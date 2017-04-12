Очень сложно как-то испортить мою репутацию. Потому что я добивался всего своим трудом - Бородюк

Наверх
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email Материал добавлен в избранное Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Пожалуйста, подождите...
Результаты
Сегодня
Скоро
>>>
Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Байер Бавария 0:0
Дармштадт 1898 Шальке-04 2:1
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Тоттенхэм Борнмут 4:0
Кристал Пэлас Лестер Сити 2:2
Саутгемптон Манчестер Сити 0:3
Вест Бромвич Ливерпуль 0:1
Манчестер Юнайтед Челси 2:0
Миддлсбро Арсенал 1:2
Футбол. Чемпионат России 2016/17
ЦСКА М Ростов 0:0
Спартак М Зенит 2:1
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Спортинг Х Реал М 2:3
Атлетико М Осасуна 3:0
Барселона Реал Сосьедад 3:2
Леганес Эспаньол 0:1
Валенсия Севилья 0:0
Гранада Сельта 0:3
Алавес Вильярреал 2:1
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Интер Милан 2:2
Пескара Ювентус 0:2
Рома Аталанта 1:1
Наполи Удинезе 3:0
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Актобе Атырау
Шахтер Тобол 1:1
Кайсар Иртыш 1:1
Окжетпес Астана 0:3
Тараз Акжайык 0:0
Кайрат Ордабасы 3:0
Актобе Шахтер
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2016/17
Бохум Гройтер Фюрт 1:0
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Динамо См Бухоро 3:1
Футбол. Чемпионат Беларуси 2017
Минск Шахтер Сл 0:1
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Жетысу (мол) Актобе (мол) 4:2
Футбол. "Кубок Развития УЕФА" Черногория-2017. Девушки (U-16)
Черногория (U-16) Казахстан (U-16) 3:1
Азербайджан (U-16) Босния и Герцеговина (U-16) 1:3
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Толеген Лисица 1:0
Ашкеев Кэмерон 1:0 ТКО
Нурсултанов Ольвера 1:0 ТКО
Велоспорт. Элитная однодневная гонка "Амстел Голд Рейс" 2017
Групповая гонка. Финал 261 км. 14:30
Велоспорт. Многодневная гонка высшей категории "Альпийский Тур" 2017
Групповая гонка. Этап 1. Kufstein - Инсбрук (142.3 km) 16:00
Групповая гонка. Общий зачет 08:00
Хоккей. Хоккей. Международные товарищеские матчи 2016/17
Словения Казахстан 1:2 Б
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Динамо Блш Торпедо УК 5:2
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Металлург Мг СКА 3:5
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Реактор (мол) Красная Армия (мол) 4:7
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Номад Темиртау 3:2
Номад Темиртау 1:4
Футзал. Контрольные игры 2016/17
Кайрат Синара 2:0
Кайрат Синара 4:4
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Астана Химки 87:90
Баскетбол. Первенство Казахстана среди мужских команд Высшей лиги 2016/17
Капшагай Казыгурт 92:82
Алматинский Легион Тобол 100:89
Казыгурт Капшагай 53:78
Тобол Алматинский Легион 97:98
Теннис. Турнир серии ITF - "Наньнин (Китай) - 2017"
Дияс Ли 2:0
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Чжэнчжоу (Китай) -2017"
Дияс Хань 2:0
Теннис. Турнир серии ITF - "Шымкент (Казахстан) - 2017/2"
Евсеев Салаба 0:2
Кружкова Детковская 2:0
Лисова Зюппер 0:2
Габуева, Пучкова Айнитдинова, Сосновичи 2:1
Табатруонг, Гинар Давыдов, Хасанов 2:1
Гринчишина, Корашвили Клюева, Шарифова 2:0
Теннис. Турнир серии ITF - "Бухара (Узбекистан) - 2017"
Эрматов, Лукманов Мацукевич, Попко 1:2
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Циндао (Китай) -2017"
Лю, Чжэн Недовесов, Сьен-Йин 0:2
>>>
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Миддлсбро Арсенал 1:2
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Алавес Вильярреал 2:1
Футбол. Лига чемпионов 2016/17
Лестер Сити Атлетико М 00:45
Реал М Бавария 00:45
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Динамо Блш Торпедо УК 22:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Реактор (мол) Красная Армия (мол) 21:00
Велоспорт. Многодневная гонка высшей категории "Альпийский Тур" 2017
Групповая гонка. Общий зачет 08:00
Групповая гонка. Этап 2. Инсбрук - Innervillgraten (181.3 km) 15:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Чжэнчжоу (Китай) -2017"
Дияс Хань 2:0
