Очень сложно как-то испортить мою репутацию. Потому что я добивался всего своим трудом - Бородюк

По его словам, казахстанским футболистам не хватает веры в себя.

Главный тренер национальной сборной Казахстана по футболу Александр Бородюк в интервью программе Sport View на телеканале Atameken Business Channel отметил, что не собирается пиарить себя, делая громкие заявления относительно будущих результатов со своей новой командой. По его словам, казахстанским футболистам не хватает веры в себя.

- Под Вашим руководством сборная Казахстана уже провела две игры - одну товарищескую, одну официальную. Можно какой-то краткий анализ данных встреч?

- Да, мы уже сделали анализ нашей работы. И, конечно, первые выводы, которые напрашиваются, - мы нуждаемся в укреплении определенных позиций. Сейчас мы в селекционном плане работаем, просматриваем много кандидатов в национальную сборную. Есть интересные футболисты, которые в этом сезоне появляются. И самое главное - мы должны еще поработать в плане психологии в национальной сборной. Что я имею в виду? Прежде всего, разговаривая с футболистами, я им объясняю, что, ребята, вы играете не за тренера и не за меня, а вы играете за честь своей страны. Вы играете за своих родителей, жен, матерей, вы родились здесь, и только вам защищать честь своей страны. В плане психологии это очень важный момент. И мне хотелось бы как тренеру сделать так, чтобы игроки национальной сборной Казахстана верили в себя, выходили с уверенностью на каждый матч и демонстрировали все свое мастерство. А талантливые футболисты начинают появляться в Казахстане. Мы сейчас просматриваем много игр. И я уверен, что в дальнейшем национальная сборная будет показывать достаточно хороший футбол. Спорт есть спорт. Можно выиграть, можно проиграть. Для меня как для тренера очень важно как. Если я увижу равнодушных людей на поле, для меня это неприемлемо. От таких футболистов мы будем отказываться. Если мы увидим, что футболист приезжает в национальную сборную и будет биться на футбольном поле, отдавать все свои силы, все свое мастерство, с такими футболистами нам по пути. Тогда можно сделать очень многое.

- Ощущаете какое-то давление со стороны футбольной общественности Казахстана, со стороны СМИ, специалистов?

- Вы знаете, прежде всего федерация должна быть готова к таким моментам. Потому что я уже проходил, когда мы работали вместе с Гусом Хиддинком, его приезд в Россию... Я все это видел своими глазами. Поэтому, естественно, есть журналисты, которые будут освещать сам футбол, сам спорт, и будут достаточно корректно и объективно говорить о футболе. А есть журналисты, которые, возможно, с какой-то определенной завистью, возможно, с каким-то негативом или определенным заказом будут даже в этом плане работать. Лично я готов. Потому что я прошел достаточно сложный путь в своей жизни. От нищеты поднимался до самого высокого. Я очень благодарен своей маме, которая одна меня воспитывала. И для меня то, что я прошел в жизни, не столько важно. Важно, конечно, чтобы была адаптирована федерация к таким вот выпадам в адрес мой или футболистов. Но если я пришел сюда работать, я прекрасно понимаю, что мы сели в одну лодку вместе с футболистами и нам идти до конца. И здесь в любом случае я всегда буду поддерживать своих футболистов. Я не могу сказать журналисту: пиши так или пиши эдак. Это его право. Единственное, что сейчас в журналистике происходит, - безнаказанность порождает безнаказанность. Есть ответственные журналисты, профессиональные, к которым я отношусь с огромным уважением. А есть те, которые пишут, что им вздумается. Но я достаточно устойчив, и повлиять на меня достаточно тяжело. Я прошел Олимпийские игры, два чемпионата мира, три чемпионата Европы. Очень сложно повлиять и как-то испортить мою репутацию. Потому что я добивался всего своим трудом. Я готов к диалогу, открыт для журналистов. Пожалуйста, приглашайте, будем общаться.

