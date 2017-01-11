Маленькими шажками вперед. Каким получился первый год в сборной для Талгата Байсуфинова

В каждой линии команды были интересные фамилии и перестановки.

2016 год для сборной Казахстана по футболу выдался чрезвычайно сложным. Долгое время не было определенности с главным тренером. В СМИ назывались различные имена кандидатов на пост наставника. И только Талгат Байсуфинов внешне сохранял невозмутимый вид и вместе со своим тренерским штабом продолжал делать свою работу. Все тренеры, которых пригласил тогда еще тренер уральского "Акжайыка", были достаточно опытны и параллельно работали в клубах, как и сам Байсуфинов. Немалую роль тренерский штаб отвел и анализу действий футболистов и кандидатов в сборную в матчах национального первенства. Именно по этой причине из России был возвращен представитель штаба Красножана, который ранее за два года проделал колоссальную работу.

Предлагаем пройтись по линиям, ибо в каждой из них были интересные фамилии и перестановки.

Покатилов и Лория - number one

Да-да, именно обоих вратарей можно с уверенностью назвать основными голкиперами сборной. В начале года Байсуфинов и тренер вратарей Юрий Новиков неожиданно для многих вернули в сборную многоопытнейшего Давида Лория, который тащил свой "Иртыш" к вершине в КПЛ. В целом в матчах против Грузии и Китая он смотрелся уверенно. То же самое можно сказать и про игру в Бишкеке, но там вся сборная сыграла из рук вон плохо, поэтому никого за рамки выносить нет смысла. Если в мартовских матчах тренерский штаб еще отдавал предпочтение Стасу Покатилову, то к лету ситуация изменилась. На стороне Лория - постоянная игровая практика и большой опыт. Конечно, отсутствие второго фактора Стас компенсировал невероятным талантом и работоспособностью, да вот только в клубе у него очень сильный конкурент - Сослан Джанаев, которого многие называли лучшим в России. Именно поэтому Покатилов принял верное во всех смыслах решение - отправился в аренду в "Кайрат". Тут, конечно, конкурент у него тоже не слабый - Владимир Плотников, который и сам вызывался в сборную и даже успел провести шикарный второй тайм в Тбилиси. В алматинском клубе Плотников не дал усомниться в собственном превосходстве - налицо преимущество в виде сыгранности с защитниками и любовь болельщиков. Да только вскоре Владимир получил травму, из-за которой пропустил осеннюю часть чемпионата. Принадлежащий "Ростову" вратарь тут же быстренько набрал форму и вновь стал первым номером сборной. Вдобавок, повреждение получил и Давид Лория, потеряв, таким образом, шанс сыграть против Черногории, Румынии и Дании. Думается, в одном-двух матчах осенней части квалификации Байсуфинов наверняка доверил бы ворота ветерану (особенно после 0:5 в Подгорице), не будь тот травмирован.

Также тренерский штаб национальной команды по разным причинам вызывал в сборную Самата Отарбаева и Алмата Бекбаева. При наличии Покатилова шансов, откровенно говоря, у них не было. Однако факт прогресса обоих вратарей в этом сезоне (особенно это касается Отарбаева) неоспорим. Поглядим, как будет в этом году. Наверняка после своего восстановления Лория вновь постарается навязать конкуренцию Покатилову, да и оставшаяся троица не захочет смириться с участью запасных.

В защите знакомые все лица

В защите Талгат Байсуфинов дал шанс практически всем квалифицированным футболистам, так или иначе имеющим опыт выступлений на международной арене. К примеру, вернул в команду ветеранов Рената Абдулина и Александра Кислицына и не вызывавшегося какое-то время экс-россиянина Виктора Дмитренко. Твердыми игроками основы считаются востребованные за рубежом Юрий Логвиненко и Дмитрий Шомко, а также Елдос Ахметов, после нескольких лет запаса в "Астане" нашедший себя в "Иртыше". Справедливости ради стоит отметить, что уроженец Тараза здорово выручил команду, когда им закрывали проблемные позиции в защите. Не отвоевал себе место на левом фланге обороны Гафуржан Суюмбаев, проведший свой лучший сезон в карьере. В матче с Данией он сыграл на правом фланге и, надо заметить, вполне удачно, если приплюсовать сюда забитый гол-красавец. Хотя ранней весной тренерский штаб сборной ставил Гафуржанав среднюю линию, в надежде, что вдвоем с Шомко они разорвут левый фланг.

