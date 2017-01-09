Расширение квоты ЧМ по футболу для Азии не означает, что Казахстан должен выйти из УЕФА - специалист

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Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Вильярреал Барселона 1:1
Осасуна Валенсия 3:3
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Ювентус Болонья 3:0
Футбол. Международный юношеский (U-18) турнир "Мемориал Гранаткина" 2017
Литва (U-18) Азербайджан (U-18) 2:1
Словакия (U-18) Казахстан (U-18) 0:0
Казахстан (U-18) Азербайджан (U-18) 2:2
Словакия (U-18) Литва (U-18) 0:0
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Обод Махтаарал 3:2
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Куньлунь Ред Стар Витязь 1:2
Салават Юлаев Спартак 5:3
Металлург Мг ХК Сочи 3:5
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо УК Молот-Прикамье 3:4 Б
Сарыарка Спутник 2:1
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Снежные Барсы (мол) Реактор (мол) 3:5
Алтай (мол) Реактор (мол) 1:2
Снежные Барсы (мол) Спутник (мол) Ал 2:1 Б
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею среди женских команд (U-18) 2016/17. Дивизион I. Группа В
Польша (U-18) Дания (U-18) 0:2
Италия (U-18) Китай (U-18) 4:2
Дания (U-18) Великобритания (U-18) 5:1
Казахстан (U-18) Польша (U-18) 2:4
Дания (U-18) Китай (U-18) 1:0
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Арлан Астана 10:0
Иртыш Темиртау 5:3
Кулагер Алматы 0:1
Бейбарыс Горняк 3:2 ОТ
Номад Алтай-Торпедо 2:0
Арлан Астана 2:1
Иртыш Темиртау 0:3
Кулагер Алматы 4:3
Номад Алтай-Торпедо 4:0
Теннис. Турнир WTA Сидней (Австралия) 2017
Бондаренко, Путинцева Хингис, Вандевеге 0:2
Кинг, Шведова Грёнефельд, Пешке 2:0
Возняцки Путинцева 2:0
Теннис. Турнир WTA Хобарт (Австралия) 2017
Бертенс Воскобоева 2:0
Теннис. Турнир "Большого шлема" - Открытый Чемпионат Австралии 2017
Эбден Голубев 2:0
Донской Попко 2:1
Бублик Де Греф 2:1
Баскетбол. XXV-й Чемпионат Казахстана среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Астана Каспий 77:59
Баскетбол. Балтийская баскетбольная лига 2016/17
Невежис Барсы Атырау 103:73
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2016/17
Жетысу Аят 6:4
Кайрат Актобе 5:2
Кайрат Актобе 6:1
Жетысу Аят 2:5
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Эстафета. 4х7,5 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) 19:30
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Алтай Тараз 3:0
Алматы Атырау 3:0
Павлодар Есиль СК 0:3
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
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Футбол. Международный юношеский (U-18) турнир "Мемориал Гранаткина" 2017
Казахстан (U-18) Азербайджан (U-18) 2:2
Словакия (U-18) Литва (U-18) 0:0
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Флямуртари 2:0
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Металлург Мг ХК Сочи 3:5
ЦСКА Металлург Нк 1:0
СКА Авангард 2:1
Медвешчак Барыс 23:55
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Алтай (мол) Реактор (мол) 1:2
Снежные Барсы (мол) Спутник (мол) Ал 2:1 Б
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею среди женских команд (U-18) 2016/17. Дивизион I. Группа В
Дания (U-18) Китай (U-18) 1:0
Италия (U-18) Казахстан (U-18) 4:0
Польша (U-18) Великобритания (U-18) 01:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Номад Алтай-Торпедо 4:0
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2016/17
Кайрат Актобе 6:1
Жетысу Аят 2:5
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Алтай Тараз 3:0
Алматы Атырау 3:0
Павлодар Есиль СК 0:3
Баскетбол. XXV-й Чемпионат Казахстана среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Астана Каспий 77:59
Теннис. Турнир WTA Хобарт (Австралия) 2017
Бертенс Воскобоева 2:0
Теннис. Турнир "Большого шлема" - Открытый Чемпионат Австралии 2017
Эбден Голубев 2:0
Донской Попко 2:1
Бублик Де Греф 2:1
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Эстафета. 4х7,5 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) 19:30
>>>
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
СКА Авангард 2:1
ЦСКА Металлург Нк 1:0
Медвешчак Барыс 23:55
Амур Динамо Мн 15:30
Куньлунь Ред Стар Йокерит 17:30
Салават Юлаев Торпедо НН 20:00
Локомотив Ак Барс 22:00
Металлург Мг Спартак 20:00