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Циндао (Китай) -2017"
Лю, Чжэн Недовесов, Сьен-Йин 0:2
>>>
Хоккей. Хоккей. Международные товарищеские матчи 2016/17
Италия Казахстан 23:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Динамо Блш Торпедо УК 22:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Реактор (мол) Красная Армия (мол) 21:00
Красная Армия (мол) Реактор (мол) 20:00
Красная Армия (мол) Реактор (мол) 16:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Темиртау Номад 19:00
Темиртау Номад 19:00
Номад Темиртау 19:00
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею 2016/17. Дивизион I группа А
Украина Венгрия 16:30
Южная Корея Польша 20:00
Австрия Казахстан 23:30
Казахстан Южная Корея 20:00
Польша Украина 23:30
Венгрия Австрия 23:30
Велоспорт. Многодневная гонка высшей категории "Альпийский Тур" 2017
Групповая гонка. Этап 2. Инсбрук - Innervillgraten (181.3 km) 15:00
Групповая гонка. Этап 3. Villabassa - Funes (143.1 km) 14:40
Групповая гонка. Этап 4. Bolzano - Клес (165.3 km) 15:10
Групповая гонка. Этап 5. Smarano - Trento (192.5 km) 14:40
Велоспорт. Элитная однодневная гонка "Флеш Валонь" 2017
Групповая гонка. Финал 204,5 км. 15:30
Велоспорт. Классическая монументальная однодневная велогонка "Льеж - Бастонь - Льеж" 2017
Групповая гонка. Финал 258 км.
Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Кельн Хоффенхайм 00:30
Бавария Майнц 19:30
Шальке-04 РБ Лейпциг 21:30
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Вест Хэм Юнайтед Эвертон 20:00
Бернли Манчестер Юнайтед 19:15
Ливерпуль Кристал Пэлас 21:30
Футбол. Чемпионат России 2016/17
Уфа ЦСКА М 20:00
Зенит Урал 17:00
Ростов Спартак М 19:30
Краснодар Арсенал Тл 20:00
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Севилья Гранада 00:45
Малага Валенсия 17:00
Вильярреал Леганес 20:15
Эспаньол Атлетико М 00:45
Сельта Бетис 20:15
Реал М Барселона 00:45
Эйбар Атлетик 00:45
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Аталанта Болонья 22:00
Фиорентина Интер 00:45
Сассуоло Наполи 16:00
Милан Эмполи 19:00
Ювентус Дженоа 00:45
Пескара Рома 00:45
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Атырау Окжетпес
Астана Тараз
Акжайык Кайсар
Ордабасы Тобол
Иртыш Кайрат 14:00
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Шахтер-Булат Каспий
Кайрат А Экибастуз
Махтаарал Кыран
Байконур Жетысу
Футбол. Лига чемпионов 2016/17
Лестер Сити Атлетико М 00:45
Реал М Бавария 00:45
ФК Монако Боруссия Д 00:45
Барселона Ювентус 00:45
Футбол. Лига Европы 2016/17
Бешикташ Лион 01:05
Шальке-04 Аякс 01:05
Генк Сельта 01:05
Манчестер Юнайтед Андерлехт 01:05
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Нымме Калью Тулевик 22:00
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2016/17
Айнтрахт Бр Бохум 17:30
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Бухоро Машъял 17:00
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Тобол (мол) Рузаевка
Акжайык (мол) Ордабасы (мол)
Шахтер (мол) Иртыш (мол)
Жетысу (мол) Кайсар (мол)
СДЮШОР №7 Актобе (мол)
Астана (мол) Кайрат М (мол)
Атырау (мол) Окжетпес (мол)
Тараз (мол) Алтай УК
Футбол. Кубок Казахстана по футболу 2017
Кыран Атырау 14:00
Махтаарал Окжетпес 15:00
Кызыл-Жар СК Ордабасы 16:00
Жетысу Астана 16:00
Тобол Шахтер 17:30
Акжайык Актобе 18:00
Иртыш Кайсар 19:00
Кайрат Тараз 19:30
Футбол. Чемпионат Беларуси 2017
Шахтер Сл Динамо Бр 22:30
Футбол. "Кубок Развития УЕФА" Черногория-2017. Девушки (U-16)
Казахстан (U-16) Босния и Герцеговина (U-16) 15:00
Черногория (U-16) Азербайджан (U-16) 15:00
Казахстан (U-16) Азербайджан (U-16) 15:00
Босния и Герцеговина (U-16) Черногория (U-16) 15:00
Теннис. Кубок Федерации 2017
Канада Казахстан
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Циндао (Китай) -2017"
Мартин Недовесов 08:00
Бокс. Всемирная Серия Бокса 2016/17
Patriot Boxing Team Узбек Тайгерс 21:00
Чайна Драгонс Астана Арланс 17:30
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Ешенов МакГурк
Журавский Муча
Шарибаев Рамзи
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Енисей Химки 15:10
Баскетбол. XXV-й Чемпионат Казахстана среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Барсы Атырау Каспий 16:45
Астана Тобол 19:00
Обсуждаемые