Все уверенней в майке сборной чувствует себя Абзал Бейсебеков, который Красножаном больше рассматривался как полузащитник. К слову, этот сезон не самый удачный в клубной карьере для бывшего нападающего молодежной сборной. В международных матчах за "Астану" он нередко ошибался, что и приводило к голам в ворота Эрича. Из минусов стоит отметить медлительность и частые позиционные ошибки.

Несмотря на наличие пробелов в игре Сергея Малого, без него тренеры сборной не обходятся последние несколько лет. При переходе из "Иртыша" в "Астану" он на какое-то время лишился игровой практики, правда, в главную команду вызываться не перестал. В целом обедни в сборной не испортил.

Что касается Дмитренко, то он видимо, не убедил своей игрой тренерский штаб сборной в матче против Кыргызстана. Аналогично и Александр Кислицын, после 0:5 от Черногории лишившийся места в команде. Хотя, это можно списать и на тот факт, что, разорвав контракт с "Окжетпесом", Александр потерял игровую практику и ничем помочь команде не мог. Что ж, 2017 год покажет - можно ли считать его все еще одним из сильнейших защитников, или карьера этого футболиста медленно идет вниз? А вот Ренат Абдулин, похоже, потихоньку прощается со сборной. Прошлый год откровенно говоря не удался для автора гола в ворота сборной Голландии, да и возраст близкий к критическому.

Вызывавшиеся в сборную весной на матчи с Азербайджаном и Грузией ЕрмекКуантаев и Мухтар Мухтаров по разным причинам в дальнейшем не привлекались. Первый допустил несколько ошибок в этом сезоне, а затем выбыл из-за травмы, а Мухтаров проиграл конкуренцию в "Ордабасы" своим партнерам.

Покажи мне свою полузащиту

В средней линии Талгатм Байсуфинов на сборах проверил в деле практически всех футболистов, так или иначе претендующих на место в команде. Разве что не получили шансы ветераны Нурбол Жумаскалиев и Марат Хайруллин, которые, как показал прошедший сезон, все еще в строю. Получил возможность показать себя в главной команде и Жакып Кожамберды из "Окжетпеса", правда, в матчах против кавказских сборных в марте на поле он не выходил. Видимо его игра в составе клуба не устроила Байсуфинова, но в поле зрения его наверняка все еще держат.

Что касается твердых игроков основы, то им потихоньку стал Серикжан Мужиков, больше всех сыгравший среди полузащитников. И пусть далеко не всегда проводил на поле все 90 минут, в квалификации этого игрока сомневаться не приходится. Из плюсов стоит отметить прекрасное видение поля и хорошую игру в отборе. Кстати, это пример для тех футболистов, которые на рассвете карьеры показали себя, а затем, попав в топовые клубы, заметно сдали. За примерами далеко ходить не нужно. Это и Дауренбек Тажимбетов, и Нуртас Кургулин, Бауыржан Байтана и другие. Так вот, в "Астане" Мужиков забыл, что такое вызов в сборную, а затем неожиданно расцвел и сейчас является одним из лучших на своей позиции.

Здорово начал год Азат Нургалиев, забивший в ворота сборных Грузии и Китая. Видя, что лидер "Ордабасы" переживает свою вторую молодость, "Астана" тут же подписала его. Правда, из-за небольшой травмы в полной мере проявить себя во второй половине сезона не смог. Это касается и осенних матчей квалификации, где креативность Нургалиева пришлась бы кстати.

