Я сказал ребятам, что наша команда войдет в историю Мемориала Гранаткина - тренер казахстанской "молодежки"

Александр Кузнецов прокомментировал выход в плей-офф турнира.

Тренер молодежной сборной Казахстана по футболу (U-18) Александр Кузнецов прокомментировал победу над Литвой и выход в плей-офф Мемориала Гранаткина, сообщается на сайте турнира.

– Благодарю соперника за матч. Это очень организованная команда. Ее оборону трудно вскрывать: Азербайджан и Словакия убедились в этом. Сегодня утром, еще будучи в отеле, я сказал себе, что наша команда может войти в историю, как первая казахстанская команда, которая выйдет в четвертьфинал на этом турнире! Я сказал ребятам: единственные, кто может этому помешать - они сами. Наш план на игру сработал, спасибо им за самоотдачу!

– Вы так все подробно рассказываете, Вам не предлагали работать комментатором?

– Мы создали ютуб-канал. У нас даже есть свой корреспондент. Мы хотим популяризировать футбол, чтобы игроки и болельщики могли наблюдать за нами и знать, где мы находимся и что делаем. Таким образом мы отчитываемся, даем интервью и очень много говорим о футболе. Нам пишут друзья, родные, федерация футбола следит за нашими выступлениями в онлайне на сайте. Это очень приятно!

– Вы кричали, особенно в первом тайме, чтобы команда играла не флангами, а через центр. Все потому, что у соперника это слабое место? Или есть другие причины?

– Подсказка была, чтобы играли с фланга в центр, а они выполняли передачу с правого фланга в ближайшего защитника, который первым своим касанием начинал уже атаку в обратную сторону. Поэтому я просил развернуть защитников и отдавать передачи им за спину.

– Вы заменили номера 17 буквально через пять минут, как он сам вышел на замену. Не вошел в игру?

– Это удивительно. Я пока сам не понимаю причин. Попрошу сделать углубленное обследование его выносливости по возвращении в клуб. Парню не хватает сил, и он бьет своеобразные рекорды, находясь на поле все меньше времени: 12 минут, 10, 5. Он становится скованным, не дорабатывает. Из-за частых ускорений все вещества для скорости растворяются в организме. Нам нужно искать корень этой проблемы – психологический или функциональный, сделав медицинское обследование. Поэтому и пришлось сделать замену. Сегодня играли 5 человек 2000 года рождения. Тяжело, когда соперники старше, но мы работали на перспективу. Я не требовал результата перед турниром, так как главное для меня выделить талантливых ребят по спортивному принципу, подготовить для сборной U-21 профессионалов в бытовом плане и на футбольном поле, готовых функционально, тактически образованных и правильно развитых физически. И это будет главным критерием нашей работы.

– Вы все время ходите в бейсболке. Это ваш талисман?

– Да, это подарок близких. Стараюсь надевать на каждый матч. Кстати, в Молдавию взять забыл, и мы плохо выступили на Кубке "Шерифа", сыграли с "Зенитом" 3:3. Сюда же из того состава приехали всего 4 человека. Вообще, спортсмены – народ суеверный. Тренеры и сегодня перед матчем хотели соблюдать приметы, а я им говорю, мол, тогда и футболисты не нужны: просто соблюдай приметы и все!