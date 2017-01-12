Определился соперник сборной Казахстана по четвертьфиналу Мемориала Гранаткина

Матч состоится 16 января.

Юношеская сборная Казахстана по футболу (U-18) сыграет с командой Словении в четвертьфинале Мемориала Гранаткина в Санкт-Петебурге, передает корреспондент Vesti.kz.

Встреча пройдет в понедельник, 16 января, в 19:30 по времени Астаны. По итогам группового этапа Казахстан возглавил корзину С, набрав пять очков в трех матчах. Футболисты Словении показали такой же результат, но стали вторыми в группе D.

Напомним, Мемориал Валентина Гранаткина проводится c 1981 года в память о первом вице-президенте ФИФА. В турнире принимают участие 16 команд, которые разбиты на четыре группы.