- Какой футбол будет проповедовать главный тренер сборной Казахстана Александр Бородюк?

- На данный момент для нас очень важно, что мы не потеряли молодых игроков. Очень хорошо выступили юноши сборной Казахстана на мемориале Гранаткина. Естественно, они внесены в базу данных. Что в российском футболе, что в казахстанском очень важен переход из юношеского футбола во взрослый. Много молодых футболистов не получают практику в своих клубах. И мы теряем многих талантливых футболистов в этот переходный период. Если нам удастся это сделать, то, я думаю, это достаточно правильный шаг в развитии казахстанского футбола будет. А какие планы на будущее? Самое главное, я уже говорил, немножко изменить психологию ребят, чтобы они верили в себя. И постараться показывать хороший атакующий футбол, техничный, который присущ казахстанскому футболу. Чтобы они не боялись выходить на футбольное поле, верили в себя. И мы сейчас подыскиваем таких ребят, которые будут на футбольном поле играть с таким спортивным характером, проявлять себя и не уступать. Потому что это свойственно казахстанскому менталитету. Здесь, посмотрите, борьба, как они борются. Ведь они не уступают! Вот мне хотелось бы, чтобы и на футбольном поле эта неуступчивость присутствовала. Самый главный акцент сейчас связан с селекционной работой, чтобы найти талантливых футболистов, которые, возможно, в дальнейшем проявляли бы свои качества, играя за национальную сборную Казахстана.

- Входят ли в расширенный список футболистов игроки, которые выступают за пределами Казахстана? Например, в чемпионате Беларуси Сергей Хижниченко выступает, есть наши игроки в Германии.

- Естественно, они находятся у нас в обойме. Мы следим за тем же Меркелем. Но я постоянно говорил - в сборной никто не будет играть за какие-то старые заслуги, или по каким-то другим критериям. Для меня важнейшей является спортивная составляющая. Это, прежде всего, футболист должен играть за свой клуб. Потому что если они приходят в национальную сборную, нам дается на подготовку всего лишь четыре дня. Но основной упор в тренировочном процессе все-таки осуществляется в клубе. И если он не играет за свой клуб, то как он может играть за сборную, не имея хорошей физической подготовки, не имея игровой практики? И важнейший фактор, чтобы человек понимал, что он защищает честь своей страны. Поэтому если эти игроки будут играть за свои клубы, мы будем смотреть, как они играют.

- В паспорт не будете заглядывать?

- Нет, я не буду заглядывать в паспорт. Потому что мне важны качества, которые я перечислил. Ну и, конечно, главным качеством является индивидуальное мастерство.

- Когда команда соберется?

- Мы 4 июня собираемся, 10 июня отборочный матч со сборной Дании. Это очень хороший соперник, все играют в английской премьер-лиге, в бундеслиге. И я надеюсь, будет достаточно хороший матч. Хотел бы, чтобы болельщики поддержали нас. Ну а мы постараемся демонстрировать тот футбол, который нравится болельщикам, нравится самим футболистам.

- Какие ставятся цели минимум и максимум?

- Цель, которую я уже озвучил, - это изменить у ребят веру в себя. Это очень важно. Когда мы работали вместе с Гусом Хиддинком, он очень много рассказывал о таких моментах. Что психология, это еще не изученная до конца сфера для любого спортсмена, что если ты веришь в себя, в свои силы, то это очень важный момент. И, конечно, показывать тот неравнодушный футбол, который любят во всей Европе.

- То есть об обещаниях вроде "мы победим Данию" или "мы завоюем три очка" речь не идет?

- Я уже много раз об этом говорил - тренер, который может пиарить себя, или еще что-нибудь... Я не их тех людей, которые скажут: "Вот я завтра сделаю то-то и то-то". Нет. Мы работаем, чтобы ребята показывали качественный футбол. И нам важно создать боеспособную команду, которая действительно радовала бы футболистов и болельщиков.