ЦСКА Сибирь 22:30
Слован Барыс 23:55
Медвешчак Автомобилист 23:55
Адмирал Йокерит 13:00
Куньлунь Ред Стар Динамо Мн 15:30
Локомотив Нефтехимик 20:00
Трактор Спартак 17:30
СКА Сибирь 20:00
Слован Югра 22:00
Барыс Салават Юлаев 19:30
Металлург Нк Барыс 18:00
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо УК Спутник 18:30
Сарыарка Молот-Прикамье 19:00
Торпедо УК Торос 17:00
Сарыарка Ижсталь 17:00
Торпедо УК Ижсталь 18:30
Сарыарка Торос 19:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Алтай (мол) Реактор (мол) 18:30
Снежные Барсы (мол) Спутник (мол) Ал 19:00
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею среди женских команд (U-18) 2016/17. Дивизион I. Группа В
Италия (U-18) Казахстан (U-18) 4:0
Польша (U-18) Великобритания (U-18) 01:00
Казахстан (U-18) Дания (U-18) 18:00
Великобритания (U-18) Китай (U-18) 21:30
Италия (U-18) Польша (U-18) 01:00
Казахстан (U-18) Великобритания (U-18) 18:00
Дания (U-18) Италия (U-18) 21:30
Китай (U-18) Польша (U-18) 01:00
Хоккей. Континентальный Кубок 2016/17
Ноттингем Пантерс Оденсе Бульдогс 21:00
Бейбарыс Риттен Спорт 01:00
Ноттингем Пантерс Бейбарыс 20:00
Риттен Спорт Оденсе Бульдогс 23:55
Оденсе Бульдогс Бейбарыс 20:00
Риттен Спорт Ноттингем Пантерс 23:55
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Кулагер Астана
Горняк Арлан
Темиртау Номад
Алматы Иртыш
Горняк Арлан
Кулагер Астана
Алматы Иртыш
Темиртау Номад
Арлан Алтай-Торпедо
Номад Алматы
Иртыш Кулагер
Астана Горняк
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Химки Астана 20:00
Баскетбол. XXV-й Чемпионат Казахстана среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Астана Каспий 19:00
Баскетбол. Балтийская баскетбольная лига 2016/17
Юрмала/Феникс Барсы Атырау 23:00
Порт Пярну Барсы Атырау 23:00
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Эстафета. 4х6 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) (женщины) 19:30
Спринт. 10 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) 19:45
Спринт. 7,5 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) (женщины) 19:30
Гонка преследования. 12,5 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) 16:30
Гонка преследования. 10 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) (женщины) 19:45
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Есиль СК Алматы 13:00
ТНК "Казхром" Алтай 15:00
Тараз Павлодар 17:00
Алматы Тараз 13:00
Атырау Есиль СК 15:00
Павлодар ТНК "Казхром" 17:00
Тараз Атырау 13:00
ТНК "Казхром" Алматы 15:00
Алтай Павлодар 17:00
Алматы Алтай 13:00
Атырау ТНК "Казхром" 15:00
Есиль СК Тараз 17:00
ТНК "Казхром" Есиль СК 13:00
Алтай Атырау 15:00
Павлодар Алматы 17:00
Есиль СК Алтай 13:00
Тараз ТНК "Казхром" 15:00
Атырау Павлодар 17:00
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Лестер Сити Челси 23:30
Эвертон Манчестер Сити 19:30
Манчестер Юнайтед Ливерпуль 22:00
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Малага Реал Сосьедад 01:45
Леганес Атлетик 18:00
Барселона Лас-Пальмас 21:15
Атлетико М Бетис 23:30
Депортиво Вильярреал 01:45
Сельта Алавес 01:45
Валенсия Эспаньол 17:00
Севилья Реал М 01:45
Спортинг Х Эйбар 01:45
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Кротоне Болонья 23:00
Интер Кьево 01:45
Кальяри Дженоа 17:30
Удинезе Рома 20:00
Фиорентина Ювентус 01:45
Торино Милан 01:45
Футбол. Международный юношеский (U-18) турнир "Мемориал Гранаткина" 2017
Литва (U-18) Казахстан (U-18) 15:00
Азербайджан (U-18) Словакия (U-18) 17:15
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Кайрат Кукеси
Окжетпес Азербайджан (U-21)
Тобол Партизани
Шахтер КСМ Политехника Яссы
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2016/17
Динамо Мс Астана 22:00
Динамо Мс Астана 22:00
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Локомотив
Акжайык Локомотив
Акжайык Маяк
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Моминов Басс
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия) 19:30
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия) (женщины) 19:30
Командные соревнования. Спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия)
Командные соревнования. Спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия) (женщины)
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Расширение квоты ЧМ по футболу для Азии не означает, что Казахстан должен выйти из УЕФА - специалист

