19:00
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Индивидуальная гонка. Этап 1. Дюссельдорф - Дюссельдорф (14 km) 19:15
Групповая гонка. Этап 2. Дюссельдорф - Льеж (203.5 km) 16:30
Групповая гонка. Этап 3. Вервье - Лонгви (212.5 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 4. Мондорф-ле-Бен - Витель (207.5 km) 16:20
Групповая гонка. Этап 5. Витель - Ля Планш де Бель Фий (160.5 km) 17:20
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Бородюк рассказал о выборе нового капитана сборной Казахстана и оценил кандидатуру Куата

Предыдущий капитан Исламхан получил красную карточку.

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9 Комментариев
Фото с сайта footboom.com
Фото с сайта footboom.com

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Александр Бородюк в интервью корреспонденту Vesti.kz рассказал о том, как будет выбирать капитана национальной команды.

Прежний капитан Бауыржан Исламхан из "Кайрата" в последнем матче отборочного раунда ЧМ-2018 против Дании получил красную карточку и пропустит следующую встречу сборной.

- Есть два варианта, - отметил Бородюк. - Это прямое назначение, когда капитана назначает непосредственно главный тренер, исходя из своего видения. Второй вариант, когда команда голосует. И по итогам голосования можно выбрать капитана. Вот мы сейчас над этими двумя вариантами и поработаем, когда команда соберется. 

- Большинство читателей Vesti.kz, голосуя за капитана сборной, отдали предпочтение Исламбеку Куату. Как Вам его кандидатура?

- Я могу отозваться о нем только позитивно. Это футболист очень хорошего уровня, обладает всеми качествами современного футболиста. Ну а самое главное, что мне в нем нравится, это, естественно, характер. Неуступчивость, характер - эти одни из важнейших качеств его.

- Вы согласны с красной карточкой Исламхана?

- Естественно, это на усмотрение судьи. Мы сейчас смотрим Кубок конфедераций, что там происходит. Идет борьба, точно такие же ситуации, и там дается желтая карточка, но не сразу красная.

Я уже говорил и не откажусь от своего мнения. В Алматы был праздник футбола, 20 тысяч болельщиков собралось, мы им очень благодарны, признательны, что они нас поддерживают. Ситуация была на усмотрение судьи. Он мог спокойно дать желтую карточку, и никаких комментариев со стороны судейского корпуса или делегатов. Тогда команды были бы в равных условиях и показали бы еще более зрелищный футбол.

Но сейчас уже нет смысла об этом говорить. Сейчас нам нужно готовиться к двум следующим матчам и учитывать эти уроки, что мы две игры проводим вдесятером. Будет собрание, мы в этом плане должны поработать, чтобы не оказываться в меньшинстве. Но, повторюсь, каждый судья трактует по-своему борьбу, а без борьбы уже не будет футбола. 

Напомним, сборная Казахстана в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 уступила сборной Дании со счетом 1:3. Хозяева с 43-й минуты играли в меньшинстве после удаления Исламхана. Автором единственного мяча у казахстанской команды стал Исламбек Куат.

Сейчас в турнирной таблице нашей группы сборная Дании с десятью очками занимает третье место. Столько же баллов у Черногории. Лидирует Польша с 16 очками. Сборная Казахстана замыкает группу с двумя очками.

  Комментариев: 9
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Комментарии

 
 
Каппас Жакупов Вчера 17:57
Статус: МСМК
Рейтинг: 739
Куат -достоин звания капитана! Исламхан отзвездился!
Ответить -1
 
тигр котовский Вчера 18:18
Статус: Профи
Рейтинг: 395
Бородюк не стоит млн $$$ верните БАЙСУФИНОВА! !!!!!!!!
Ответить 2
 
Саят З Вчера 18:36
Статус: Любитель
Рейтинг: 16
Лория достоин быть капитаном.
Ответить -1
 
Даурен брат Вчера 18:47
Статус: Дублёр
Рейтинг: 176
На фотке с Бородюком стоят Шомко и Логвиненко, думаю кто то из них будет капитаном
Ответить 0
 
Dulat Omar Вчера 19:13
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 224
Самат Смаков -вот кто настоящий капитан!
Ответить 2
 
Бейбут Есмурзин Вчера 19:18
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1352
Команда если выбирают кто будет капитаном, то сразу пускай голосуют кто будет тренером. Байсуфинов или Бородюк, это значит что он хороши тренер если сидел на открытие КК возле Главой ФИФА и с Путиным.
Ответить 2
 
Balg Вчера 20:04
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 573
Ему больше нечем заняться как выборы капитана устраивать,ведь все со сборной прекрасно!!!
Ответить 2
 
Ерлан Вчера 21:13
Статус: Дублёр
Рейтинг: 162
А голосование среди болельщиков или читателей, присоединить к двум вариантом выбора капитана, я за шомко
Ответить -2
 
Алимжан Мендибай Вчера 21:13
Статус: Профи
Рейтинг: 473
Fankz очень прошу в оставки Бородюк. Мне надо хороший тренер и хороший состоянии
Ответить 3
 