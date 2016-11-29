Мы ставили задачу поднимать детский спорт, чтобы было кого везти на Олимпиаду - президент Федерации муайтай

В ближайшем будущем тайский бокс может пополнить олимпийскую программу.
Вчера 22:46
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Фото Vesti.kz
В Алматы состоялся чемпионат Казахстана по муайтай, собравший почти рекордное количество участников. По словам президента Федерации муайтай Казахстана Фархада Аманкулова, росту популярности способствовало признание муайтай олимпийским видом спорта. Готов ли Казахстан к будущим изменениям в материале Vesti.kz.
Основной задачей зимнего турнира было определение состава юношеской сборной. Лучшие бойцы будут привлечены к подготовке к чемпионату мира, который пройдет в Тайланде. Примечательно, что данное первенство Казахстана изначально было городским турниром.
" Раньше прошедший турнир проходил в рамках чемпионата города. После чего популярность и масштабность спровоцировали изменение ранга - теперь соревнования носят республиканский характер. О масштабах говорит тот факт, что возрастные группы нам пришлось разделить на две части. Это повлияло на сроки проведения соревнований. В январе работают дети с 6 до 13 лет, а в феврале с 14 до 16. Конкретно в нынешнем турнире приняли участие почти 400 бойцов. В пять дней не укладываемся. Такой вот наплыв",- рассказывает Аманкулов.
По словам президента Федерации, увеличение масштабов связано с большим количеством международных соревнований.То есть у занимающихся детей больше шансов заявить о себе на большой арене. Другим фактом является то, что муайтай был признан МОКом и, возможно, в скором будущем будет внесен в олимпийскую программу.
"Прошлый год стал знаменательным для нашего вида спорта. Муайтай был признан Международным олимпийским комитетом. Получается, что был сделан шаг на приобщение к олимпийской семье. Кроме того, популяризации способствует и соревновательный график. Ежегодно происходит рост количества турниров. Например, этот год очень насыщенный. Тут и Мировые игры в Польше, и азиатский турнир в закрытых помещениях. Оба старта пройдут под эгидой МОК. Вообще, на рассмотрении мы конкурировали с самбо. И предпочтение из-за многих факторов отдали муайтай".
Планируется, что процесс интеграции пройдет в течение трех лет. По истечению этого срока будет рассматриваться вопрос о внесении соревновательный календарь ОИ.
"Сам процесс продлится около трех лет. После чего будет конкретно решаться о внесении муайтай в олимпийскую программу. Конечно, трудно сказать о том, что в Токио наши спортсмены будут выступать. Это зависит и от того, что японцы начнут продвигать из списка те виды спорта, которые ближе к ним, в которых они показывают высокие результаты".
Стоит отметить, что Казахстан готов к этому событию. На должном уровне находятся структурные компоненты и селекционная деятельность. Поэтому серьезных изменений в работе руководства видом спорта не будет.
"Мы получили аккредитацию в НОК, в Министерстве. Мы одними из первых это сделали. Работа налажена, структура работает, ребята участвуют, результаты растут. И, пожалуй, самое главное, работает селекция. Мы вовремя перестроились на приоритетное воспитание детей. Мы создали большой резерв, который пополняется, а потенциал позволяет ротировать состав, при этом без снижения результатов. Мы ставили задачу всем регионам поднимать именно детей, чтобы у нас потом было кого везти на чемпионаты мира и Олимпиаду. Получается, выращиваем своих",- резюмировал Аманкулов.
Добавим, что по итогам турнира Федерация наградила ценными подарками всех победителей и призеров чемпионата. Также от профессионального спортивного клуба "Елюхан" в каждой возрастной группе ценные призы вручены в номинациях "Лучшая техника", "Воля к победе", "Лучшее исполнение Вайкру".
Фото Vesti.kz и пресс-службы Федерации
Основной задачей зимнего турнира было определение состава юношеской сборной. Лучшие бойцы будут привлечены к подготовке к чемпионату мира, который пройдет в Тайланде. Примечательно, что данное первенство Казахстана изначально было городским турниром.
" Раньше прошедший турнир проходил в рамках чемпионата города. После чего популярность и масштабность спровоцировали изменение ранга - теперь соревнования носят республиканский характер. О масштабах говорит тот факт, что возрастные группы нам пришлось разделить на две части. Это повлияло на сроки проведения соревнований. В январе работают дети с 6 до 13 лет, а в феврале с 14 до 16. Конкретно в нынешнем турнире приняли участие почти 400 бойцов. В пять дней не укладываемся. Такой вот наплыв",- рассказывает Аманкулов.
По словам президента Федерации, увеличение масштабов связано с большим количеством международных соревнований.То есть у занимающихся детей больше шансов заявить о себе на большой арене. Другим фактом является то, что муайтай был признан МОКом и, возможно, в скором будущем будет внесен в олимпийскую программу.
"Прошлый год стал знаменательным для нашего вида спорта. Муайтай был признан Международным олимпийским комитетом. Получается, что был сделан шаг на приобщение к олимпийской семье. Кроме того, популяризации способствует и соревновательный график. Ежегодно происходит рост количества турниров. Например, этот год очень насыщенный. Тут и Мировые игры в Польше, и азиатский турнир в закрытых помещениях. Оба старта пройдут под эгидой МОК. Вообще, на рассмотрении мы конкурировали с самбо. И предпочтение из-за многих факторов отдали муайтай".
Планируется, что процесс интеграции пройдет в течение трех лет. По истечению этого срока будет рассматриваться вопрос о внесении соревновательный календарь ОИ.
"Сам процесс продлится около трех лет. После чего будет конкретно решаться о внесении муайтай в олимпийскую программу. Конечно, трудно сказать о том, что в Токио наши спортсмены будут выступать. Это зависит и от того, что японцы начнут продвигать из списка те виды спорта, которые ближе к ним, в которых они показывают высокие результаты".
Стоит отметить, что Казахстан готов к этому событию. На должном уровне находятся структурные компоненты и селекционная деятельность. Поэтому серьезных изменений в работе руководства видом спорта не будет.
"Мы получили аккредитацию в НОК, в Министерстве. Мы одними из первых это сделали. Работа налажена, структура работает, ребята участвуют, результаты растут. И, пожалуй, самое главное, работает селекция. Мы вовремя перестроились на приоритетное воспитание детей. Мы создали большой резерв, который пополняется, а потенциал позволяет ротировать состав, при этом без снижения результатов. Мы ставили задачу всем регионам поднимать именно детей, чтобы у нас потом было кого везти на чемпионаты мира и Олимпиаду. Получается, выращиваем своих",- резюмировал Аманкулов.
Добавим, что по итогам турнира Федерация наградила ценными подарками всех победителей и призеров чемпионата. Также от профессионального спортивного клуба "Елюхан" в каждой возрастной группе ценные призы вручены в номинациях "Лучшая техника", "Воля к победе", "Лучшее исполнение Вайкру".
Фото Vesti.kz и пресс-службы Федерации