При Байсуфинове вновь получил возможность сыграть в сборной Максат Байжанов, которого Красножан не видел в команде. Стоит выделить и его гол в ворота азербайджанцев и блестящую передачу на Хижниченко в матче с Польшей. Семь матчей в прошлом году провел и Асхат Тагыберген, правда, если суммировать все минуты, проведенные им на поле, на полный матч не наберется. Пока он проигрывает конкуренцию Исламбеку Куату, Серикжану Мужикову и даже Альмиру Мухутдинову. Экс-россиянин в команде появился от безысходности - не было Георгия Жукова и Александра Меркеля. Несмотря на колоссальный опыт, который уроженец Тараза скопил в России, этого не хватает для международных матчей.

На своем уровне отыграли прошлый год в сборной Бауыржан Исламхан и Улан Конысбаев (получил тяжелую травму). Если первый все еще может прибавить, благодаря возрасту, то у Конысбаева дела обстоят куда хуже. Первые несколько месяцев в новом сезоне он играть точно не будет, а затем как получится. В любом случае, все болельщики ждут возвращения этого "технаря" на футбольное поле.

Добавляет оптимизма и приглашение в команду ЕркебуланаТунгышбаева, который уже дебютировал в матче против Дании. Он молод, быстр и невероятно техничный. Правда, чересчур зависим от более опытных партнеров. Как только ушли из "Ордабасы" делающие вместе с ним результат в атаке Нургалиев и Суюмбаев, Еркебулан заметно сник и стал реже отмечаться голевыми показателями.

Пробовал на фланге Талгат Байсуфинов и Тимура Досмагамбетова, который дважды выходил на замену в товарищеских матчах. Правда, его игра в "Тоболе" не всегда радовала болельщиков этой команды, следственно, прекратились и вызовы в сборную.

Что касается Смакова, то его присутствие в команде всегда идет на пользу. Лучше просто посмотрите, как он настроил ребят в матче против Румынии в своем последнем матче на уровне сборных. Одним словом, Смаков это Смаков.

Без Хижниченко никуда

Линия нападения вот уже который год считается самой проблемной в сборной. Катастрофически не хватает забивных форвардов с казахстанским паспортом, какими, к примеру, были покойные Олег Литвиненко и Виктор Зубарев. Конечно, можно было бы обойтись без чистого нападающего, как это практиковал Арно Пайперс, но только если бы Исламхан забивал часто наподобие Дмитрия Бякова. Пока же приходится смотреть, как Баторик в основном поражает ворота во внутренних матчах.

Не секрет, что Сергей Хижниченко, ярко дебютировавший в сборной несколько лет назад, остановился в развитии. Конечно, в некоторых матчах он "ловил" удачу за хвост, как в игре с Польшей, но этого пока мало. Наконец дебютировал в команде лучший бомбардир прошедшего чемпионата среди казахстанцев Роман Муртазаев, который пока довольствуется выходами на замену. В осенних матчах он считанное количество раз дотронулся до мяча, поэтому пока нельзя сказать, что Роман полностью почувствовал атмосферу в сборной. Порадовал в 2016 году и Алексей Щеткин, правда, лишь в восьми матчах за "Актобе". Продолжи он выступления за этот клуб, наверняка мы увидели бы дальнейший прогресс форварда. Может быть, в "Тоболе" заиграет яркими красками, правда, в конкурентах там Тохтар Жангылышбай, который и сам рвется вернуться в сборную.

В атаке сборной в прошлом году играли и Танат Нусербаев вместе с Жасуланом Молдакараевым. У экс-капитана "Астаны" давние проблемы со здоровьем. По этой причине он далеко не во всех сборах принял участие. Что касается Молдакараева, то в "Окжетпесе" он задавал тон в линии нападения. Забивать чаще не получалось из-за медлительности и где-то даже нехватки техники. Тем не менее свой шанс в национальной команде он наверняка получит и в новом году.

В материале использовано фото с сайтов Vesti.kz, uefa.com, rsport.ru и ФФК