На мундиале 2026 года выступят 48 команд.

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6 Комментариев
Фото с сайта iSport.ua
Фото с сайта iSport.ua

Казахстанский специалист Агадилда Хасенов прокомментировал Vesti.kz инициативу ФИФА о расширении количества участников чемпионата мира до 48 сборных. 

- К нововведению можно относиться по-разному. Но решение о расширении принято. Лично я считаю, что оно продиктовано вызовом времени. Да, 48 команд это много. И согласен с теми, кто говорит, что пострадает зрелищность. Хотя речь идет всего о 48 командах. Вот смотрите, квоту в основном увеличили для Африки и Азии. Но футбол в той же Африке бурно развивается, и она способна выставить сборные, которые не будут мальчиками для битья. Азия? Та же команда Узбекистана получит хорошие шансы поехать на чемпионат мира, и нельзя сказать, что она это не заслужила. В целом расширение послужит толчком в развитии футбола. Правда, при этом учли интересы Китая, где вкладываются сумасшедшие деньги в футбол. Насколько это будет оправданно, жизнь покажет. В любом случае это не фундаментальные изменения. Раньше было 16 сборных, потом увеличили до 32, сейчас добавили еще 16, - рассказал Хасенов.

- 48 сборных будут разбиты по три команды в группе. Побаиваются, что в данном случае возникнет простор для негласных договорных матчей.

- В принципе, это можно предположить. Особенно сторонники "против". Но решение принято, и к нему отношусь адекватно. Сам футбол и уровень игры несильно пострадают, зато возрастет его популярность.   

- Тем не менее страна - хозяйка чемпионата мира столкнется с дополнительной ответственностью, в особенности с обеспечением безопасности. Ведь ожидается большой приток болельщиков. Плюс инфраструктура будет нуждаться в особом внимании.

- Это другой вопрос. Но можно продолжить практику проведения таких чемпионатов в двух странах. Таким образом, можно разделить ответственность. Как то Егор Кончаловский сказал, что 21 век - век футбола. Футбол - популярный вид спорта и сейчас мы наблюдаем за тем, что этой популярности придают соответствующую форму.    

- А что скажете тем, кто в свое время был против перехода в УЕФА? Ведь сейчас они заговорили о том, что при нынешнем расширении сборная Казахстана получила бы неплохие шансы отобраться на чемпионат мира через Азиатскую конфедерацию.

-  Это мысли от лукавого. Понятно, что есть соблазн утешаться такими разговорами. А ведь время показало, что было принято правильное решение о переходе Казахстана в УЕФА. Другое дело, что мы не можем пока создать конкурентоспособную сборную и своим футбольным хозяйством соответствовать европейским требованиям, находясь на задворках. Но это не значит, что должны вернуться в Азию. Даже при подобном повороте событий нет гарантий, что попадем на чемпионат мира. Выглядело бы комично, если бы у нас захотели выйти из УЕФА. Африка и Азия нуждаются в поддержке ФИФА. Европа самодостаточна. У нее есть свои клубные турниры, которые по своему уровню превосходят чемпионат мира. Более того, есть клубы, которые по своему составу сильнее национальных сборных. Да, нам нелегко в Европе, но нужно стараться преодолевать эти трудности, а не уходить от них. 

Напомним, что совет ФИФА поддержал инициативу президента данной организации Джанни Инфантино об увеличении числа участников финальных турниров ЧМ с 32 до 48 сборных. Нововведение будет действовать с 2026 года. Количество азиатских, африканских и североамериканских квот удвоится. Европа получит только три квоты. 

Просмотров: 2095  Комментариев: 6
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Комментарии

 
 
Lampa Bumaga Сегодня 21:30
Статус: Юниор
Рейтинг: 56
Чисто гипотетически посмотреть ,если мы будем играть в Азии ,то футбол в Казахстане совсем умрет .Потому что ,Астана арена даже на Польшу с Левандовским в полностью не заполняется .А на какой-то Непал скажем никто ходить не будет!
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Алишер Абилбек Сегодня 21:40
Статус: МСМК
Рейтинг: 961
Самая главная причина почему не надо снова переходить в Азию - это то, что по телевизору перестанут показывать Лигу Чемпионов, и Евро, а это значимая потеря, а наши и так на Чм не попадут
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Алишер Абилбек Сегодня 21:41
Статус: МСМК
Рейтинг: 961
Алишер Абилбек, Лигу Чемпионов Уефа
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KAIRAT Сегодня 21:44
Статус: Ветеран спорта
Рейтинг: 4620
Молодец. Наш специалист.разложил все по полочкам. Красава.мужик
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prymypyl Сегодня 22:55
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1433
В Европе самый сильный и конкурентный футбол в мире здесь играют лучшие игроки.Где как не здесь расти и прогрессировать игрокам через матчи с лучшими клубами и сборными.
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Алимжан Мендибай Сегодня 23:19
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 292
Лучше за Азию, потому что Казахстан в Азии. Если за Европу тогда наш Казахстан слабо на 100%и не попадет в финал. А если за Азию то может попасть в финал.
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