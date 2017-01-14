Букмекеры сделали прогноз на полуфинал Мемориала Гранаткина Греция - Казахстан

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Сегодня, 18 января, юношеская сборная Казахстана по футболу (до 18 лет) сыграет в полуфинале Мемориала Гранаткина, проходящего в Санкт-Петербурге, передает корреспондент Vesti.kz.
Соперниками казахстанских футболистов будут сверстники из Греции. Начало игры в 19:30 по времени Астаны.
По мнению букмекеров, фаворитом в предстоящем противостоянии являются греки. Так, коэффициент на их победу равен 1.83, тогда как успех казахстанской сборной - 4.9. На то, что основное время игры завершится вничью, коэффициент составляет 3.3
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