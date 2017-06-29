Куат "Найман" Хамитов анонсировал свой следующий бой и имя соперника

Поединок пройдет в Алматы.
Сегодня 12:39
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Куат "Найман" Хамитов. Фото: vk.com/fightnightsofficial
Казахстанский боец смешанных единоборств Куат "Найман" Хамитов (20-5-1) анонсировал дату следующего боя и имя соперника.
Соперником Хамитова будет ирландец Питер Куилли (10-3). Поединок пройдет в сентябре в рамках турнира Fight Nights Global в Алматы.
"Я буду готов!" - написал Хамитов на своей странице в Instagram, выложив постер к предстоящему бою.
Напомним, свой последний бой Хамитов провел в апреле этого года. В главном бою турнира Fight Nights Global 63 во Владивостоке "Найман" проиграл большинством решений судей действующему чемпиону организации россиянину Магомедсайгиду Алибекову.
Соперником Хамитова будет ирландец Питер Куилли (10-3). Поединок пройдет в сентябре в рамках турнира Fight Nights Global в Алматы.
"Я буду готов!" - написал Хамитов на своей странице в Instagram, выложив постер к предстоящему бою.
Напомним, свой последний бой Хамитов провел в апреле этого года. В главном бою турнира Fight Nights Global 63 во Владивостоке "Найман" проиграл большинством решений судей действующему чемпиону организации россиянину Магомедсайгиду Алибекову.