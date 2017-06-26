Бородюк рассказал о выборе нового капитана сборной Казахстана и оценил кандидатуру Куата

Предыдущий капитан Исламхан получил красную карточку.
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Главный тренер сборной Казахстана по футболу Александр Бородюк в интервью корреспонденту Vesti.kz рассказал о том, как будет выбирать капитана национальной команды.
Прежний капитан Бауыржан Исламхан из "Кайрата" в последнем матче отборочного раунда ЧМ-2018 против Дании получил красную карточку и пропустит следующую встречу сборной.
- Есть два варианта, - отметил Бородюк. - Это прямое назначение, когда капитана назначает непосредственно главный тренер, исходя из своего видения. Второй вариант, когда команда голосует. И по итогам голосования можно выбрать капитана. Вот мы сейчас над этими двумя вариантами и поработаем, когда команда соберется.
- Большинство читателей Vesti.kz, голосуя за капитана сборной, отдали предпочтение Исламбеку Куату. Как Вам его кандидатура?
- Я могу отозваться о нем только позитивно. Это футболист очень хорошего уровня, обладает всеми качествами современного футболиста. Ну а самое главное, что мне в нем нравится, это, естественно, характер. Неуступчивость, характер - эти одни из важнейших качеств его.
- Вы согласны с красной карточкой Исламхана?
- Естественно, это на усмотрение судьи. Мы сейчас смотрим Кубок конфедераций, что там происходит. Идет борьба, точно такие же ситуации, и там дается желтая карточка, но не сразу красная.
Я уже говорил и не откажусь от своего мнения. В Алматы был праздник футбола, 20 тысяч болельщиков собралось, мы им очень благодарны, признательны, что они нас поддерживают. Ситуация была на усмотрение судьи. Он мог спокойно дать желтую карточку, и никаких комментариев со стороны судейского корпуса или делегатов. Тогда команды были бы в равных условиях и показали бы еще более зрелищный футбол.
Но сейчас уже нет смысла об этом говорить. Сейчас нам нужно готовиться к двум следующим матчам и учитывать эти уроки, что мы две игры проводим вдесятером. Будет собрание, мы в этом плане должны поработать, чтобы не оказываться в меньшинстве. Но, повторюсь, каждый судья трактует по-своему борьбу, а без борьбы уже не будет футбола.
Напомним, сборная Казахстана в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 уступила сборной Дании со счетом 1:3. Хозяева с 43-й минуты играли в меньшинстве после удаления Исламхана. Автором единственного мяча у казахстанской команды стал Исламбек Куат.
Сейчас в турнирной таблице нашей группы сборная Дании с десятью очками занимает третье место. Столько же баллов у Черногории. Лидирует Польша с 16 очками. Сборная Казахстана замыкает группу с двумя очками.