Какая команда станет чемпионом Казахстана по футболу?

Очень сложно как-то испортить мою репутацию. Потому что я добивался всего своим трудом - Бородюк

По его словам, казахстанским футболистам не хватает веры в себя.

Ссылки по теме:

4 Комментария
Александр Бородюк. Фото с сайта sport-express.ru
Александр Бородюк. Фото с сайта sport-express.ru

Главный тренер национальной сборной Казахстана по футболу Александр Бородюк в интервью программе Sport View на телеканале Atameken Business Channel отметил, что не собирается пиарить себя, делая громкие заявления относительно будущих результатов со своей новой командой. По его словам, казахстанским футболистам не хватает веры в себя.

- Под Вашим руководством сборная Казахстана уже провела две игры - одну товарищескую, одну официальную. Можно какой-то краткий анализ данных встреч?

- Да, мы уже сделали анализ нашей работы. И, конечно, первые выводы, которые напрашиваются, - мы нуждаемся в укреплении определенных позиций. Сейчас мы в селекционном плане работаем, просматриваем много кандидатов в национальную сборную. Есть интересные футболисты, которые в этом сезоне появляются. И самое главное - мы должны еще поработать в плане психологии в национальной сборной. Что я имею в виду? Прежде всего, разговаривая с футболистами, я им объясняю, что, ребята, вы играете не за тренера и не за меня, а вы играете за честь своей страны. Вы играете за своих родителей, жен, матерей, вы родились здесь, и только вам защищать честь своей страны. В плане психологии это очень важный момент. И мне хотелось бы как тренеру сделать так, чтобы игроки национальной сборной Казахстана верили в себя, выходили с уверенностью на каждый матч и демонстрировали все свое мастерство. А талантливые футболисты начинают появляться в Казахстане. Мы сейчас просматриваем много игр. И я уверен, что в дальнейшем национальная сборная будет показывать достаточно хороший футбол. Спорт есть спорт. Можно выиграть, можно проиграть. Для меня как для тренера очень важно как. Если я увижу равнодушных людей на поле, для меня это неприемлемо. От таких футболистов мы будем отказываться. Если мы увидим, что футболист приезжает в национальную сборную и будет биться на футбольном поле, отдавать все свои силы, все свое мастерство, с такими футболистами нам по пути. Тогда можно сделать очень многое.

- Ощущаете какое-то давление со стороны футбольной общественности Казахстана, со стороны СМИ, специалистов?

