Сборная экс-форварда "Иртыша" заняла третье место на Кубке африканских наций

В матче с Ганой он вышел в стартовом составе.
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Сборная Буркина-Фасо обыграла команду Ганы в матче за третье место на Кубке африканских наций по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча, прошедшая в габонском Порт-Жантиле, завершилась со счетом 1:0 в пользу Буркина-Фасо. Победный мяч на 89-й минуте забил Ален Траоре. Стоит отметить, что в составе сборной Буркина-Фасо выступал экс-форвард "Иртыша" Аристид Бансе. В матче за третье место он вышел в стартовом составе и отыграл 73 минуты.
Добавим, что сборная Буркина-Фасо завоевала медали во второй раз в истории. В 2013 году "жеребцы" взяли "серебро".
В финале турнира, который пройдет 5 февраля в Либревиле, сыграют сборные Египта и Камеруна. Победитель турнира станет последним участником Кубка конфедераций-2017, который пройдет в России.