Чемпион UFC избил Альдо за три раунда в реванше и защитил титул в полулегком весе

Титульный поединок состоялся в рамках турнира UFC 218.
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Фото с сайта mmaoddsbreaker.com
Американский боец смешанных единоборств, чемпион в полулегком весе Макс Холлоуэй в кровавом поединке защитил свое звание в бою против бразильца Жозе Альдо, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Бойцы уже встречались друг против друга. Тогда, в июне 2017 года, сильнее оказался Холлоуэй - поединок завершился в третьем раунде технической победой. Альдо утратил титул и позиции в современном MMA.
Шанс все вернуть Альдо предоставился после отказа Фрэнки Эдгара биться с Холлоуэем. Американец получил травму, которая не позволила ему выйти в октагон.
Замена нашлась в лице бразильца, в карьере которого наблюдается спад. в случае победы над Максом, Жозе мог вновь возглавить дивизион. В противном случае он лишился бы всех чемпионских перспектив.
Бой получился очень насыщенным, с минимальным количеством времени в партере. Во втором раунде казалось, что Холлоуэй не может подобрать нужную тактику. отдав преимущество Альдо. Бразилец же успешно работал ударами.
Все перевернулось в третьем раунде. Ситуация резко изменилась в пользу американца, который смог потрясти претендента отличными ударами. К чести Альдо, он держался весьма достойно и долгое время, не смотря на полную деморализацию и избитое в кровь лицо. Некоторое время он пытался сбить атаку американца, но у него не вышло - досрочная победа Холлоуэя.
Отметим, что американец защитил титул и продлил беспроигрышную серию до 12 побед.
Бойцы уже встречались друг против друга. Тогда, в июне 2017 года, сильнее оказался Холлоуэй - поединок завершился в третьем раунде технической победой. Альдо утратил титул и позиции в современном MMA.
Шанс все вернуть Альдо предоставился после отказа Фрэнки Эдгара биться с Холлоуэем. Американец получил травму, которая не позволила ему выйти в октагон.
Замена нашлась в лице бразильца, в карьере которого наблюдается спад. в случае победы над Максом, Жозе мог вновь возглавить дивизион. В противном случае он лишился бы всех чемпионских перспектив.
Бой получился очень насыщенным, с минимальным количеством времени в партере. Во втором раунде казалось, что Холлоуэй не может подобрать нужную тактику. отдав преимущество Альдо. Бразилец же успешно работал ударами.
Все перевернулось в третьем раунде. Ситуация резко изменилась в пользу американца, который смог потрясти претендента отличными ударами. К чести Альдо, он держался весьма достойно и долгое время, не смотря на полную деморализацию и избитое в кровь лицо. Некоторое время он пытался сбить атаку американца, но у него не вышло - досрочная победа Холлоуэя.
Отметим, что американец защитил титул и продлил беспроигрышную серию до 12 побед.
Max Holloway picks apart Jose Aldo at the end of round 3 for his 12th straight win#UFC218 pic.twitter.com/3256uyrAwZ— Rob Lopez (@r0bato) 3 декабря 2017 г.