- Вы знаете, прежде всего федерация должна быть готова к таким моментам. Потому что я уже проходил, когда мы работали вместе с Гусом Хиддинком, его приезд в Россию... Я все это видел своими глазами. Поэтому, естественно, есть журналисты, которые будут освещать сам футбол, сам спорт, и будут достаточно корректно и объективно говорить о футболе. А есть журналисты, которые, возможно, с какой-то определенной завистью, возможно, с каким-то негативом или определенным заказом будут даже в этом плане работать. Лично я готов. Потому что я прошел достаточно сложный путь в своей жизни. От нищеты поднимался до самого высокого. Я очень благодарен своей маме, которая одна меня воспитывала. И для меня то, что я прошел в жизни, не столько важно. Важно, конечно, чтобы была адаптирована федерация к таким вот выпадам в адрес мой или футболистов. Но если я пришел сюда работать, я прекрасно понимаю, что мы сели в одну лодку вместе с футболистами и нам идти до конца. И здесь в любом случае я всегда буду поддерживать своих футболистов. Я не могу сказать журналисту: пиши так или пиши эдак. Это его право. Единственное, что сейчас в журналистике происходит, - безнаказанность порождает безнаказанность. Есть ответственные журналисты, профессиональные, к которым я отношусь с огромным уважением. А есть те, которые пишут, что им вздумается. Но я достаточно устойчив, и повлиять на меня достаточно тяжело. Я прошел Олимпийские игры, два чемпионата мира, три чемпионата Европы. Очень сложно повлиять и как-то испортить мою репутацию. Потому что я добивался всего своим трудом. Я готов к диалогу, открыт для журналистов. Пожалуйста, приглашайте, будем общаться.

- Какой футбол будет проповедовать главный тренер сборной Казахстана Александр Бородюк?

- На данный момент для нас очень важно, что мы не потеряли молодых игроков. Очень хорошо выступили юноши сборной Казахстана на мемориале Гранаткина. Естественно, они внесены в базу данных. Что в российском футболе, что в казахстанском очень важен переход из юношеского футбола во взрослый. Много молодых футболистов не получают практику в своих клубах. И мы теряем многих талантливых футболистов в этот переходный период. Если нам удастся это сделать, то, я думаю, это достаточно правильный шаг в развитии казахстанского футбола будет. А какие планы на будущее? Самое главное, я уже говорил, немножко изменить психологию ребят, чтобы они верили в себя. И постараться показывать хороший атакующий футбол, техничный, который присущ казахстанскому футболу. Чтобы они не боялись выходить на футбольное поле, верили в себя. И мы сейчас подыскиваем таких ребят, которые будут на футбольном поле играть с таким спортивным характером, проявлять себя и не уступать. Потому что это свойственно казахстанскому менталитету. Здесь, посмотрите, борьба, как они борются. Ведь они не уступают! Вот мне хотелось бы, чтобы и на футбольном поле эта неуступчивость присутствовала. Самый главный акцент сейчас связан с селекционной работой, чтобы найти талантливых футболистов, которые, возможно, в дальнейшем проявляли бы свои качества, играя за национальную сборную Казахстана.

- Входят ли в расширенный список футболистов игроки, которые выступают за пределами Казахстана? Например, в чемпионате Беларуси Сергей Хижниченко выступает, есть наши игроки в Германии.

- Естественно, они находятся у нас в обойме. Мы следим за тем же Меркелем. Но я постоянно говорил - в сборной никто не будет играть за какие-то старые заслуги, или по каким-то другим критериям. Для меня важнейшей является спортивная составляющая. Это, прежде всего, футболист должен играть за свой клуб. Потому что если они приходят в национальную сборную, нам дается на подготовку всего лишь четыре дня. Но основной упор в тренировочном процессе все-таки осуществляется в клубе. И если он не играет за свой клуб, то как он может играть за сборную, не имея хорошей физической подготовки, не имея игровой практики? И важнейший фактор, чтобы человек понимал, что он защищает честь своей страны. Поэтому если эти игроки будут играть за свои клубы, мы будем смотреть, как они играют.

