Сборная Казахстана за пару секунд "наказала" соперника за незабитый пенальти в компенсированное время

Драма разыгралась в матче на турнире в Черногории.
Вчера 23:51
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Фото с официального сайта ФФК
Юношеская сборная Казахстана (до 16 лет) одержала первую победу на "Кубке Развития-2017" в Черногории, передает корреспондент Vesti.kz.
Подопечные испанского тренера Карлоша Ферера в драматичном по накалу матче отыграли сверстников из Боснии и Герцеговины - 2:1. Стоит отметить, что в этом возрасте футболисты играют в форме два тайма по 40 минут.
Первыми в этом матче отличились казахстанцы. На 40-й минуте Улугбек Хаитмуратов с пенальти вывел свою команду вперед. На 51-й боснийцы смогли сравнять счет.
Настоящая драма случилась в компенсированное время. На 83-й минуте сборная Казахстана получила пенальти в свои ворота, но вратарь Евгений Ситдиков отразил удар с "точки" и начал атаку своей команды, которая закончилась голом Вячеслава Швырева.
Для сборной Казахстана эта победа стала первой на "Кубке Развития". В стартовом матче команда Феррера уступила сверстникам из Черногории - 0:2.
На данный момент в группе лидирует Черногория, набравшая шесть очков в двух играх. Далее идут Казахстан (3) и Босния и Герцеговина, а последнее место занимает Азербайджан, очков пока не набравший.
В заключительных матчах турнира Казахстан встретится с Азербайджан, а Черногория сыграет с Боснией и Герцеговиной. Обе встречи пройдут завтра, 28 апреля, и начнутся в 15:00 по времени Астаны.
Подопечные испанского тренера Карлоша Ферера в драматичном по накалу матче отыграли сверстников из Боснии и Герцеговины - 2:1. Стоит отметить, что в этом возрасте футболисты играют в форме два тайма по 40 минут.
Первыми в этом матче отличились казахстанцы. На 40-й минуте Улугбек Хаитмуратов с пенальти вывел свою команду вперед. На 51-й боснийцы смогли сравнять счет.
Настоящая драма случилась в компенсированное время. На 83-й минуте сборная Казахстана получила пенальти в свои ворота, но вратарь Евгений Ситдиков отразил удар с "точки" и начал атаку своей команды, которая закончилась голом Вячеслава Швырева.
Для сборной Казахстана эта победа стала первой на "Кубке Развития". В стартовом матче команда Феррера уступила сверстникам из Черногории - 0:2.
На данный момент в группе лидирует Черногория, набравшая шесть очков в двух играх. Далее идут Казахстан (3) и Босния и Герцеговина, а последнее место занимает Азербайджан, очков пока не набравший.
В заключительных матчах турнира Казахстан встретится с Азербайджан, а Черногория сыграет с Боснией и Герцеговиной. Обе встречи пройдут завтра, 28 апреля, и начнутся в 15:00 по времени Астаны.