Расширение квоты ЧМ по футболу для Азии не означает, что Казахстан должен выйти из УЕФА - специалист

На мундиале 2026 года выступят 48 команд.

Казахстанский специалист Агадилда Хасенов прокомментировал Vesti.kz инициативу ФИФА о расширении количества участников чемпионата мира до 48 сборных.



- К нововведению можно относиться по-разному. Но решение о расширении принято. Лично я считаю, что оно продиктовано вызовом времени. Да, 48 команд это много. И согласен с теми, кто говорит, что пострадает зрелищность. Хотя речь идет всего о 48 командах. Вот смотрите, квоту в основном увеличили для Африки и Азии. Но футбол в той же Африке бурно развивается, и она способна выставить сборные, которые не будут мальчиками для битья. Азия? Та же команда Узбекистана получит хорошие шансы поехать на чемпионат мира, и нельзя сказать, что она это не заслужила. В целом расширение послужит толчком в развитии футбола. Правда, при этом учли интересы Китая, где вкладываются сумасшедшие деньги в футбол. Насколько это будет оправданно, жизнь покажет. В любом случае это не фундаментальные изменения. Раньше было 16 сборных, потом увеличили до 32, сейчас добавили еще 16, - рассказал Хасенов.



- 48 сборных будут разбиты по три команды в группе. Побаиваются, что в данном случае возникнет простор для негласных договорных матчей.



- В принципе, это можно предположить. Особенно сторонники "против". Но решение принято, и к нему отношусь адекватно. Сам футбол и уровень игры несильно пострадают, зато возрастет его популярность.



- Тем не менее страна - хозяйка чемпионата мира столкнется с дополнительной ответственностью, в особенности с обеспечением безопасности. Ведь ожидается большой приток болельщиков. Плюс инфраструктура будет нуждаться в особом внимании.



- Это другой вопрос. Но можно продолжить практику проведения таких чемпионатов в двух странах. Таким образом, можно разделить ответственность. Как то Егор Кончаловский сказал, что 21 век - век футбола. Футбол - популярный вид спорта и сейчас мы наблюдаем за тем, что этой популярности придают соответствующую форму.



- А что скажете тем, кто в свое время был против перехода в УЕФА? Ведь сейчас они заговорили о том, что при нынешнем расширении сборная Казахстана получила бы неплохие шансы отобраться на чемпионат мира через Азиатскую конфедерацию.



- Это мысли от лукавого. Понятно, что есть соблазн утешаться такими разговорами. А ведь время показало, что было принято правильное решение о переходе Казахстана в УЕФА. Другое дело, что мы не можем пока создать конкурентоспособную сборную и своим футбольным хозяйством соответствовать европейским требованиям, находясь на задворках. Но это не значит, что должны вернуться в Азию. Даже при подобном повороте событий нет гарантий, что попадем на чемпионат мира. Выглядело бы комично, если бы у нас захотели выйти из УЕФА. Африка и Азия нуждаются в поддержке ФИФА. Европа самодостаточна. У нее есть свои клубные турниры, которые по своему уровню превосходят чемпионат мира. Более того, есть клубы, которые по своему составу сильнее национальных сборных. Да, нам нелегко в Европе, но нужно стараться преодолевать эти трудности, а не уходить от них.



Напомним, что совет ФИФА поддержал инициативу президента данной организации Джанни Инфантино об увеличении числа участников финальных турниров ЧМ с 32 до 48 сборных. Нововведение будет действовать с 2026 года. Количество азиатских, африканских и североамериканских квот удвоится. Европа получит только три квоты.