- В паспорт не будете заглядывать?

- Нет, я не буду заглядывать в паспорт. Потому что мне важны качества, которые я перечислил. Ну и, конечно, главным качеством является индивидуальное мастерство.

- Когда команда соберется?

- Мы 4 июня собираемся, 10 июня отборочный матч со сборной Дании. Это очень хороший соперник, все играют в английской премьер-лиге, в бундеслиге. И я надеюсь, будет достаточно хороший матч. Хотел бы, чтобы болельщики поддержали нас. Ну а мы постараемся демонстрировать тот футбол, который нравится болельщикам, нравится самим футболистам.

- Какие ставятся цели минимум и максимум?

- Цель, которую я уже озвучил, - это изменить у ребят веру в себя. Это очень важно. Когда мы работали вместе с Гусом Хиддинком, он очень много рассказывал о таких моментах. Что психология, это еще не изученная до конца сфера для любого спортсмена, что если ты веришь в себя, в свои силы, то это очень важный момент. И, конечно, показывать тот неравнодушный футбол, который любят во всей Европе.

- То есть об обещаниях вроде "мы победим Данию" или "мы завоюем три очка" речь не идет?

- Я уже много раз об этом говорил - тренер, который может пиарить себя, или еще что-нибудь... Я не их тех людей, которые скажут: "Вот я завтра сделаю то-то и то-то". Нет. Мы работаем, чтобы ребята показывали качественный футбол. И нам важно создать боеспособную команду, которая действительно радовала бы футболистов и болельщиков.

  Комментариев: 4
  0  
На главнуюВ раздел

Комментарии

 
 
Allen Tontin Сегодня 15:07
Статус: Профи
Рейтинг: 450
Правильно говоришь Александр,когда играл за Динамо хорошо играл ,был на виду,хотелось бы чтобы как тренер добился хороших результатов со сборной,толковых технарей нужно подобрать они есть нужно искать,молодежь нужна удачи успехов вам
Ответить -1
 
Tamasai Сегодня 15:20
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1000
Давай Бородюк сделай сперва сборную Данию,потом поговорим,покажи всем какой ты тренер, а не болтун,игроком ты был замечательным.Желаю успеха со сборной КАЗАХСТАНА!
Ответить -1
 
ТТ 44 Сегодня 15:21
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1985
Даже в России его не пригласили в штаб Черчесова. Не только тренером. Даже консультантом. Зачем он нужен здесь? Байшаков пусть отетит. Или сам добился и никого слушать не буду??? Народ? Ответ спросить надо у ФФК. Почему прокуроры не проверят? Это же народные деньги воруются. Где Васильев? Сбежал уже?
Ответить 0
 
Мадина Каирбаева Сегодня 15:55
Статус: Фанат
Рейтинг: 38
Все ответы типа "Высоко в горах, далеко на небесах", сплошная "Вода", ничего конкретного. Стратегия "будет день-будет пища", или как в армии - "вот и еще один день (матч) прошел - ну и черт с ним, завтра новый день (матч) - а нам пофиг"!!!
"Я уже много раз об этом говорил - тренер, который может пиарить себя, или еще что-нибудь... Я не их тех людей, которые скажут: "Вот я завтра сделаю то-то и то-то"." - ДА ПОТОМУ ЧТО И ПИАРИТЬ НЕЧЕГО!!! НЕ ДОБИВАЛСЯ НИЧЕГО!!! НИ РАЗУ НЕ ВСТРЕЧАЛСЯ С БОЛЕЛЬЩИКАМИ!!! НЕ ОБЪЯСНЯЮТ ПОРАЖЕНИЙ И НЕ ИЗВИНЯЮТСЯ ПЕРЕД НАРОДОМ РК!!! А СИДЯТ У СЕБЯ В ФЕДЕРАЦИИ НА ТЕПЛЫХ МЕСТАХ, С ХОРОШИМИ ЗАРПЛАТАМИ, А КПД - 0%!!! И ТАК ИЗ ГОДА В ГОД!!!
Ответить 1
 